Передышка для промышленности: ЕС готов увеличить объем бесплатных квот

Третий и самый современный маслозавод Eesti Energia. У эстонских производителей сланцевого масла бесплатными квотами было покрыто от 78 до 104% выбросов.
Согласно новому предложению, европейские промышленные предприятия должны получить возможность покрывать около 75% своих выбросов за счет бесплатных квот, сообщила Европейская комиссия. Финансовый объем изменений оценивается примерно в 4 миллиарда евро.
Система торговли квотами на углекислый газ стала для Эстонии не «климатической темой», а фактором, определяющим цену электричества и конкурентоспособность. Поэтому требование сделать ETS «прогнозируемее» звучит логично – но только если под этим понимают понятные правила и траекторию, а не политическую скидку на выбросы.
