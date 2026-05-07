Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%318,23
  • OMX Riga0,06%883,25
  • OMX Tallinn−0,07%2 121,42
  • OMX Vilnius0,45%1 454,03
  • S&P 5001,46%7 365,12
  • DOW 301,24%49 910,59
  • Nasdaq 2,02%25 838,94
  • FTSE 100−0,36%10 400,6
  • Nikkei 2255,58%62 833,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,96
  • OMX Baltic−0,02%318,23
  • OMX Riga0,06%883,25
  • OMX Tallinn−0,07%2 121,42
  • OMX Vilnius0,45%1 454,03
  • S&P 5001,46%7 365,12
  • DOW 301,24%49 910,59
  • Nasdaq 2,02%25 838,94
  • FTSE 100−0,36%10 400,6
  • Nikkei 2255,58%62 833,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,96

От сомнительного экономического козыря, возможно, стоит отказаться

Стоит ли отказаться от того, что до сих пор считалось главным конкурентным преимуществом эстонской экономики – от простоты системы налогообложения и от идеологии необложения капитала? Об этом рассуждает колумнист ДВ Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Liis Treimann
Нынешнее правительство с совокупным рейтингом входящих в правящую коалицию партий не дотягивает и до 14%, и при отсутствии не только сколько-либо заметных, но и вообще каких бы то ни было экономических достижений, конечно же, не прислушается к мнению со стороны, которое высказано пусть и профессиональным экономистом, но не, например, своим собственным министром финансов.
То, что предложил в своем отчете главный экономист Bigbank, профессор экономики Рауль Эаметс, правительству Кристена Михала с «лучшим в мире министром финансов» Юргеном Лиги может привидеться разве что в кошмарном сне. При этом цель, которую преследуют предложения Эаметса – сбалансировать финансы для достижения устойчивого развития – как будто нисколько не противоречит устремлениям правительственной политики. Но вот предлагаемые пути достижения цели…
Идея профессора об одновременном сокращении расходной базы и увеличении налоговой правительству, ведомому реформистами, представляется некой идеологической дихотомией, где первое (урезание расходов) видится, во всяком случае теоретически, благом, а второе (увеличение налоговой базы) – неприемлемым.

Статья продолжается после рекламы

Спросите, как же так? Разве не это правительство ввело налог на транспортные средства, увеличило налог с оборота, отказалось снижать акцизы, облагодетельствовав население тем, что решило пока их не повышать? Действительно, это так. Но приведенный перечень содержит налогообложение потребления и косвенные налоги. А то, что предусматривает «план Эаметса», это в глазах идеологов экономической политики правительства – форменное святотатство.

Посягнуть на священную корову

Главный экономист Bigbank призывает отказаться от того, что у нас до сих пор считалось главным конкурентным преимуществом нашей экономики – от простоты системы налогообложения и от идеологии необложения капитала.
Cегодня этот инвестиционный пряник вкупе с очень простой системой подоходного налога с «плоской» шкалой налогообложения сам по себе не работает.
Придуманная реформистами времен Сийма Калласа и принятая реформистским парламентским большинством при возглавленном им же правительстве нулевая ставка налога на нераспределенную прибыль сыграла важную, можно сказать, выдающуюся, роль в первые годы столетия, когда речь шла не об ускорении роста экономики, а о ее восстановлении из постсоветских руин и перезапуске в новых условиях. Однако сегодня этот инвестиционный пряник вкупе с очень простой системой подоходного налога с «плоской» шкалой налогообложения сам по себе так не работает.
Еще одним пряником в те годы, помогавшим поддерживать конкурентоспособность, была дешевая рабочая сила. И этот пряник мы без всякого сожаления съели. При этом на инвестиционную привлекательность страны и на ее конкурентоспособность оказывает, особенно в последние несколько лет, большое давление геополитический фактор.
В итоге Эстония конкурирует как за сбыт своих товаров и услуг, так и за инвестиции на рынке, на котором простота и своего рода бескомпромиссность системы налогообложения большой роли не играет, если нет никаких других стимулирующих средств. В то же время она в таком своем виде отрицательно сказывается на внутреннем спросе, что в условиях очень невысокого внешнего спроса никак не способствует экономическому росту.
Эаметс предлагает в качестве необходимого шага налоговую реформу, немыслимую для правящей коалиции во главе с Партией реформ, которой, положа руку на сердце, давненько пора отказаться от своего названия из-за впадения в очевидный догматизм.
Впрочем, еще недавно такая реформа была бы немыслима вообще, стала ли она мыслимой, покажут ближайшие пару лет. Ведь реформа включает, в частности, введение прогрессивного (то есть ступенчатого) подоходного налога с увеличением ставки для имущих и, соответственно, ее снижением для малоимущих. Рейтинги инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности стран с прогрессивным подоходным налогом свидетельствуют о том, что простота налоговой системы привлекательна почти исключительно для местных чиновников, которым так «легче считать».
Еще один пункт предложенной реформы – снижение налога с оборота на продукты питания. Это то, что существует в подавляющем большинстве европейских стран, то, за что было собрано сто тысяч голосов избирателей, что неоднократно вносилось разными фракциями в парламент и что раз за разом отвергалось правящей коалицией.

Горячие новости

  • 03.05.26, 14:02
Охота за водителями: новым трендом в Европе стал наем дальнобойщиков из Бразилии
Бразильские водители добрались уже до Латвии и Литвы
  • 03.05.26, 10:43
Компания, стабильно начислявшая дивиденды, прекратила выплаты собственникам
  • 04.05.26, 08:49
Криптовалюта и квартиры на сотни миллионов арестованы. Криптомиллионеры бьются в суде
  • KM
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Статья продолжается после рекламы

Опубликованные на днях данные Департамента статистики о спаде промышленного производства в марте этого года по сравнению с мартом предыдущего говорят, что главным триггером спада в обрабатывающей промышленности стало производство продуктов питания – из-за падения розничного спроса на фоне роста цен. Спад в продуктовой отрасли продолжается третий месяц подряд. Но ведь «лучший министр финансов» доходчиво объяснил, что снижение налога с оборота на продукты – это обман, выгодный лишь набивающим карман торговцам. Ему виднее.
Поскольку отчет Рауля Эаметса, изложение которого опубликовал Postimees при нынешней исполнительной власти широко обсуждаться на политическом уровне не будет, никакого движения до весны будущего года мы не увидим.
Ну, отчитался профессор в своем банке, и ладно. Не наше дело. То есть наше в том смысле, что придуманную нами простую налоговую систему трогать нельзя. Интересно, что реформисты едва ли поддержат еще одну идею профессора – по части сокращения расходов он предлагает заморозить пенсии на два года. На такой «социально опасный» шаг это правительство, разумеется, не пойдет, тем более, меньше чем за год до парламентских выборов. Лучше уж привычно откусывать помалу повсюду.
Пойдет ли какое-либо другое правительство после выборов – тоже большой вопрос. Но характерно, что пойти на очень непопулярное решение по поводу пенсий реформисты опасаются, а вот так непопулярно наплевать на стотысячную поддержку снижения НСО на продукты – пожалуйста. Завидная идейная стойкость? В смысле простоты, которая хуже воровства.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

«Незаконная поддержка от государства – это именно то, чем очень интересуется Европейская комиссия», – предупредил развивающий ядерную энергетику Калев Каллеметс.
  • 04.05.26, 18:13
Критики обвиняют Elering в двуличии: «Незаконная помощь от государства»
Март Хельме.
  • 02.05.26, 13:57
EKRE выдвинула Марта Хельме кандидатом в президенты Эстонии
Министр финансов Юрген Лиги.
  • 30.04.26, 16:49
Правительство составит дополнительный бюджет
Фирма крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ недавно продала свою долю в сельскохозяйственном предприятии Perevara AS, акции которого она пять лет назад приобрела в общей сложности за 13 млн евро.
  • 27.04.26, 14:02
Один из крупнейших агробизнесов Эстонии меняет хозяина: доля Линнамяэ переходит другу Пруунсильда
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.05.26, 06:00
Время замедляется в последнем в Нарве магазине часов
2
Новости
  • 06.05.26, 15:36
Ikea впервые за 40 лет закрывает магазин
3
Новости
  • 05.05.26, 13:58
Банкротство бизнеса электросамокатов Tuul может завершиться ничем: на счету – 1600 евро, а долги перед инвесторами – миллионы
4
Новости
  • 05.05.26, 15:06
Миллионное дело, связанное с Kalevi Panorama, вернули в суд
5
Новости
  • 05.05.26, 06:00
Автомобильный налог скрывает дополнительные расходы для владельцев машин из третьих стран
6
Биржа
  • 06.05.26, 13:01
Эстония выпустит новые гособлигации, дверь откроется и для розничных инвесторов

Последние новости

Новости
  • 07.05.26, 10:54
Coop получил разрешение на покупку магазинов Prisma
Mнения
  • 07.05.26, 10:51
От сомнительного экономического козыря, возможно, стоит отказаться
Биржа
  • 07.05.26, 10:10
Оборот Nordecon вырос на треть
Биржа
  • 07.05.26, 09:51
Прибыль компании Merko сократилась вдвое
Зато портфель заказов вырос до рекордного уровня
Биржа
  • 07.05.26, 09:05
Последние 15 лет на Таллиннской бирже: лишь одна акция обгоняет индекс
Новости
  • 07.05.26, 08:20
Семейная фирма из Отепя, продающая грузовики, выплатила крупные дивиденды
Подсказка
  • 07.05.26, 06:00
Убрать восемь комнат и заплатить штраф в 100 евро: как работать с подростками без обид?
Новости
  • 06.05.26, 19:11
Датская пара покупает дом с помощью финансового плана, составленного GPT-чатом

Сейчас в фокусе

На Таллиннскую биржу скоро выйдут новые государственные облигации Эстонии.
Биржа
  • 06.05.26, 13:01
Эстония выпустит новые гособлигации, дверь откроется и для розничных инвесторов
«По сути, это результат судебного решения, которым с меня взыскали сумму, превышающую мои возможности», – объяснил Кайдо Тамберг, почему он решился на личное банкротство.
Новости
  • 06.05.26, 08:30
Осужденный за коррупцию бывший старейшина вот-вот обанкротится
Розничная сеть Ikea работает по всему миру, в том числе в Эстонии. В глобальном концерне в общей сложности работает более 200 000 человек.
Новости
  • 06.05.26, 15:36
Ikea впервые за 40 лет закрывает магазин
Эдуард Альба за прилавком своего магазинчика наслаждается общением с редкими клиентами.
Новости
  • 06.05.26, 06:00
Время замедляется в последнем в Нарве магазине часов
Юхан Агурайуя возглавлял Enefit OÜ с 1 января 2026 года.
Новости
  • 06.05.26, 10:42
Глава Enefit уходит с должности спустя полгода после перестройки бизнеса
Добавлен комментарий Юхана Агурайуя
У Rave Mööbel три года назад появились новые владельцы.
Новости
  • 06.05.26, 08:42
План производителя мебели выбраться из убытков провалился
В Норвегии продажи упали, в Финляндии выросли
Юрий Петров, который ранее руководил компанией Tycoon, стоящей за девелоперским проектом Kalevi Panorama, борется в суде с требованием своего бывшего работодателя. Петрову также принадлежало 20% компании.
Новости
  • 05.05.26, 15:06
Миллионное дело, связанное с Kalevi Panorama, вернули в суд
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026