  • OMX Baltic0,26%312
  • OMX Riga0,53%903,92
  • OMX Tallinn0,00%2 086,99
  • OMX Vilnius0,24%1 356,6
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,61%10 290,29
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,51
  • 12.03.26, 10:24

Эстонский производитель аккумуляторов планирует выйти на биржу в США

В следующем году эстонский производитель аккумуляторов Skeleton Technologies планирует провести IPO в США.
Генеральный директор Skeleton Technologies Таави Мадиберк.
  • Генеральный директор Skeleton Technologies Таави Мадиберк.
  • Foto: Tanel Meos
Базирующаяся в Таллинне компания Skeleton привлекла в последнем раунде финансирования 31 млн евро. Раунд возглавила крупнейшая тайваньская венчурная компания Taiwania Capital, также участвовали еще два инвестора, сообщил Bloomberg.
Новости
  • 29.11.25, 11:04
ФОТО: Skeleton открыл в Германии завод стоимостью 220 млн евро
Skeleton Technologies открыл в немецком Лейпциге завод по производству суперконденсаторов стоимостью 220 млн евро. С помощью нового завода эстонская компания намерена поддерживать центры обработки данных для искусственного интеллекта и укреплять устойчивость европейских энергосетей.
Новости
  • 02.12.25, 18:09
Создатели Skeleton и Frankenburg основали новую оборонную компанию
Крупный предприниматель инвестировал миллион евро
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
Новости
  • 14.01.26, 14:12
Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Новости
  • 30.01.26, 13:48
Хандо Суттер видит тревожные изменения. «В Эстонию инвестировать особого смысла нет, скорее — в Литву»
Литва стала более привлекательной для иностранного капитала, чем Эстония: на сегодняшний день там создается столько же добавленной стоимости, сколько и в Эстонии, но при этом затраты на рабочую силу ниже, отметил глава Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер.
  • KM
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

1
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
2
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
3
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
4
Mнения
  • 10.03.26, 16:54
Меэлис Мандель: извините, продавцы топлива, но на вашем месте я бы сейчас быстро снизил цены
5
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
6
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион

Новости
  • 12.03.26, 10:43
Забастовка Lufthansa затронет и рейсы из Таллинна
Биржа
  • 12.03.26, 10:24
Эстонский производитель аккумуляторов планирует выйти на биржу в США
Новости
  • 12.03.26, 09:59
Экспорт Эстонии в январе вырос на 4%, импорт снизился на 2%
Биржа
  • 12.03.26, 09:53
Цена нефти вновь превысила 100 долларов
Mнения
  • 12.03.26, 08:51
Тимо Татар: фиксированный пакет электроэнергии могут сделать дороже для потребителей
Новости
  • 12.03.26, 08:31
Будущее гостиницы «Виру» под вопросом. Срок аренды скоро истекает
Новости
  • 12.03.26, 06:00
Дорогая нефть поможет бюджету России?
Пока ему грозит секвестр на 10%
Новости
  • 11.03.26, 18:48
Много лет возглавлявший Kroonpress Андрес Кулль теперь руководит бетонной компанией

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Производитель взрывчатых веществ Orica, работающий в деревне Мустанина в Ида-Вирумаа, придерживается политики выпускать продукцию исключительно гражданского назначения, а не для военных целей.
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
Находящееся в глубоком кризисе Тартуское кредитно-сберегательное общество движется к банкротству.
Новости
  • 11.03.26, 14:33
Главный юрист Тартуского КСО подал заявление о банкротстве. «Безусловно, вкладчики потеряют деньги»
Основатель и гендиректор HEVI Optronics Кристьян Тиймус в 2012 году также запустил другой успешный проект оборонной отрасли – Threod Systems.
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
Биржа
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

