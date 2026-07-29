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Рекордные результаты производителя чипов памяти разочаровали инвесторов

Рекордные результаты южнокорейского производителя чипов памяти SK Hynix разочаровали аналитиков. Акции компании резко упали, потянув за собой весь сектор.
Несмотря на падение рынка, SK Hynix заявила, что спрос на чипы памяти для искусственного интеллекта остается высоким.
  • Несмотря на падение рынка, SK Hynix заявила, что спрос на чипы памяти для искусственного интеллекта остается высоким.
  • Foto: Reuters/Scanpix
В среду SK Hynix отчиталась о рекордных квартальных результатах – во втором квартале операционная прибыль выросла в шесть раз, до 60,5 трлн вон, или примерно 36,7 млрд евро. Однако, по данным компании, задержки с поставками некоторых продуктов сдержали рост цен на ее основную продукцию – чипы памяти DRAM. В среду акции SK Hynix упали на южнокорейской бирже на 13%.
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