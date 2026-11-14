Финансист, инженер или дочь основателя: кто может сменить Хуанга в Nvidia

Сотрудники Nvidia

– Колетт Кресс, финансовый директор и и.о. гендиректора. По данным Reuters, аналитики и инвесторы считают ее одним из главных претендентов благодаря финансовой экспертизе. Больше десяти лет она представляет Nvidia на звонках с инвесторами, а до прихода в компанию 13 лет проработала в Microsoft и почти три года в Cisco.

– Иэн Бак, вице-президент и генеральный менеджер направления гипермасштабируемых и высокопроизводительных вычислений. Он участвовал в создании платформы CUDA, благодаря которой графические процессоры Nvidia стали основой для разработки ИИ. На рынках прогнозов его называют фаворитом.

– Крис Малаховски, сооснователь Nvidia. Вместе с Хуангом он основал компанию в 1993 году и три десятилетия участвовал в разработке ее технологий.

– Мэдисон Хуанг, дочь Дженсена Хуанга, старший директор по маркетингу продуктов направления физического ИИ. Financial Times со ссылкой на источники называет ее возможной преемницей в долгосрочной перспективе. Однако ее должность ниже, чем у других кандидатов, а сам Хуанг говорил, что его дети должны заслужить пост, а не получить его по наследству. В Nvidia работают также его сын Спенсер и зять Нико Капрез. Капреза Bloomberg тоже называл возможным преемником.

Внешние кандидаты

– Рене Хаас, гендиректор британского разработчика чипов Arm. Раньше он работал в Nvidia, и у него есть навыки публичной коммуникации, которые пригодятся компании под давлением инвесторов и госрасследований. Кроме того, Nvidia использует процессорные технологии Arm в некоторых продуктах.