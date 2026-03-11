Эстонский производитель аккумуляторов планирует выйти на биржу в США

Генеральный директор Skeleton Technologies Таави Мадиберк.
Foto: Tanel Meos
Базирующаяся в Таллинне компания Skeleton привлекла в последнем раунде финансирования 31 млн евро. Раунд возглавила крупнейшая тайваньская венчурная компания Taiwania Capital, также участвовали еще два инвестора, сообщил Bloomberg.
Skeleton Technologies открыл в немецком Лейпциге завод по производству суперконденсаторов стоимостью 220 млн евро. С помощью нового завода эстонская компания намерена поддерживать центры обработки данных для искусственного интеллекта и укреплять устойчивость европейских энергосетей.
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Литва стала более привлекательной для иностранного капитала, чем Эстония: на сегодняшний день там создается столько же добавленной стоимости, сколько и в Эстонии, но при этом затраты на рабочую силу ниже, отметил глава Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.