ИИ добрался до банков: в Швеции под угрозой тысячи рабочих мест

В последние годы на рынке труда заметен тренд на массовые сокращения, особенно в технологическом секторе, что отчасти связано с развитием искусственного интеллекта. Такая же тенденция наблюдается и в Литве.
DBS, самый крупный банк Сингапура, объявил о сокращении 4000 рабочих мест в течение трех лет – искусственный интеллект (ИИ) берет на себя все больше работы, которая в настоящее время выполняется людьми, пишет BBC.
Акции американских софтверных компаний упали вдвое, однако, по оценке экспертов, наряду с ловушками стоимости на рынке есть и выгодные точки входа – если понимать, какую компанию выбирать. Покупать все акции подряд не стоит.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.