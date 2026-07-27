Акции китайского производителя чипов выросли на 500% после выхода на биржу

Вчера на биржу в США вышел производитель чипов, которого считают одним из самых горячих конкурентов Nvidia. В ходе IPO спрос на его акции превысил предложение в 20 раз, а в первый день бумаги подорожали почти на 100%.
Материнская компания TikTok ByteDance планирует в этом году произвести как минимум 100 000 чипов для искусственного интеллекта. Таким образом компания намерена снизить зависимость от внешних партнеров и обеспечить бесперебойность цепочек поставок в условиях, когда спрос на ИИ-чипы превышает предложение.
Торги на фондовых рынках США в пятницу начались с резкого снижения. На рынки давят продолжающиеся распродажи в полупроводниковом секторе и обвал акций Netflix после прогноза, оказавшегося хуже ожиданий.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.