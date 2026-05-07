В преддверии IPO: инвестором Skeleton стала испанская биржевая компания

В преддверииIPO: инвестором Skeleton стала испанская биржевая компания
Эстонский производитель аккумуляторов Skeleton Technologies сообщил, что в последнем раунде финансирования приняли участие также принадлежащий эстонскому государству SmartCap и испанская биржевая компания. Следующий раунд должен быть еще крупнее.
Skeleton Technologies под руководством Таави Мадиберка планирует выйти на биржу в США в следующем году.
Если в марте появилась информация, что Skeleton привлекла в последнем раунде финансирования 31 млн евро, то сегодня компания уточнила, что раунд был закрыт на 33 млн евро, доведя общий объем привлеченного на данный момент финансирования до 392 млн евро.
Skeleton Technologies открыл в немецком Лейпциге завод по производству суперконденсаторов стоимостью 220 млн евро. С помощью нового завода эстонская компания намерена поддерживать центры обработки данных для искусственного интеллекта и укреплять устойчивость европейских энергосетей.
Компания Skeleton Technologies открыла в Финляндии завод по производству супераккумуляторов, который обеспечит около одного гигаватта мощности для использующих искусственный интеллект центров обработки данных.
Эстонский производитель суперконденсаторов Skeleton Technologies рассматривает возможность строительства в Польше завода, дата-центров для искусственного интеллекта, а также научно-исследовательского и инновационного центра. Объем инвестиций может достигнуть 3 млрд евро, пишет польская деловая газета Puls Biznesu.
