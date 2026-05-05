Банкротство бизнеса электросамокатов Tuul может завершиться ничем: на счету – 1600 евро, а долги перед инвесторами – миллионы
Временный управляющий компании Tuul Mobility, на которую приходится долговая нагрузка свыше 4 млн евро, предложил прекратить производство без объявления банкротства: 1600 евро на расчетном счете недостаточно для покрытия расходов процедуры.
«Пока не знаю зачем, но посмотрим!» – ответил Кристьян Марусте на вопрос судьи, готов ли он к рассмотрению дела о банкротстве.
Член правления Tuul Кристьян Марусте, инициировавший банкротство компании, заявил в Харьюском уездном суде, что Служба неплатежеспособности может потребовать публичного расследования. «Обществу, конечно, важно увидеть полную картину. Другое дело, что брать там, увы, уже нечего», – сказал он.
Новый владелец сервиса аренды самокатов Tuul, основанного предпринимателем Кристьяном Марусте, вскоре перекрасит самокаты в красный цвет. Желающих приобрести разработанные в Эстонии самокаты было несколько.
Сервис аренды самокатов Tuul Mobility, который в последнее время работал с убытком, решил прекратить деятельность по прокату самокатов. Активы проданы латвийской компании Ride, которая сдает в аренду красные электромопеды в Таллинне.
