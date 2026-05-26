26.05.26, 12:13 Лавров призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и другим странам, у которых есть представительства в Киеве, следует эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Это произошло после заявления МИД России, пригрозившего Украине ударами по «центрам принятия решений» в Киеве. После этого Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, передает «Медуза».

Посол Евросоюза в Украине Катерина Матернова назвала заявление российского внешнеполитического ведомства «шедевром лицемерия». По ее словам, российские власти, которые годами бомбят жилые дома, музеи, роддома, школы и электростанции, теперь заговорили о «международном гуманитарном праве» и «Женевских конвенциях».

«Мы прекрасно понимаем, что это означает. Россия хочет страха. Паники. Изоляции Украины. Но это не сработает. Евросоюз никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций – это не признак силы. Это признак отчаяния», – заявила Матернова.

На угрозы российского ведомства также отреагировал МИД Польши. В Варшаве заявили, что любые атаки на гражданскую инфраструктуру должны рассматриваться как недружественные акты.

«В связи с этим каждый случай удара по польским дипломатическим представительствам мы будем считать целенаправленным и преднамеренным», – говорится в заявлении польского МИД.