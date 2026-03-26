Рынок облигаций бьет тревогу: ситуация начинает напоминать 2008 год
На рынке облигаций одновременно возникли три сигнала, которые в последний раз наблюдались в мае 2008 года – незадолго до финансового кризиса. Эксперты видят и другие тревожные признаки того, что слабость на фондовых рынках может сохраниться.
По словам управляющего активами Luminor Privaatpangandus Калле Козе, инвестору важно смотреть не только на сигналы с рынка облигаций, но и на то, в каком направлении движутся фондовые рынки.
Доходность двухлетних гособлигаций США поднялась до 3,93%, превысив целевой уровень ставки Федрезерва, писал на прошлой неделе MarketWatch. По словам управляющего активами Luminor Privaatpangandus Калле Козе, таким образом рынок показывает, что в будущем ожидает более высоких ставок: «Рынки считают, что Федрезерву придется еще повышать ставки или держать их на высоком уровне дольше, чем ожидалось».
