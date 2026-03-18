Биткоин на фоне войны с Ираном держится увереннее, чем золото и акции
Биткоин сохраняет сильные позиции, поднявшись до 74 695 долларов. По оценке аналитиков, в условиях нынешнего конфликта крипторынок оказался более устойчивым, чем традиционные инвестиции, такие как золото или акции.
Хотя крупнейшая в мире криптовалюта сейчас находится на подъеме, ее цена все еще примерно на 40% ниже рекордного уровня, установленного в октябре прошлого года.
Foto: AFP/Scanpix
С начала войны с Ираном стоимость биткоина выросла на 10%. В то же время американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 2%, а цена золота упала почти на 4%, пишет Yahoo News. Хотя в начале конфликта биткоин ненадолго опускался до уровня 63 000 долларов, затем он быстро восстановился и на короткое время даже достиг 75 000 долларов.
На фоне геополитической напряженности инвесторы обычно активнее вкладываются в золото, чтобы снизить риски и защитить свои портфели. Эксперты объясняют, почему на этот раз цена драгоценного металла на фоне войны с Ираном все же пошла вниз и чего ждать дальше.
Крупнейшая в мире криптовалюта потеряла до 2% стоимости после сообщений об атаке на нефтяные танкеры в водах Ирака. На фоне скачка цены нефти Brent на 10,5% участники рынка стали активнее избегать рисков, что оказало давление как на акции, так и на цифровые активы.
По мнению экспертов в области энергетики, боевые действия в Иране приведут к росту цен на электричество в Эстонии. Однако, если война продлится не слишком долго, то волатильность с рынков скоро исчезнет. Не исключают эксперты и того, что кто-то намеренно вбрасывает информацию, выигрывая от колебаний цены на нефть.
