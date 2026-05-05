Назад ИДА-ВИРУМАА

06.05.26, 06:00 Время замедляется в последнем в Нарве магазине часов «Вы часто покупаете себе часы?» – отвечает владелец единственного магазина часов в Нарве вопросом на вопрос, много ли у него клиентов. Дохода от продаж хватает на оплату счетов, но на зарплату почти не остается, живет владелец магазина Эдуард Альба на свою пенсию. Для него часы – это уже не бизнес, а хобби и очень личная, мистическая история.

Эдуард Альба за прилавком своего магазинчика наслаждается общением с редкими клиентами.

Foto: Николай Андреев

Часы нетрудно подыскать в магазинах ювелирных изделий и электроники, но специализированный магазин часов в городе только один. В здании послевоенной постройки на улице Пушкина в центре Нарвы он работает 70 лет. Столько же в этом году исполняется самому Эдуарду. Первые годы в этом помещении был чулочно-носочный магазин, но вскоре там стали продавать часы. Даже неоновой вывеске на двух языках уже несколько десятилетий. Продавщица Любовь работает здесь 39 лет. Кажется, что время здесь замерло, хотя множество часов исправно тикают.

«У каждых часов свой характер. Кто-то тикает, кто-то идет беззвучно, кто-то играет музыку. Я просто наслаждаюсь этим», – говорит хозяин магазинчика.

Мистические часы, доставшиеся от отца

Раньше Эдуард Альба владел в Нарве известным тогда рестораном «Гулливер», в 90-е годы у него были и другие фирмы в городе. Сейчас остался только магазин «Часы», куда старые друзья заходят выпить кофе и поболтать с ним под успокаивающее тиканье. Иногда, конечно, заходят и клиенты, чаще всего – поменять в часах батарейки или браслет. В день встречи, около полудня Эдуард, улыбаясь, сообщил корреспонденту ДВ: «Ну вот, сегодня продал уже две батарейки».

Статья продолжается после рекламы

Сейчас, наверное, никто точно не вспомнит, когда на доме появилась эта вывеска, но она здесь уже несколько десятилетий.

Foto: Николай Андреев

Он не часовщик по профессии, и за что-то более сложное, чем заменить батарейку, не берется – советует отправлять часы своему партнеру-часовщику в Таллинн. Изначально магазин часов был для Эдуарда бизнес-проектом, но мистическая история заставила относиться к нему иначе.

В магазине стоят старые настольные часы «Янтарь» Орловского часового завода в массивном деревянном корпусе.

«Они заводились ключом и били каждый час в течение недели. Это часы моего отца. Когда он уходил на пенсию, ему подарил коллектив, – рассказывает Эдуард Альба. – Поверите ли? Отец умер, и они сразу остановились. Я открывал механизм – он чистый, замечательный. Смазал, завел – не хотят идти».

Он отвез часы на дачу, где они стояли без движения двенадцать лет. В день, когда его отцу исполнилось бы 80, позвонили из больницы и сообщили, что там умерла его мать.

«Мы с супругой ложимся спать, и я думаю: что за шум? Часы пошли! Они пошли и били ровно неделю каждый час. Я их заводить не стал. Я просто потом привез и поставил сюда. А тогда в 10 вечера сижу, простите, весь в соплях, и чувствую, что встретились две души – мать с отцом, и как будто сказали мне “сынок, у нас все хорошо”, и у меня камень с души упал».

Часы не механические и не умные

Вопреки мнению, что все теперь делается в Китае, в магазинчике есть наручные и настенные часы из разных, порой неожиданных стран: широко распространенные японские и швейцарские бренды, но также индийские, французские и чешские.

Статья продолжается после рекламы

Все часы, которые здесь продаются – и настенные, и наручные – кварцевые, работающие от батареек. Эдуард не продает механические часы: теперь они очень дорогие и не такие точные, как хотелось бы, говорит он. Не продает он и смарт-часы, фитнес-браслеты и прочие современные устройства. Из-за этого молодежь у него почти не покупает, а основные клиенты – люди в возрасте. Но тем не менее, новые покупатели появляются – хозяин часового магазина замечает, что по мере того, как люди становятся старше, они становятся более консервативными, и им хочется носить на руке часы со стрелками.

Люди приходят очень разные, признается Эдуард, – иногда злые, называют хапугой из-за батарейки за 3 евро, а иногда он просто наслаждается общением с клиентами. Со смехом хозяин магазина рассказывает историю, как женщина, пришедшая с подругой, примерила на руку 28 разных часов, прежде чем сделала выбор.

«Выбрала вот такусенькие, маленькие, без цифр, палочек, точечек. Две стрелки – и все. Подружка ей говорит: “Слушай, ты же слепая, ты не увидишь время”. А она поднимает руку в сторону – жест меня убил – и говорит. “Зато как красиво!” Логика!»

Часы в магазине Эдуарда Альбы – не для богатых покупателей.

Foto: Николай Андреев

Мужчины тоже иногда покупают часы для красоты – как выразился один из клиентов, «под пенджак». Но все же тех, которые меняют аксессуар в зависимости от цвета галстука, в этом магазине обычно не бывает.

«Богатые люди здесь не покупают. Здесь магазин для людей среднего достатка. Богатые, которые хотят купить себе дорогие часы... это не мои слова, мне передали – чтобы не светить свое богатство в Нарве, покупают где-то в других местах», – говорит хозяин.

Самые дорогие наручные часы в магазине – Citizen серии Eco-Drive, которые заряжаются от солнца. Стоят до 320-340 евро. Но большинство часов здесь – в разы дешевле. Настенные часы обычно до 30 евро, с большими цифрами, чтобы было удобно пожилым людям.

Батарейки первой необходимости

В Нарве много пенсионеров, особенно это было заметно в период пандемии коронавируса, рассказывает Эдуард Альба.

«По закону я должен был закрыться, когда был ковид. Но я не думал, что в городе столько людей с нарушением слуха! А ведь в слуховых аппаратах – батарейки, в приборах для измерения сахара в крови – тоже. И для измерения давления. Ну и в брелоках для машин тоже».

Статья продолжается после рекламы

За время интервью клиентов в магазин пришло лишь немного больше, чем друзей его владельца, которые заходят просто попить кофе и пообщаться.

Foto: Николай Андреев

На входе в магазин есть небольшая «прихожая»: сначала клиент открывает дверь с улицы, поднимается по ступенькам и открывает вторую дверь уже в сам магазин.

«Входную дверь я открыл, внутреннюю закрыл. И написал объявление “Замена батареек, стучите”. Люди приходили, мы все в масках, я приоткрывал вторую дверь, брал прибор, менял в нем батарейку и также отдавал. А однажды стук в дверь – стоит пара, лет по 85 каждому».

Женщине надо было заменить батарейки в слуховом аппарате, она ничего не слышала, а мужчине – в приборе для измерения давления. Но отдать свои приборы они отказались и требовали их впустить: «Мы не дадим тебе, а вдруг сломаешь. Мы должны видеть, как ты это делаешь».

«Я думаю, ну бог с ними. Я же в маске, – рассказывает хозяин магазина. – Ковыряюсь, поднимаю голову – стоят две девчонки в погонах и говорят: “Вы нарушили закон”. Я отвечаю, мол, доживете до таких годиков – прибор будет как родной, тоже не захотите отдать его какому-то дядьке. Хорошие девчонки попались – развернулись и ушли, а могли бы оштрафовать. Все-таки есть люди с человеческим отношением, а есть такие, которым на все наплевать».

Одно хобби не должно мешать второму

Эдуард может часами рассказывать о своих клиентах. Как пенсионерке надо было целиком заменить механизм, а денег на это не было, и Эдуард просто подарил ей новый, благо, он был недорогим. Как пришли двое пьяных, высыпали на стеклянную витрину кучу монет и потребовали пива. Как заходила Языковая инспекция, но обнаружила, что Эдуард из смешанной семьи и одинаково свободно говорит по-русски и по-эстонски. А иногда заходят иностранцы, которые увидели на витрине что-то для них экзотическое.

При всем удовольствии, которые хозяин испытывает от общения, магазин работает лишь семь с половиной часов в день, и Эдуард на месте не ежедневно: у пенсионера есть еще одна страсть – дача.

«Скоро газон надо косить. Помидоры надо посадить – я же супругу к ним не подпускаю. Это мое хобби, и тут я чокнутый: когда захожу в парник, я даже здороваюсь с ними, и чувствую, когда надо полить или подкормить», – рассказывает хозяин единственного в Нарве магазина часов. У помидоров, как и у часов, свой характер, и они тоже требуют внимания.