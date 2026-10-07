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ИИ добрался до банков: в Швеции под угрозой тысячи рабочих мест

Расходы на персонал составляют около 60% всех затрат банков, и именно здесь, по оценке аналитиков SEB, скрывается наибольший потенциал для экономии.
Из-за ИИ под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест в четырех крупнейших банках Швеции.
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