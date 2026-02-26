Превзошедшие ожидания результаты Nvidia обеспечили центры обработки данных

Nvidia в среду после закрытия торгов представила результаты за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Акции производителя чипов на внебиржевых торгах выросли более чем на 3%.
- Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
- Foto: AFP/Scanpix
За квартал компания получила прибыль в размере 1,62 доллара на акцию, а выручка достигла 68,1 миллиарда долларов. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, Уолл-стрит ожидала прибыль на акцию в 1,53 доллара и выручку в 65,8 миллиарда долларов. Годом ранее за тот же период прибыль Nvidia составляла 0,89 доллара на акцию, а выручка – 39,3 миллиарда долларов, пишет Yahoo Finance.
