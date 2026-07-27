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Акции китайского производителя чипов выросли на 500% после выхода на биржу

Акции китайского производителя чипов памяти CXMT в понедельник выросли более чем на 500% во время дебюта на Шанхайской фондовой бирже.
Высокий спрос со стороны инвесторов поднял коэффициент P/E — отношение цены акции к прибыли — выше 1800.
  • Высокий спрос со стороны инвесторов поднял коэффициент P/E — отношение цены акции к прибыли — выше 1800.
  • Foto: AP/Scanpix
Торги акциями начались на уровне 49,50 юаня при цене размещения 8,66 юаня. В течение дня их стоимость поднялась до 54,65 юаня.
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