Назад 03.03.26, 17:05 В дальнейшем LHV намерен выплачивать более щедрые дивиденды По словам возвращающегося из Лондона на пост главы банка LHV Эрки Килу, дивидендная политика концерна станет значительно более щедрой, а вместо конкуренции с местными банками акцент будет сделан на соперничестве с Revolut и Lightyear.

Если по прежней дивидендной политике LHV направлял на дивиденды 25% прибыли до налогообложения, то в дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 50%.

Foto: Liis Treimann

Сам Эрки Килу подчеркивает, что его цель – привнести в LHV Pank больше международного опыта и таким образом сделать рабочую среду более современной: «Сегодня нашими конкурентами являются новые поставщики услуг, такие как Revolut, Wise и Lightyear, а не Swedbank или SEB». Он добавил, что LHV необходимо обновить язык бренда и коммуникации, чтобы успешнее обращаться к молодым клиентам.