Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−1,01%313,54
  • OMX Riga0,08%882,16
  • OMX Tallinn−0,01%2 116,65
  • OMX Vilnius−0,13%1 458,55
  • S&P 5000,19%7 412,84
  • DOW 300,19%49 704,47
  • Nasdaq 0,1%26 274,13
  • FTSE 100−0,36%10 232,23
  • Nikkei 2250,52%62 742,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%86,67
  • OMX Baltic−1,01%313,54
  • OMX Riga0,08%882,16
  • OMX Tallinn−0,01%2 116,65
  • OMX Vilnius−0,13%1 458,55
  • S&P 5000,19%7 412,84
  • DOW 300,19%49 704,47
  • Nasdaq 0,1%26 274,13
  • FTSE 100−0,36%10 232,23
  • Nikkei 2250,52%62 742,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%86,67

Кризис в европейском автопроме привел к сокращениям в Нарве

Нарвский завод SKS Estonia Textile, производящий технические нити для автомобильной промышленности, за прошлый год сократил 26 человек и еще 6 в этом году. Отчасти это было вызвано установкой нового оборудования, но основная причина сокращений – падает спрос у европейских автопроизводителей.
Светлана Петрова показывает производственную линию на заводе. Здесь, в Нарве, производят корд для покрышек Continental, Pirelli и Michelin.
  • Светлана Петрова показывает производственную линию на заводе. Здесь, в Нарве, производят корд для покрышек Continental, Pirelli и Michelin.
  • Foto: Николай Андреев
«Объемы продаж падают, поэтому нам нужно адаптировать к этому все расходы, – объяснила ДВ руководитель завода Светлана Петрова. – Это было не коллективное сокращение, а потихоньку, с начала прошлого года».
По данным Инфобанка, в среднем за 2024 год на заводе работали 107 человек, на первый квартал 2026 года – 72 сотрудника.
Технические нити, производимые SKS Estonia Textile, используются в качестве корда при производстве автомобильных покрышек известных мировых марок, а также приводных ремней для двигателей. Больше всего продукции нарвский завод отправляет в Румынию, Словакию, Чехию и Германию.

Статья продолжается после рекламы

Есть также поставки на дочернее предприятие в Мексику и покупателям в США и Китай, но туда идет меньшая часть продукции, рассказала Светлана Петрова.
«Автомобильная промышленность не очень “хочет” развиваться, к сожалению. В связи с экономической ситуацией спрос падает, продажи машин везде падают, люди меньше пользуются тем, что сделано из нашей продукции – такая тенденция в Европе», – сказала руководитель завода.
Оборот компании достиг пика в 2023 году – 41,6 млн евро. В 2024 году он сократился до 35,9 млн, а в прошлом году – до 28,7 млн.
Поскольку покупатели располагаются далеко от завода, на экономические показатели в некоторой степени также повлиял рост транспортных расходов, рассказала руководитель. Транспортные компании старались какое-то время сохранять прежние тарифы, но рост цен на топливо в итоге заставил их повышать цены. Светлана Петрова отмечает, что сложность здесь состоит и в том, что транспортные расходы сейчас невозможно спрогнозировать.
При этом с помощью субсидий из Фонда справедливого перехода SKS Estonia Textile установил в прошлом году две единицы оборудования. Автоматические мотальные головы, более современные, чем прежние, заработали в сентябре и также повлияли на сокращение персонала, но повысили эффективность производства.
«Вторая машина, которая была у нас была установлена – машина для диппинга – нужна для создания образцов, для развития нового ассортимента. Чтобы мы могли больше нового предложить покупателям. Надо не фокусироваться только на старом, а все-таки двигаться вперед», - сказала Петрова. Общий объем инвестиций в эти машины составил более 600 тысяч евро, из них Фонд покрыл 35%.
Когда предприятие сможет вернуться к росту, прогнозировать сложно, затруднилась ответить Светлана Петрова: «Этот год покажет, наверное. Мы составили бюджет на уровне прошлого года. Было бы неплохо, если бы мы на этом уровне удержались. Апрель меня как-то не вдохновил, продажи были немного ниже бюджета. Но как дальше все будет развиваться – в наше время очень сложно предполагать».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Фабрика SKS Estonia Textile, Нарва, 19 октября 2023 года.
  • 20.10.23, 13:32
Полмиллиона на ремни: из Нарвы нить ведет в Германию
Большие цеха Fortaco для нормальной работы зимой требуют больших расходов на отопление.
  • 12.03.25, 06:00
Нарвские промышленники: заказчикам не объяснишь, что нам надо повысить цены из-за отопления
Хотя Wendre является компанией из сектора текстильной промышленностью с самым высоким оборотом, за год он упал более чем на 13 миллионов евро.
  • 17.12.24, 16:22
ТОП компаний швейной и текстильной промышленности: 15 крупнейших контролируют рынок
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Самые читаемые

1
Mнения
  • 10.05.26, 12:20
Адвокат: Налоговый департамент все больше интересуется взносами в добровольный резерв
2
Новости
  • 11.05.26, 08:56
Молодая предпринимательница вложила все свои сбережения и открыла заведение в центре Таллинна
3
Новости
  • 10.05.26, 12:42
Стартап, выросший в Лондоне из эстонского «единорога», создаст центр разработки в Таллинне
4
Новости
  • 11.05.26, 12:41
Крах бизнеса по аренде электросамокатов втянул софтверную компанию в процедуру санации
5
Новости
  • 09.05.26, 14:38
Фургоны на пороге новых правил: 88% европейского автопарка не успевает к дедлайну
6
Эпицентр
  • 11.05.26, 06:00
Офис в Петербурге, суд в Таллинне, сотрудников нет: криптовалютная битва за миллион продолжается
В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности

Последние новости

Новости
  • 12.05.26, 13:50
Кризис в европейском автопроме привел к сокращениям в Нарве
Новости
  • 12.05.26, 13:21
Историческую мызу Пядасте на острове Муху выставили на продажу
Подсказка
  • 12.05.26, 12:43
Предпринимательский счет и подработки могут положить конец статусу безработного
Примеры: подработка и минимальная обязанность по уплате социального налога
Новости
  • 12.05.26, 12:40
Передышка для промышленности: ЕС готов увеличить объем бесплатных квот
Биржа
  • 12.05.26, 12:05
LHV Group потеряла в годовом сравнении, но держится выше собственного прогноза
Новости
  • 12.05.26, 11:26
Spa Tours построит в Ласнамяэ спа за 10 млн евро
Биржа
  • 12.05.26, 09:06
Wise на бирже США: за падением в первый день последовало ралли на вторичном рынке
Биржа
  • 12.05.26, 09:00
Сыырумаа планирует вывести облигации Rotermann на биржу

Сейчас в фокусе

Открыть новое заведение в Таллинне непросто – где бы ни пытаться. «Если ты действительно чувствуешь сердцем, а цифры подтверждают, что есть причина, ради которой стоит перебороть этот страх, тогда имеет смысл за это взяться – и именно это я делаю каждый день», – говорит Анелла Веэбель.
Новости
  • 11.05.26, 08:56
Молодая предпринимательница вложила все свои сбережения и открыла заведение в центре Таллинна
Российский «криптокороль» Дмитрий Васильев (слева) проиграл эстонской компании, принадлежащей российскому бизнесмену Антону Рудову (справа) в эстонском суде. Параллельно идут и суды в других странах с другими участниками.
Эпицентр
  • 11.05.26, 06:00
Офис в Петербурге, суд в Таллинне, сотрудников нет: криптовалютная битва за миллион продолжается
В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности
Проблема возникает, когда пайщик отражает свое требование по выданному займу в собственном капитале товарищества-заемщика, а позднее снова регистрирует его как заем, выданный пайщиком, говорит Кайдо Кюннапас.
Mнения
  • 10.05.26, 12:20
Адвокат: Налоговый департамент все больше интересуется взносами в добровольный резерв
Александр Цихилов.
Mнения
  • 11.05.26, 10:46
Александр Цихилов: основной конфликт эстонской политики связан не с экономикой
За год Berkshire Hathaway привлекательно подешевела, и, пока не появится более удачная инвестиционная идея, я размещу часть денег именно там.
Биржа
  • 10.05.26, 13:46
Инвестор Тоомас: вложусь в акцию, которая становится все более выгодной
Материнской компании сервиса проката самокатов Tuul – Comodule – предстоит пересмотреть условия облигационного обеспечения на миллионы евро.
Новости
  • 11.05.26, 12:41
Крах бизнеса по аренде электросамокатов втянул софтверную компанию в процедуру санации
Сооснователь Dragonfly Свен Сабас этой весной посетил Китай в составе британской бизнес-делегации, знакомясь с местным стартап- и технологическим сектором.
Новости
  • 10.05.26, 12:42
Стартап, выросший в Лондоне из эстонского «единорога», создаст центр разработки в Таллинне
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026