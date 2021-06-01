Как Касса по безработице помогает работодателю поддержать работника, имеющего проблемы со здоровьем?

В Эстонии много людей, трудоспособность которых ограничена и самая большая мечта которых – найти себе работу. Многие из них даже нашли работу, но не чувствуют себя там полноценными, так как их проблемы со здоровьем не принимаются во внимание. Здесь на помощь приходит Касса по безработице, которая помогает замечать тех, кто нуждается в помощи, и учит, как их можно поддержать. Далее свои истории помощи работникам, имеющим проблемы со здоровьем, рассказывают представители нескольких эстонских предприятий.

Проблемы со здоровьем, которые мешают работать, могут возникнуть у любого из нас

По словам руководителя детского сада Пирита Терье Лаанеметс, коллектив у них маленький и веселый, есть среди них и человек с ограниченной подвижностью. „Хотя поначалу все шло прекрасно, внезапно в общении между работниками возникли проблемы, и атмосфера ухудшилась. Я поняла, что нам надо найти средство, которое упростило бы работу этого человека, и в процессе поиска попала на сайт Кассы по безработице”.

Сначала Лаанеметс прошла индивидуальную консультацию, а затем провели инфодень для всего коллектива. „Люди говорили потом, что инфодень заставил задуматься и расширил их кругозор. При отсутствии ежедневного контакта с людьми с ограниченными возможностями мы даже не задумываемся, как они справляются с некоторыми ситуациями. А ведь им приходится еще и работать, получать зарплату. Для нас проблема решилась очень хорошо: мы изменили распорядок труда, и я считаю, что на сегодня у нас сложились доверительные отношения. Я всегда подчеркиваю, что о проблемах со здоровьем нужно говорить и что это может случиться с каждым!”

Консультант работодателей Эстонской Кассы по безработице Вероника Пиллесаар, которая консультировала детский сад Пирита, считает, что самое важное – это выслушать, расспросить и попытаться понять, как можно помочь работодателю. „В их случае мы провели групповое консультирование на темы ограниченной подвижности и психического здоровья, а также знакомим с соответствующими вспомогательными средствами, например, подъемником для поднятия тяжестей, которым можно поднимать кастрюлю с супом. Амплуа этих средств очень широкое, вплоть до застегивания пуговиц. Иногда сложно говорить с человеком с ограниченной подвижностью на личные темы, но на самом деле почти у каждой проблемы есть решение. К нашим консультантам стоит обращаться сразу же, как только возникает вопрос, как поддержать своих работников в трудовой жизни. Мы предлагаем консультации и в виде профилактической меры, ведь уход человека из коллектива годится только как последнее средство. В настоящее время мы активно консультируем также через интернет”.

Как работник, так и работодатель должны сосредотачивать усилия на работе, а не на проблемах со здоровьем

В Swedbank 2600 работников и много рекрутинга, и в какой-то момент было принято решение расширить целевую группу, охватив также людей с особыми потребностями. По словам специалиста по карьере Анетте Кинк, банк стремится всех вовлекать и всем оказывать поддержку. „Многообразные команды лучше работают, и забота друг о друге и инклюзивность – важные ключевые слова. Мы хотим быть таким банком, который предлагает услуги и работу различным людям, независимо от их возраста, подготовки или здоровья. Мы обучаем своих рекрутеров и работников службы персонала, чтобы они проявляли к работникам индивидуальный подход, – кому-то лучше подходит работать дома, для кого-то нужно сделать здание доступным для передвижения. В сегодняшней обстановке пандемии сильнее проявились также темы психического здоровья, наши работники имеют возможность при необходимости обращаться за психологической консультацией, в том числе через интернет, и, кроме того, мы в этом году оформили для всех своих работников страхование здоровья”.

Консультант работодателей Эстонской Кассы по безработице Том Рюйтель отмечает, что работодателю и работнику нужно сосредотачивать усилия на работе, а не на страхах, связанных со здоровьем. „Мы помогаем понять, как рекрутеру можно и как не нужно вести себя с человеком с физическими ограничениями во время собеседования по трудоустройству, на что обращать внимание, как сосредоточиться на его сильных сторонах и навыках, но при этом открыто обсудить и слабые стороны. Как этот человек мог бы принести предприятию как можно больше пользы. Чаще всего об ограничениях говорят применительно к движению, но ограничениями могут быть также слабое зрение и слух”.

Рюйтель приводит хороший пример из практики Swedbank: человек хотел работать дома, в чем банк, как система очень закрытая, поначалу сомневался. „Тем не менее, ему, в связи с особыми потребностями, предоставили доступ, которым в сегодняшней ситуации коронавируса могут пользоваться и все остальные. Иногда рекрутеры испытывают беспокойство: как общаться со слабовидящим или слабослышащим по интернету? Дом перестраивать для этого не потребуется – все решения уже существуют! Советую проявлять открытость обеим сторонам – иной раз и нужен-то всего один пандус или другой дополнительный гаджет, и вы получите на работу очень хорошего специалиста. На самом деле у всех работников свои особые потребности, есть, например, особые потребности и у родителей с маленькими детьми, ведь родители живут в первую очередь своими детьми”.

Касса по безработице помогает находить хороших специалистов, которых до сих пор брать на работу не решались

На рост осведомленности работников и изменение их позиций уже некоторое время назад начала серьезнее обращать внимание и фирма Balbiino, из работников которой у 5% пониженная трудоспособность. „Каждый человек уникален. Я столкнулась с консультантами работодателей Кассы по безработице, и беседа переросла в возможность обучения наших руководителей начального звена, которые ежедневно имеют дело с работниками и должны видеть, замечать и заботиться. Одно дело – сформировавшееся привычное поведение и совсем другое – понимание, что по мере роста осведомленности улучшаются показатели труда и рабочая среда. Они поняли, что это важная тема!” – рассказывает менеджер по персоналу Хелен Пальм.

Она прибавляет, что, пройдя обучение, люди явно стали более понимающими, толерантными, заботливыми и внимательными. „Мы всегда подчеркивали, что приглашаем к себе всех, в том числе и людей с пониженной трудоспособностью”.

Менеджер по услугам отдела соискателей работы и работодателей Эстонской Кассы по безработице Кюллики Боде отмечает, что заметить проблемы работника со здоровьем непросто, ведь чаще всего считается, что это видно на глаз. „Как консультанты, мы помогаем замечать проблемы со здоровьем и помогать людям. Первое средство, к которому мы прибегаем, – это побеседовать, расспросить и выслушать, дальше можно переходить к консультированию, чтобы найти первопричину и спасти положение. Может быть, понадобится вспомогательное средство, может быть – только беседа или более благоприятная рабочая среда? Фирме Balbiino мы предложили улучшить первичную осведомленность, помогли им понять, что человек с ограничением по зрению – это не слепой, просто он хуже видит, и для него нужно приспособить рабочую среду. Человек с ограниченной подвижностью не означает инвалидную коляску, может быть, просто у него одна рука не слишком хорошо двигается”.

Боде прибавляет, что нередко люди не догадываются, что Касса по безработице занимается не только безработными, а помогает всем работникам и работодателям, выслушивая их проблемы, поддерживая их, оценивая рабочую среду и снабжая советом. Это необходимо, чтобы обеспечить более безопасную рабочую среду с более здоровым микроклиматом и поощрить работодателей брать на работу тех хороших работников, которых они раньше, может быть, и не решились бы взять.

Однако часто работодателям бывает сложно заметить, в какой именно помощи нуждается тот или иной работник команды. Иногда они даже и не подозревают, что на предприятии работают люди с пониженной трудоспособностью, потому что тот, кто нуждается в помощи, не умеет или не решается за ней обратиться. Здесь на помощь вашему предприятию может прийти команда консультантов Кассы по безработице, которая научит людей замечать, проведет обучение на соответствующие темы как для работников, так и для работодателей и даст практический совет, как с помощью различных вспомогательных средств или рабочей среды улучшить показатели труда людей, имеющих проблемы со здоровьем. Касса по безработице информирует и консультирует работодателей, у которых работают люди, имеющие проблемы со здоровьем, особые потребности или пониженную трудоспособность, и которые нуждаются в знаниях и советах о том, как таких людей поддержать. Информирование и консультирование работодателей можно проводить в виде уездных информационных мероприятий, мероприятий на предприятиях или в виде индивидуального консультирования. Кроме того, раз в квартал Касса по безработице совместно с Центральным союзом работодателей проводит всеэстонское информационное мероприятие на базе интернета на тему помощи и поддержки для работников, имеющих проблемы со здоровьем.