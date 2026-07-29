Рекордные результаты производителя чипов памяти разочаровали инвесторов

Несмотря на падение рынка, SK Hynix заявила, что спрос на чипы памяти для искусственного интеллекта остается высоким.
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В среду SK Hynix отчиталась о рекордных квартальных результатах – во втором квартале операционная прибыль выросла в шесть раз, до 60,5 трлн вон, или примерно 36,7 млрд евро. Однако, по данным компании, задержки с поставками некоторых продуктов сдержали рост цен на ее основную продукцию – чипы памяти DRAM. В среду акции SK Hynix упали на южнокорейской бирже на 13%.
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