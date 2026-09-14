Разговоры о замедлении развития ИИ раскачали технологические акции, SoftBank рухнул на 13 процентов
Призывы замедлить развитие искусственного интеллекта оказали давление на акции технологических компаний. Акции японского инвестиционного конгломерата SoftBank упали на 13 процентов. Цена на нефть выросла более чем на 2,5%.
OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году, заявил генеральный директор компании Сэм Альтман в интервью журналу Fortune. По его словам, компании сейчас нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.
Инвестор Таавет Хинрикус, входящий в число самых состоятельных людей Эстонии, не раз удачно вкладывался в рискованные проекты и получал солидную прибыль. Сам он не придает большого значения своему состоянию и сосредоточен на поиске новых единорогов.
План Мико-Ове Нийнемяэ уйти из недвижимости нарушила короткая встреча в лондонском кафе с предпринимателем в сфере программного обеспечения Мартином Сало. Теперь они вместе запускают ИИ-фабрику стоимостью в миллиард евро, среди инвесторов которой – известные эстонские бизнесмены.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.