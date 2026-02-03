Недооцененная Балтийская биржа? «Это возможность, а не проблема»

В дискуссионной панели конференции Инвестора Тоомаса, посвященной оценке возможностей Балтийской биржи, приняли участие (слева направо) генеральный директор LHV Михкель Торим, генеральный директор Infortar Мартти Талгре, заместитель генерального директора и член правления Akola Group Мажвидас Шилейка, а также финансовый директор и член правления банка Artea Томас Варенбергас. Модератором дискуссии выступил инвестор, преподаватель и ментор Пааво Сийманн.
Foto: Raul Mee
В дискуссионной панели конференции Инвестора Тоомаса руководители LHV, Infortar, Artea и Akola Group поделились советами о том, на какие показатели инвесторам стоит обращать внимание при оценке их компаний, а также рассказали о своих личных инвестиционных подходах.
Эксперт по техническому анализу Вайдо Веэк, который в седьмой раз выступил на конференции Инвестора Тоомаса, объяснил, по каким критериям он ищет точки входа в отдельные акции и криптоактивы и какие ценовые уровни, по его оценке, выглядят технически интересными в начале 2026 года.
По мнению Кристьяна Лийвамяги, технологический сектор сохраняет долгосрочный потенциал роста, однако сам инвестор считает, что наилучшее соотношение доходности и риска сегодня предлагает одна внебиржевая инвестиция.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.