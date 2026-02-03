Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%320,05
  • OMX Riga−3,25%901,93
  • OMX Tallinn0,22%2 093,93
  • OMX Vilnius−0,56%1 413,54
  • S&P 5000,00%6 976,44
  • DOW 300,00%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 100−0,73%10 265,91
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,86
  • 03.02.26, 12:47

Недооцененная Балтийская биржа? «Это возможность, а не проблема»

Неопределенность стала постоянной частью деловой среды, поэтому к ней лучше привыкнуть и использовать ее как возможность, описал текущую ситуацию руководитель Infortar Мартти Талгре.
В дискуссионной панели конференции Инвестора Тоомаса, посвященной оценке возможностей Балтийской биржи, приняли участие (слева направо) генеральный директор LHV Михкель Торим, генеральный директор Infortar Мартти Талгре, заместитель генерального директора и член правления Akola Group Мажвидас Шилейка, а также финансовый директор и член правления банка Artea Томас Варенбергас. Модератором дискуссии выступил инвестор, преподаватель и ментор Пааво Сийманн.
  • В дискуссионной панели конференции Инвестора Тоомаса, посвященной оценке возможностей Балтийской биржи, приняли участие (слева направо) генеральный директор LHV Михкель Торим, генеральный директор Infortar Мартти Талгре, заместитель генерального директора и член правления Akola Group Мажвидас Шилейка, а также финансовый директор и член правления банка Artea Томас Варенбергас. Модератором дискуссии выступил инвестор, преподаватель и ментор Пааво Сийманн.
  • Foto: Raul Mee
В дискуссионной панели конференции Инвестора Тоомаса руководители LHV, Infortar, Artea и Akola Group поделились советами о том, на какие показатели инвесторам стоит обращать внимание при оценке их компаний, а также рассказали о своих личных инвестиционных подходах.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

