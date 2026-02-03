Недооцененная Балтийская биржа? «Это возможность, а не проблема»

Эксперт по техническому анализу Вайдо Веэк, который в седьмой раз выступил на конференции Инвестора Тоомаса, объяснил, по каким критериям он ищет точки входа в отдельные акции и криптоактивы и какие ценовые уровни, по его оценке, выглядят технически интересными в начале 2026 года.