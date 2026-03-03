Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,27%312,11
  • OMX Riga0,29%898,36
  • OMX Tallinn0,66%2 079,46
  • OMX Vilnius−0,59%1 360,84
  • S&P 500−0,71%6 832,99
  • DOW 30−0,52%48 651,29
  • Nasdaq −0,79%22 570,21
  • FTSE 100−2,75%10 484,13
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,18
  • OMX Baltic0,27%312,11
  • OMX Riga0,29%898,36
  • OMX Tallinn0,66%2 079,46
  • OMX Vilnius−0,59%1 360,84
  • S&P 500−0,71%6 832,99
  • DOW 30−0,52%48 651,29
  • Nasdaq −0,79%22 570,21
  • FTSE 100−2,75%10 484,13
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,18
  • 03.03.26, 17:05

В дальнейшем LHV намерен выплачивать более щедрые дивиденды

По словам возвращающегося из Лондона на пост главы банка LHV Эрки Килу, дивидендная политика концерна станет значительно более щедрой, а вместо конкуренции с местными банками акцент будет сделан на соперничестве с Revolut и Lightyear.
Если по прежней дивидендной политике LHV направлял на дивиденды 25% прибыли до налогообложения, то в дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 50%.
  • Если по прежней дивидендной политике LHV направлял на дивиденды 25% прибыли до налогообложения, то в дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 50%.
  • Foto: Liis Treimann
Сам Эрки Килу подчеркивает, что его цель – привнести в LHV Pank больше международного опыта и таким образом сделать рабочую среду более современной: «Сегодня нашими конкурентами являются новые поставщики услуг, такие как Revolut, Wise и Lightyear, а не Swedbank или SEB». Он добавил, что LHV необходимо обновить язык бренда и коммуникации, чтобы успешнее обращаться к молодым клиентам.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.03.26, 12:58
Кадри Кийсель уходит из LHV: «Возьму паузу»
В начале апреля Кадри Кийсель покинет пост главы LHV Pank. Она пока не решила, каким будет ее следующий карьерный шаг.
Новости
  • 03.03.26, 11:47
Райво Хейн о перестановках в LHV: мы слишком долго были в совете
LHV возвращается к имиджу стартапа
Отзываемый из совета LHV Райво Хейн заявил, что ничего сенсационного не происходит, а причина в том, что он и Тийна Мыйз слишком долго оставались в совете.
Биржа
  • 03.03.26, 09:47
Новым председателем правления LHV Pank станет Эрки Килу
LHV планирует выплатить рекордные дивиденды
LHV Group предлагает сменить председателя правления: с 1 апреля Кадри Кийсель уступит место Эрки Килу, а акционерам представят план по выплате рекордных дивидендов.
Биржа
  • 02.03.26, 14:06
Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
2
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
3
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
4
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
5
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
6
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна

Последние новости

Новости
  • 03.03.26, 18:58
Цахкна ведёт переговоры о вывозе граждан Эстонии с Ближнего Востока
Новости
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус: LHV необходимы серьезные и глубокие перемены
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
Биржа
  • 03.03.26, 17:05
В дальнейшем LHV намерен выплачивать более щедрые дивиденды
Mнения
  • 03.03.26, 16:21
Аннели Андерсен: события на Ближнем Востоке обнажают риски нашей экспортной стратегии
Новости
  • 03.03.26, 15:46
Бетонная компания выходит на американский рынок: «Никто не ждет нас там с распростертыми объятиями»
Новости
  • 03.03.26, 14:24
МИД: в Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии компенсируют дополнительные расходы
Новости
  • 03.03.26, 14:11
Прокуратура не будет обжаловать оправдательный приговор Пруунсильду и Хумалу
Новости
  • 03.03.26, 12:58
Кадри Кийсель уходит из LHV: «Возьму паузу»

Сейчас в фокусе

Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Владимир Изотов доволен тем, что теперь многие рабочие процессы в отеле происходят по простому нажатию кнопки.
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
По словам совладелицы кафе Pavlova Эрики Шоллер (слева), она и ее партнер Ольга Данилова (справа) сейчас находятся в Дубае и даже не думают о том, чтобы уехать, пока не стихнут обстрелы: они считают очень важным, чтобы люди сохраняли привычный ритм своей жизни и у них не было времени на «думскроллинг» и переживания.
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?
Число финнов, изучающих медицину за рубежом, менее чем за 15 лет выросло в четыре раза.
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
Руководитель инвестиционного направления Redgate Capital Пеэтер Коппель отметил ряд секторов, которые пострадают от роста цен на нефть, а также те, которые могут укрепиться на фоне войны с Ираном.
Биржа
  • 02.03.26, 14:06
Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Выручка ADDINOL Lube Oil за последний финансовый год составила 8,2 млн евро против 14,6 млн евро годом ранее.
Новости
  • 02.03.26, 12:55
Продавец смазочных материалов лишился почти половины выручки из-за потери белорусского рынка
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026