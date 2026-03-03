В дальнейшем LHV намерен выплачивать более щедрые дивиденды
По словам возвращающегося из Лондона на пост главы банка LHV Эрки Килу, дивидендная политика концерна станет значительно более щедрой, а вместо конкуренции с местными банками акцент будет сделан на соперничестве с Revolut и Lightyear.
Если по прежней дивидендной политике LHV направлял на дивиденды 25% прибыли до налогообложения, то в дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 50%.
Foto: Liis Treimann
Сам Эрки Килу подчеркивает, что его цель – привнести в LHV Pank больше международного опыта и таким образом сделать рабочую среду более современной: «Сегодня нашими конкурентами являются новые поставщики услуг, такие как Revolut, Wise и Lightyear, а не Swedbank или SEB». Он добавил, что LHV необходимо обновить язык бренда и коммуникации, чтобы успешнее обращаться к молодым клиентам.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.