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Аналитик прогнозирует трехкратный рост акций чипового гиганта

Аналитик американского инвестиционного банка D.A. Davidson повысил целевую цену акций производителя чипов памяти Micron Technology сразу до 3000 долларов, посчитав, что рынок недооценивает возможности роста компании и предстоящий выкуп акций.
Акции Micron открыли торги в среду на отметке 1016 долларов.
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