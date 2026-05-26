Назад ОБЩЕСТВО

26.05.26, 11:34 Продолжительность жизни в Эстонии выросла, но здоровыми люди живут меньше По данным Департамента статистики, в 2025 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Эстонии составила 79,8 года. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении составила 57,3 года и опустилась до уровня 2021-2022 годов.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг отметила, что ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии, за исключением периода пандемии, постоянно растет: «В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни у мужчин выросла по сравнению с 2024 годом на 0,5 года, у женщин – на 0,1 года», – сказала Реммельг. Она отметила, если в 1995 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 67,6 года, то к 2025 году она выросла на 12,2 года – до 79,8 года.

В Латвии и Литве ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в Эстонии. В 2024 году в Литве она составляла 77,5 года, в Латвии – 76,4 года. Показатель Латвии остается одним из самых низких в Европе. В Финляндии, где еще в 1995 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 76,7 года, сейчас она выросла до 82,2 года, то есть на 5,5 года.

При этом ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии все еще ниже среднего показателя по Европе, который в 2024 году составлял 81,5 года. Самые высокие показатели в Европе зафиксированы в Швейцарии и Испании, где ожидаемая продолжительность жизни превышает 84 года.

Статья продолжается после рекламы

«Как в Эстонии, так и в других странах Балтии ожидаемая продолжительность жизни у мужчин существенно ниже, чем у женщин. В Эстонии ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составляет 75,6 года, у женщин – 83,6 года. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни у мужчин и женщин с годами сократилась», – отметила Реммельг.

В прошлом году самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии была на островах, а также в Харьюском и Тартуском уездах, где показатель превышал 80 лет. Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни была в Валгаском уезде – 77,3 года. За ним следовали Ляэне-Вируский, Йыгеваский и Ида-Вируский уезды. При этом Ида-Вируский уезд, который ранее находился на последних местах, теперь оказался четвертым с конца.

Несмотря на рост ожидаемой продолжительности жизни, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Эстонии колеблется из года в год. По сравнению с 2024 годом она в среднем сократилась на 1,4 года и составила 57,3 года. Мужчины живут здоровыми 55,2 года, женщины – на 4,1 года больше. По сравнению с 2024 годом ожидаемая продолжительность здоровой жизни у женщин сократилась на один год и два месяца – до 59,3 года, у мужчин – более чем на полтора года, до 55,2 года.

Больше всего ожидаемая продолжительность здоровой жизни сократилась у молодых людей до 35 лет и неэстонцев. В более старших возрастных группах такого сокращения не наблюдается.

Одним из важных компонентов ожидаемой продолжительности здоровой жизни является собственная оценка людьми своего здоровья. В последние годы сократилось число молодых людей и людей раннего среднего возраста, которые считают свое здоровье очень хорошим или хорошим. В то же время в этих возрастных группах стало больше тех, кто отмечает у себя продолжительное заболевание.

«Как и на ожидаемую продолжительность жизни, так и на число оставшихся лет здоровой жизни влияет уровень образования и место жительства. Можно заметить, что из года в год проживающие в городах люди живут здоровыми на несколько лет больше, чем проживающие в деревнях. В прошлом году эта разница составила 2,8 года», – пояснила Реммельг.

Люди с высшим образованием в среднем живут здоровыми на 13,8 года больше, чем люди с основным образованием. С учетом разницы между мужчинами и женщинами число оставшихся лет здоровой жизни у мужчин с основным образованием составляет менее 50 лет, тогда как у женщин с высшим образованием этот показатель превышает 64 года, то есть почти достигает пенсионного возраста.

Если ожидаемая продолжительность жизни 65-летних мужчин и женщин составляет соответственно 16,3 и 21,4 года, то число оставшихся лет здоровой жизни у мужчин в возрасте 65-69 лет составляет 6,6 года, у женщин – 8,4 года.