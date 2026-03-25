Поддержка Трампа снижается: американцы недовольны дороговизной жизни и войной с Ираном

Согласно опросу Reuters и Ipsos, уровень одобрения Трампа снизился до 36%. Это самый низкий показатель за его нынешний срок.
Уровень одобрения президента Дональда Трампа снизился до 36%, что стало худшим результатом с момента его возвращения в Белый дом. Reuters связывает это с резким ростом цен на топливо и широким осуждением войны с Ираном, начатой по инициативе главы США.
Неудержимая эскалация и начавший трещать по швам финансовый рынок вынудили президента США Дональда Трампа сбавить тон. Крупные государства Ближнего Востока тем временем активно работали над деэскалацией, говорится в политическом анализе Bloomberg.
Если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся и в апреле, стоимость нефти Brent может вырасти до $150 за баррель, предупредил экономический эксперт Райво Варе. «Это вполне реалистичный сценарий», – сказал он.
