Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
Ежедневно в Ülemiste City на работу приезжают 18 000 человек. Вместе с гостями городка это число достигает 25 000. Информацию о том, что в деловом городке Ülemiste на самом деле передвигается значительно больше людей, чем предполагалось изначально, удалось получить именно благодаря данным Telia о мобильности, которые собираются уже с 2022 года.
«Данные о мобильности Telia Crowd Insights дают нам почасовой обзор того, сколько людей посещает городок, из каких городов и районов Эстонии они приезжают и сколько длится их поездка», — рассказывает руководитель направления устойчивого развития Mainor Ülemiste, развивающей Ülemiste City, Мати Фрейберг. Кроме того, данные о мобильности дают представление и об уникальных посетителях, то есть, по словам Фрейберга, позволяют понять, насколько далеко распространяется влияние их девелоперской деятельности.
Информация о мобильности является частью данных, собираемых в городке. Для управления ими создан инструмент Radar, который служит основой для развития района. «Radar помогает нам использовать данные в стратегическом планировании, чтобы в зависимости от направления двигаться к целям, которые для него поставлены. В центре этих целей всегда находится благополучие талантов, работающих в городке», — объясняет Фрейберг.
Это означает, что данные ложатся в основу вполне конкретных решений. Например, по словам Фрейберга, данные Telia о мобильности используются для оценки пропускной способности дорог, анализа парковки и планирования общественного транспорта. Кроме того, они важны для партнерства с городом Таллинном, поскольку помогают популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
Ежедневно в Ülemiste City на работу приезжают 18 000 человек. Вместе с гостями городка это число достигает 25 000.
«Эти данные оказываются особенно ценными, и когда в городке строится новое здание или появляется новая крупная компания. В таком случае можно заранее определить, из каких районов города будут приезжать новые сотрудники, как они будут ежедневно передвигаться и какие услуги им понадобятся. Так можно смоделировать рост и подготовить городок к изменениям, будь то приход тысяч высококлассных специалистов к новому работодателю или, например, открытие нового медицинского центра, которое приведет к резкому росту числа посетителей», — рассказывает Фрейберг.
Данные о мобильности Telia Crowd Insights дают нам почасовой обзор того, сколько людей посещает городок, из каких городов и районов Эстонии они приезжают и сколько длится их поездка.
Мати Фрейберг
Pуководитель по устойчивому развитию Mainor Ülemiste
По словам Фрейберга, данные о мобильности также передаются расположенным в городке компаниям. Это упрощает для них ESG-отчетность, в которой необходимо указывать размер углеродного следа компании, значительную часть которого составляет след от передвижения работников. С Telia сотрудничают, с одной стороны, поскольку это крупнейший участник рынка, который дает наиболее полную картину. С другой стороны, это сотрудничество — часть более широкого научно обоснованного подхода.
«Городское развитие Ülemiste City поддерживает профессура города будущего, созданная в 2019 году в сотрудничестве Mainor Ülemiste, города Таллинна, Таллиннского технического университета и Telia. В рамках профессуры исследуются мобильность, городское пространство и городская экономика, а Ülemiste City в этом процессе выступает своего рода испытательной лабораторией», — объясняет Фрейберг.
По словам Фрейберга, данные о мобильности также передаются компаниям, расположенным в городке. Это упрощает для них ESG-отчетность, в которой необходимо указывать размер углеродного следа компании, значительную часть которого составляет след от передвижения сотрудников.
В основе услуги Telia Crowd Insights лежат анонимизированные и агрегированные данные о местоположении, собранные из сети мобильной связи. Все данные проходят строгий фильтр конфиденциальности и используются только достаточно большими группами, что исключает возможность идентификации отдельных лиц.
«Telia Crowd Insights позволяет увидеть передвижение людей в целом — не только текущую ситуацию, но и изменения во времени. Это помогает оценить, действительно ли принятые решения, будь то связанные с организацией дорожного движения или развитием городского пространства, оказали желаемое воздействие», — объясняет руководитель направления IoT и сервисов данных Telia Криста Шнур.
Она добавляет, что ценность такого подхода, основанного на данных, заключается в том, что решения принимаются уже не на основе предположений, а на основе реального поведения. «Данные позволяют нам увидеть, откуда приходят люди, как они передвигаются и каков их маршрут. Это знание важно как для городских планировщиков и организаторов транспорта, так и для туристического сектора», — сказала Шнур. «Кроме того, экстраполяция данных на основе доли рынка позволяет создать репрезентативное представление о моделях передвижения всего населения. Это дает управленцам более надежную основу для планирования как сегодняшних, так и будущих решений».
Telia Crowd Insights позволяет увидеть передвижение людей в целом — не только текущую ситуацию, но и изменения во времени. Это помогает оценить, действительно ли принятые решения, будь то связанные с организацией дорожного движения или развитием городского пространства, оказали желаемое воздействие
Pуководитель направления IoT и сервисов данных Telia Криста Шнур
По словам Фрейберга, в будущем данные могли бы стать еще более точными. Тогда, если бы была информация о том, на каких транспортных средствах люди туда добираются, решения городка в области мобильности можно было бы развивать еще более целенаправленно, снижая долю использования автомобилей. «Решения на основе искусственного интеллекта, использующие компьютерное наблюдение через камеры, уже сейчас помогают частично это оценивать, однако мы задались целью — прийти к более точной классификации модального распределения», — говорит он.
