Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,27%314,42
  • OMX Riga0,13%897,54
  • OMX Tallinn−0,29%2 077,32
  • OMX Vilnius−1,22%1 386,22
  • S&P 5000,81%6 946,13
  • DOW 300,63%49 482,15
  • Nasdaq 1,26%23 152,08
  • FTSE 1000,16%10 823,59
  • Nikkei 2250,29%58 753,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,95
  26.02.26, 08:50

Превзошедшие ожидания результаты Nvidia обеспечили центры обработки данных

Nvidia в среду после закрытия торгов представила результаты за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Акции производителя чипов на внебиржевых торгах выросли более чем на 3%.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
  • Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
  • Foto: AFP/Scanpix
За квартал компания получила прибыль в размере 1,62 доллара на акцию, а выручка достигла 68,1 миллиарда долларов. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, Уолл-стрит ожидала прибыль на акцию в 1,53 доллара и выручку в 65,8 миллиарда долларов. Годом ранее за тот же период прибыль Nvidia составляла 0,89 доллара на акцию, а выручка – 39,3 миллиарда долларов, пишет Yahoo Finance.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026