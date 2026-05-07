От сомнительного экономического козыря, возможно, стоит отказаться

Стоит ли отказаться от того, что до сих пор считалось главным конкурентным преимуществом эстонской экономики – от простоты системы налогообложения и от идеологии необложения капитала? Об этом рассуждает колумнист ДВ Эльконд Либман.
Нынешнее правительство с совокупным рейтингом входящих в правящую коалицию партий не дотягивает и до 14%, и при отсутствии не только сколько-либо заметных, но и вообще каких бы то ни было экономических достижений, конечно же, не прислушается к мнению со стороны, которое высказано пусть и профессиональным экономистом, но не, например, своим собственным министром финансов.
То, что предложил в своем отчете главный экономист Bigbank, профессор экономики Рауль Эаметс, правительству Кристена Михала с «лучшим в мире министром финансов» Юргеном Лиги может привидеться разве что в кошмарном сне. При этом цель, которую преследуют предложения Эаметса – сбалансировать финансы для достижения устойчивого развития – как будто нисколько не противоречит устремлениям правительственной политики. Но вот предлагаемые пути достижения цели…
Идея профессора об одновременном сокращении расходной базы и увеличении налоговой правительству, ведомому реформистами, представляется некой идеологической дихотомией, где первое (урезание расходов) видится, во всяком случае теоретически, благом, а второе (увеличение налоговой базы) – неприемлемым.
Спросите, как же так? Разве не это правительство ввело налог на транспортные средства, увеличило налог с оборота, отказалось снижать акцизы, облагодетельствовав население тем, что решило пока их не повышать? Действительно, это так. Но приведенный перечень содержит налогообложение потребления и косвенные налоги. А то, что предусматривает «план Эаметса», это в глазах идеологов экономической политики правительства – форменное святотатство.
Посягнуть на священную корову
Главный экономист Bigbank призывает отказаться от того, что у нас до сих пор считалось главным конкурентным преимуществом нашей экономики – от простоты системы налогообложения и от идеологии необложения капитала.
Cегодня этот инвестиционный пряник вкупе с очень простой системой подоходного налога с «плоской» шкалой налогообложения сам по себе не работает.
Придуманная реформистами времен Сийма Калласа и принятая реформистским парламентским большинством при возглавленном им же правительстве нулевая ставка налога на нераспределенную прибыль сыграла важную, можно сказать, выдающуюся, роль в первые годы столетия, когда речь шла не об ускорении роста экономики, а о ее восстановлении из постсоветских руин и перезапуске в новых условиях. Однако сегодня этот инвестиционный пряник вкупе с очень простой системой подоходного налога с «плоской» шкалой налогообложения сам по себе так не работает.
Еще одним пряником в те годы, помогавшим поддерживать конкурентоспособность, была дешевая рабочая сила. И этот пряник мы без всякого сожаления съели. При этом на инвестиционную привлекательность страны и на ее конкурентоспособность оказывает, особенно в последние несколько лет, большое давление геополитический фактор.
В итоге Эстония конкурирует как за сбыт своих товаров и услуг, так и за инвестиции на рынке, на котором простота и своего рода бескомпромиссность системы налогообложения большой роли не играет, если нет никаких других стимулирующих средств. В то же время она в таком своем виде отрицательно сказывается на внутреннем спросе, что в условиях очень невысокого внешнего спроса никак не способствует экономическому росту.
Эаметс предлагает в качестве необходимого шага налоговую реформу, немыслимую для правящей коалиции во главе с Партией реформ, которой, положа руку на сердце, давненько пора отказаться от своего названия из-за впадения в очевидный догматизм.
Впрочем, еще недавно такая реформа была бы немыслима вообще, стала ли она мыслимой, покажут ближайшие пару лет. Ведь реформа включает, в частности, введение прогрессивного (то есть ступенчатого) подоходного налога с увеличением ставки для имущих и, соответственно, ее снижением для малоимущих. Рейтинги инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности стран с прогрессивным подоходным налогом свидетельствуют о том, что простота налоговой системы привлекательна почти исключительно для местных чиновников, которым так «легче считать».
Еще один пункт предложенной реформы – снижение налога с оборота на продукты питания. Это то, что существует в подавляющем большинстве европейских стран, то, за что было собрано сто тысяч голосов избирателей, что неоднократно вносилось разными фракциями в парламент и что раз за разом отвергалось правящей коалицией.
Опубликованные на днях данные Департамента статистики о спаде промышленного производства в марте этого года по сравнению с мартом предыдущего говорят, что главным триггером спада в обрабатывающей промышленности стало производство продуктов питания – из-за падения розничного спроса на фоне роста цен. Спад в продуктовой отрасли продолжается третий месяц подряд. Но ведь «лучший министр финансов» доходчиво объяснил, что снижение налога с оборота на продукты – это обман, выгодный лишь набивающим карман торговцам. Ему виднее.
Поскольку отчет Рауля Эаметса, изложение которого опубликовал Postimees при нынешней исполнительной власти широко обсуждаться на политическом уровне не будет, никакого движения до весны будущего года мы не увидим.
Ну, отчитался профессор в своем банке, и ладно. Не наше дело. То есть наше в том смысле, что придуманную нами простую налоговую систему трогать нельзя. Интересно, что реформисты едва ли поддержат еще одну идею профессора – по части сокращения расходов он предлагает заморозить пенсии на два года. На такой «социально опасный» шаг это правительство, разумеется, не пойдет, тем более, меньше чем за год до парламентских выборов. Лучше уж привычно откусывать помалу повсюду.
Пойдет ли какое-либо другое правительство после выборов – тоже большой вопрос. Но характерно, что пойти на очень непопулярное решение по поводу пенсий реформисты опасаются, а вот так непопулярно наплевать на стотысячную поддержку снижения НСО на продукты – пожалуйста. Завидная идейная стойкость? В смысле простоты, которая хуже воровства.
