Кредитный портфель банка Indexo за квартал вырос почти на треть
Кредитный портфель банка, входящего в латвийскую финансовую группу Indexo, в третьем квартале вырос на 29% и к концу сентября достиг 134,8 млн евро. В начале октября банк также выдал свой первый кредит корпоративному клиенту.
Латвийская финансовая группа Indexo проведет дробление акций в пропорции 1:4. По заявлению компании, это должно сделать бумаги более доступными для розничных инвесторов, в том числе в преддверии планируемого дополнительного листинга на Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.