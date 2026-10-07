Аналитик прогнозирует трехкратный рост акций чипового гиганта
Аналитик американского инвестиционного банка D.A. Davidson повысил целевую цену акций производителя чипов памяти Micron Technology сразу до 3000 долларов, посчитав, что рынок недооценивает возможности роста компании и предстоящий выкуп акций.
Акции McDonald’s, зарабатывающей на котлетах и булочках, опустились до минимума за последние четыре года, потеряв за девять месяцев почти треть стоимости. В чем проблема – в изменившемся отношении к бургерам или причина глубже?
Кредитный портфель банка, входящего в латвийскую финансовую группу Indexo, в третьем квартале вырос на 29% и к концу сентября достиг 134,8 млн евро. В начале октября банк также выдал свой первый кредит корпоративному клиенту.
Первая неделя инвестиционного эксперимента завершилась победой искусственного интеллекта над рынком. Правда, победу ему принесли не гениальные сделки. При этом ИИ уже предложил новые идеи для инвестиций.
Латвийская финансовая группа Indexo проведет дробление акций в пропорции 1:4. По заявлению компании, это должно сделать бумаги более доступными для розничных инвесторов, в том числе в преддверии планируемого дополнительного листинга на Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.