Назад 18.03.26, 08:27 Биткоин на фоне войны с Ираном держится увереннее, чем золото и акции Биткоин сохраняет сильные позиции, поднявшись до 74 695 долларов. По оценке аналитиков, в условиях нынешнего конфликта крипторынок оказался более устойчивым, чем традиционные инвестиции, такие как золото или акции.

Хотя крупнейшая в мире криптовалюта сейчас находится на подъеме, ее цена все еще примерно на 40% ниже рекордного уровня, установленного в октябре прошлого года.

Foto: AFP/Scanpix

С начала войны с Ираном стоимость биткоина выросла на 10%. В то же время американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 2%, а цена золота упала почти на 4%, пишет Yahoo News. Хотя в начале конфликта биткоин ненадолго опускался до уровня 63 000 долларов, затем он быстро восстановился и на короткое время даже достиг 75 000 долларов.