Назад Рекордные результаты производителя чипов памяти разочаровали инвесторов Рекордные результаты южнокорейского производителя чипов памяти SK Hynix разочаровали аналитиков. Акции компании резко упали, потянув за собой весь сектор.

В среду SK Hynix отчиталась о рекордных квартальных результатах – во втором квартале операционная прибыль выросла в шесть раз, до 60,5 трлн вон, или примерно 36,7 млрд евро. Однако, по данным компании, задержки с поставками некоторых продуктов сдержали рост цен на ее основную продукцию – чипы памяти DRAM. В среду акции SK Hynix упали на южнокорейской бирже на 13%.