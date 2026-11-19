Разработчик Claude, компания Anthropic, готовится к одному из крупнейших IPO в истории, однако высокий спрос инвесторов может поднять цену акций выше целевого диапазона. В то же время стремительный рост выручки сопровождается крупными убытками, обязательствами почти на 900 млрд долларов и необычной структурой управления.
Обновление инфраструктуры под новые технологические реалии в ближайшие год–два может съесть всю прибыль Loginet Solutions, предупреждает владелец технологической компании Константин Роомет. При этом внедрение ИИ в большинстве эстонских предприятий, по его оценке, только начинается. В интервью ДВ предприниматель рассказал, как страна может заработать и потерять на новых технологиях, почему ей пока не нужны новые дата-центры и к каким переменам стоит готовиться работникам.
Квартальная отчетность Nvidia, превзошедшая ожидания рынка, вернула интерес инвесторов к заметно подешевевшим акциям компании. Однако партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни и консультант SEB по рискам финансовых рынков Эрик Лаур предупреждают, что будущее компании по-прежнему связано с серьезными рисками.
На прошлой неделе инвестиционный портфель под управлением искусственного интеллекта продал почти половину своих активов и вложил полученные средства в новые акции. За неделю обновленный портфель обогнал американский фондовый индекс по доходности.
Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.