Сенаторы США подозревают Nvidia в ограничении конкуренции
Лицензионное соглашение Nvidia на $20 млрд с ИИ-стартапом Groq стало предметом проверки со стороны двух сенаторов США. Они намерены выяснить, не нарушает ли эта сделка антимонопольное законодательство.
Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от Коннектикута Ричард Блументаль в четверг вечером направили гендиректору Nvidia Дженсену Хуангу письмо, в котором попросили предоставить дополнительную информацию о сделке. По их оценке, соглашение выстроено таким образом, чтобы избежать проверки со стороны антимонопольных органов, пишет Bloomberg.
Nvidia в среду после закрытия торгов представила результаты за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Акции производителя чипов на внебиржевых торгах выросли более чем на 3%.
