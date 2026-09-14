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Разговоры о замедлении развития ИИ раскачали технологические акции, SoftBank рухнул на 13 процентов

Призывы замедлить развитие искусственного интеллекта оказали давление на акции технологических компаний. Акции японского инвестиционного конгломерата SoftBank упали на 13 процентов. Цена на нефть выросла более чем на 2,5%.
Среди азиатских индексов сильнее всего пострадал Kospi, снизившись более чем на 3 процента. Падение возглавили акции Samsung Electronics и SK Hynix.
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