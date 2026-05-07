От сомнительного экономического козыря, возможно, стоит отказаться

Спросите, как же так? Разве не это правительство ввело налог на транспортные средства, увеличило налог с оборота, отказалось снижать акцизы, облагодетельствовав население тем, что решило пока их не повышать? Действительно, это так. Но приведенный перечень содержит налогообложение потребления и косвенные налоги. А то, что предусматривает «план Эаметса», это в глазах идеологов экономической политики правительства – форменное святотатство.

Посягнуть на священную корову

Главный экономист Bigbank призывает отказаться от того, что у нас до сих пор считалось главным конкурентным преимуществом нашей экономики – от простоты системы налогообложения и от идеологии необложения капитала.

Придуманная реформистами времен Сийма Калласа и принятая реформистским парламентским большинством при возглавленном им же правительстве нулевая ставка налога на нераспределенную прибыль сыграла важную, можно сказать, выдающуюся, роль в первые годы столетия, когда речь шла не об ускорении роста экономики, а о ее восстановлении из постсоветских руин и перезапуске в новых условиях. Однако сегодня этот инвестиционный пряник вкупе с очень простой системой подоходного налога с «плоской» шкалой налогообложения сам по себе так не работает.

Еще одним пряником в те годы, помогавшим поддерживать конкурентоспособность, была дешевая рабочая сила. И этот пряник мы без всякого сожаления съели. При этом на инвестиционную привлекательность страны и на ее конкурентоспособность оказывает, особенно в последние несколько лет, большое давление геополитический фактор.

В итоге Эстония конкурирует как за сбыт своих товаров и услуг, так и за инвестиции на рынке, на котором простота и своего рода бескомпромиссность системы налогообложения большой роли не играет, если нет никаких других стимулирующих средств. В то же время она в таком своем виде отрицательно сказывается на внутреннем спросе, что в условиях очень невысокого внешнего спроса никак не способствует экономическому росту.

Эаметс предлагает в качестве необходимого шага налоговую реформу, немыслимую для правящей коалиции во главе с Партией реформ, которой, положа руку на сердце, давненько пора отказаться от своего названия из-за впадения в очевидный догматизм.

Впрочем, еще недавно такая реформа была бы немыслима вообще, стала ли она мыслимой, покажут ближайшие пару лет. Ведь реформа включает, в частности, введение прогрессивного (то есть ступенчатого) подоходного налога с увеличением ставки для имущих и, соответственно, ее снижением для малоимущих. Рейтинги инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности стран с прогрессивным подоходным налогом свидетельствуют о том, что простота налоговой системы привлекательна почти исключительно для местных чиновников, которым так «легче считать».

Еще один пункт предложенной реформы – снижение налога с оборота на продукты питания. Это то, что существует в подавляющем большинстве европейских стран, то, за что было собрано сто тысяч голосов избирателей, что неоднократно вносилось разными фракциями в парламент и что раз за разом отвергалось правящей коалицией.