Эстонский производитель аккумуляторов планирует выйти на биржу в США

Литва стала более привлекательной для иностранного капитала, чем Эстония: на сегодняшний день там создается столько же добавленной стоимости, сколько и в Эстонии, но при этом затраты на рабочую силу ниже, отметил глава Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер.