13.05.26, 06:00 Новые клиенты скандальной «маклера Языковой»: очередные пострадавшие думают над исками Не только телефонные и онлайн, но и классические офлайн-аферисты продолжают трепать нервы и кошельки жителей Эстонии. Ранее осужденная за мошенничество Наталья Языкова, о чьих приключениях после выхода из тюрьмы уже писали ДВ, продолжает находить новых клиентов, а доверившие ей средства – терять деньги.

Дом на улице Ласнамяэ, в котором Иван Матвеев ремонтировал квартиру. Из-за разногласий с подрядчиком закончить работы – например, установить двери – удалось только в 2026 году. Хотя плановым дедлайном был еще канун нового 2025 года.

Новая группа пострадавших от несбывшихся посулов размышляет над подачей очередных исков.

Спасите, ремонт

Осенью 2024 года семья Ивана Матвеева ожидала пополнения. К новому году супруги рассчитывали переехать в собственную отремонтированную квартиру в Таллинне, а пока снимали жилье. В поисках подрядчика для штукатурных, покрасочных и прочих работ Иван отправился шерстить интернет. Одним из первых вариантов, предложенных Google, оказалась фирма Kivisilla Invest . «По всей видимости, у них хорошая SЕО-оптимизация», – констатирует Матвеев.

В фирме на звонок ответила Наталья Языкова, так Иван и познакомился с роковой женщиной эстонского рынка недвижимости. Как рассказывает Матвеев, для оценки объемов и сроков работ Языкова прислала на их адрес «бригадира Сережу» – руководителя и единственного владельца Kivisilla Invest Сергея Новика. Вскоре тот прислал Матвееву на электронную почту проект договора. В начале ноября Матвеев должен был встретиться с Новиком и Языковой и подписать его, а также внести предоплату за работы и материалы для ремонта. Но встреча состоялась только с Натальей, а договор так и остался неподписанным. В течение ноября Матвеев передавал деньги Языковой несколько раз – на штукатурно-малярные работы, двери скрытого монтажа, откосы, вентиляцию, перегородку между ванной и туалетом. Итог за месяц – около 8970 евро наличными, без подписанного договора и чеков на материалы. Формально отношения между заказчиком и подрядчиком так и не были узаконены. 5 декабря в квартире появился новый персонаж – Ивану он был представлен как Владимир Кундра. Языкова объяснила: бригада от Kivisilla Invest больше не придет, теперь работать будут люди от фирмы Stordalen OÜ под его надзором. Наконец, Языкова подписала договор, рассказывает Матвеев, – уже от имени Stordalen. При этом она вписала в документ суммы, которые клиент передавал ей еще в ноябре, когда Stordalen в переговорах вообще не фигурировала. В договоре (его фотокопия есть в распоряжении редакции) Владимир также фигурирует под фамилией Кундра, но расписалась в документе исключительно Языкова. Профиль Stordalen OÜ – строительство зданий. Формально ни Языкова, ни Владимир Кундра не имеют отношения к фирме. В компании не числится работников, ее единственная владелица – Инна Кондра. По словам Ивана Матвеева, Языкова представляла ее как супругу Владимира Кундра. Коммерческий регистр не знает такого жителя Эстонии, но подтверждает существование Владимира Кондра, также юридически не связанного с Stordalen OÜ. Дозвониться до Инны Кундра корреспонденту ДВ не удалось. Работы едва двигались, к середине декабря не было сделано и трети обещанного. Строительная экспертиза, заказанная Матвеевым (в распоряжении редакции, выполнена OÜ Ehituskonsult Grupp в феврале 2025 года), зафиксировала нарушения: штукатурка нанесена слоем, превышающим норму производителя, откосы установлены без обязательного профиля, сетка уложена без предварительного грунтования. Рабочие уходили, потому что Языкова им не платила, рассказывает Матвеев. В магазине, где для его квартиры заказывали двери, Ивану рассказали, что Наталья якобы подговаривала поставщика продать ему более дешевый товар под видом более дорогого. Первое дело Натальи Языковой Первый процесс против Натальи Языковой состоялся еще в 2019. Согласно материалам дела, Языкова представлялась маклером, размещая в интернете объявления о продаже квартир. Она заключала с клиентами договоры бронирования, брала предоплату наличными, но затем отказывалась выполнять обязательства и не возвращала деньги. Также она использовала полученные обманным путем документы, чтобы оформить быстрые кредиты на имена пострадавших. Суд обязал Языкову возместить ущерб по 19 гражданским искам, включая претензии компании Bondora на 36 668 евро и частных лиц на общую сумму 253 161 евро. Ее фирма Dreams Lifter OÜ, использовавшаяся в мошеннических схемах, была признана банкротом в 2018 году. Кроме того, женщину обвиняли в незаконном предоставлении займов под залог ювелирных украшений, которые затем не возвращались владельцам. Оцененная судом деятельность Языковой охватывала период с декабря 2015 по январь 2018 года. Сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, изначально оценивалась в 200 000 евро, но позже увеличилась до 290 000. Языкова была осуждена за мошенничество с недвижимостью на сумму свыше 290 000 евро и приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. В 2019 году суд признал ее виновной еще по нескольким эпизодам, но не стал увеличивать срок наказания. Матвеев сумел заставить подрядчицу вернуть ему 2900 евро, однако работы так и не были закончены, и для возмещения остальных потерь заказчик обратился в суд. Ответчиком выступала фирма Stordalen OÜ, от имени которой Языкова подписала единственный договор между сторонами. Но в январе 2026 года Харьюский уездный суд отклонил иск Матвеева к Stordalen на 17 333 евро. Суд постановил: истец не доказал, что Языкова имела право подписывать договор от имени фирмы. Kivisilla Invest и Сергей Новик в качестве ответчиков в иске вообще не фигурировали. Судебные расходы – 910 евро – суд возложил на Матвеева. По словам незадачливого заказчика, сам он только в 2022 году переехал в Эстонию из России и не знал о репутации Языковой в стране. Теперь он ищет других пострадавших – чтобы подать групповой иск и попытаться доказать, что речь не о случайной ошибке добросовестной бизнес-вумен, а о сознательном обмане. Ванная Шредингера Летом 2025 года жительница Таллинна Людмила Цыганкова запланировала ремонт санузла в квартире в Ыйсмяэ. Подрядчиков она искала на Facebook, женщина быстро получила несколько коммерческих предложений от фирм. Но первые варианты показались Цыганковой слишком дорогими, некоторые компании и вовсе не брались выполнить все необходимые работы. Свои услуги хозяйке квартиры предложила и Наталья Языкова – озвученная ею стоимость показалась вполне разумной. Женщины встретились и 7 августа 2025 года подписали бумажный договор – согласно этому документу, Языкова, которая представляет фирму Greenmap OÜ , бралась в течение 30 дней провести ремонт санузла. Цена работ – 4200 евро, без учета цены материалов и вывоза мусора. Согласно расписке, в момент подписания договора Цыганкова вручила Языковой 1200 евро, а всего, по ее словам, доверила обаятельной подрядчице 5500.

Формально Наталья Языкова не имеет отношения к фирме Greenmap OÜ. В компании, учрежденной в 2017 году, нет работников, она не ведет деятельности и последний оборот – 30 евро – демонстрировала в 2019 году. Единственная собственница фирмы — Виктория Володина 1964 года рождения. Даже профиль основной деятельности фирмы – «компьютерные консультации» – не имеет отношения к ремонту.

«Выброшенные деньги. Шли месяцы, она не делала почти ничего. Материалы закупала самые дешевые, которые к нашему объекту не подходят. Занимается аферой, что еще тут сказать», – констатирует результат сотрудничества с Языковой Людмила Цыганкова.

По ее словам, добиться выполнения заказа ей так и не удалось. А организованные Языковой попытки работ больше напоминали курьез – один из приглашенных ей мастеров заложил инструмент в ломбард, на эти деньги купил водки и вернулся на стройплощадку уже пьяный. «Я звоню Языковой, объясняю, что происходит. А она только вопит в телефон: “Люда, только не подпускай его к водке!“», – рассказывает Цыганкова. В какой-то момент хозяйке объекта подсказали поискать информацию о Наталье Языковой в сети – и результат ее поразил.

Сама она попыталась вернуть хотя бы часть средств, пойдя с Языковой на мировую. Та пообещала вернуть Людмиле 2000 евро, а Цыганкова – не начинать формального разбирательства. Но сроки платежей раз за разом срывались, и на сегодня пострадавшей удалось вернуть только 800 евро. По словам Цыганковой, доходило до нелепиц – она приезжала в оговоренное Языковой место, а той там не оказывалось. По телефону женщина жаловалась на форс-мажоры, срывающие встречу в последний момент.

В результате ремонт доделывал другой подрядчик, материалы Людмиле тоже пришлось докупать на дополнительные деньги.

«Это травля»

Сама Языкова в беседе с ДВ отметила, что ее опыт сотрудничества с Иваном Матвеевым был неудачным. По ее словам, изначально мужчина заказывал лишь визуальное выравнивание стен, а после стал требовать отделки по высочайшим стандартам качества за ту же цену. Узнав о том, что женщина была ранее судима, стал давить и даже угрожать ей, привлекая к разборкам своих украинских родственников. «Иван снял свою маску такого благодушного, добропорядочного человека, и начался просто рэкет 90-х. Да мы сейчас к тебе приедем... да ты из квартиры не выйдешь», – рассказывает Языкова.

Наталья Языкова в суде, 2018 год.

Чехарду с фирмами она объясняет тем, что на момент размещения объявления о ремонте была штатной сотрудницей компании Kivisilla Invest (по данным Коммерческого регистра в фирме не было работников), но после покинула фирму. Договор от имени Stordalen она, по ее словам, не подписывала, поскольку хоть и работала вместе с этой фирмой, но такого права не имела, что и подтвердил суд. При этом подписанный Языковой документ упоминается в судебном решении.

Ситуацию с Цыганковой она считает урегулированной и обещает вернуть женщине остаток средств в ближайшее время. Недопонимание она объясняет непоследовательным и не всегда адекватным поведением заказчицы.

«Все люди, которые знают, что у меня было какое-то наказание, они начинают этим пользоваться... очень многим [придает] смелости даже при обмане с их стороны бросать в меня камни», – говорит Языкова. Внимание к ее персоне она называет травлей и использованием прошлого в нечистоплотных целях. «У многих бывают проблемы в работе, они решаются», – говорит женщина.

Серийные мошенники

Иван Матвеев не теряет надежды вернуть средства. Он призывает других клиентов, потерявших деньги, обращаться в полицию и тоже подавать иски.

«Обязательно следует проверять информацию о маклере в открытых источниках, – напоминает руководительница группы расследований отдела тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Нийна Пеэтерис. – Для проведения ремонтных работ необходимо выбирать надежную компанию. Достоверность данных фирмы также можно проверить в открытых источниках. Желательно оплачивать ремонтные работы после их выполнения и не вносить крупные предоплаты».

Серийные мошенники в сфере строительства и ремонта – не редкость. ДВ писали , например, о Евгении Лыткине, который много лет работал в Эстонии по одной схеме: находил клиентов через Facebook, брал предоплату наличными, нанимал рабочих, после чего переставал платить им и исчезал. Среди пострадавших – частные заказчики с потерями от 1500 до 2500 евро и рабочие, в том числе украинцы без документов, которым он на тот момент был должен тысячи заработанных евро. Евгений работал под прикрытием чужих фирм — в частности, Greenenstar OÜ.

Комментируя тот случай, полиция констатировала: бывает очень непросто доказать, идет речь о неумелом ведении дел или о сознательных нарушениях. «Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления, – пояснял тогда руководитель отдела по ведению производств Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс. – Выяснить, сознательно ли он нарушает условия договора или нет, – это компетенция суда. Если в ходе судебного производства будут выявлены признаки преступления, суд сообщит о преступлении в прокуратуру или полицию».