12.05.26, 13:50 Кризис в европейском автопроме привел к сокращениям в Нарве Нарвский завод SKS Estonia Textile, производящий технические нити для автомобильной промышленности, за прошлый год сократил 26 человек и еще 6 в этом году. Отчасти это было вызвано установкой нового оборудования, но основная причина сокращений – падает спрос у европейских автопроизводителей.

Светлана Петрова показывает производственную линию на заводе. Здесь, в Нарве, производят корд для покрышек Continental, Pirelli и Michelin.

Foto: Николай Андреев

«Объемы продаж падают, поэтому нам нужно адаптировать к этому все расходы, – объяснила ДВ руководитель завода Светлана Петрова. – Это было не коллективное сокращение, а потихоньку, с начала прошлого года».

По данным Инфобанка , в среднем за 2024 год на заводе работали 107 человек, на первый квартал 2026 года – 72 сотрудника.

Технические нити, производимые SKS Estonia Textile, используются в качестве корда при производстве автомобильных покрышек известных мировых марок, а также приводных ремней для двигателей. Больше всего продукции нарвский завод отправляет в Румынию, Словакию, Чехию и Германию.

Есть также поставки на дочернее предприятие в Мексику и покупателям в США и Китай, но туда идет меньшая часть продукции, рассказала Светлана Петрова.

«Автомобильная промышленность не очень “хочет” развиваться, к сожалению. В связи с экономической ситуацией спрос падает, продажи машин везде падают, люди меньше пользуются тем, что сделано из нашей продукции – такая тенденция в Европе», – сказала руководитель завода.

Оборот компании достиг пика в 2023 году – 41,6 млн евро. В 2024 году он сократился до 35,9 млн, а в прошлом году – до 28,7 млн.

Поскольку покупатели располагаются далеко от завода, на экономические показатели в некоторой степени также повлиял рост транспортных расходов, рассказала руководитель. Транспортные компании старались какое-то время сохранять прежние тарифы, но рост цен на топливо в итоге заставил их повышать цены. Светлана Петрова отмечает, что сложность здесь состоит и в том, что транспортные расходы сейчас невозможно спрогнозировать.

При этом с помощью субсидий из Фонда справедливого перехода SKS Estonia Textile установил в прошлом году две единицы оборудования. Автоматические мотальные головы, более современные, чем прежние, заработали в сентябре и также повлияли на сокращение персонала, но повысили эффективность производства.

«Вторая машина, которая была у нас была установлена – машина для диппинга – нужна для создания образцов, для развития нового ассортимента. Чтобы мы могли больше нового предложить покупателям. Надо не фокусироваться только на старом, а все-таки двигаться вперед», - сказала Петрова. Общий объем инвестиций в эти машины составил более 600 тысяч евро, из них Фонд покрыл 35%.

Когда предприятие сможет вернуться к росту, прогнозировать сложно, затруднилась ответить Светлана Петрова: «Этот год покажет, наверное. Мы составили бюджет на уровне прошлого года. Было бы неплохо, если бы мы на этом уровне удержались. Апрель меня как-то не вдохновил, продажи были немного ниже бюджета. Но как дальше все будет развиваться – в наше время очень сложно предполагать».