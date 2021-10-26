Известный организатор азартных игр Betsson Group активно расширяется в Эстонии и нанимает таланты

Международная компания Betsson Group, которая в Эстонии управляет онлайн-казино Betsafe и SuperCasino, предоставляет услуги онлайн-гемблинга под 20 брендами в 19 странах мира. Эстонское подразделение компании работает уже более 15 лет и сегодня активно растет, вербуя ИТ-таланты со всей планеты.

Руководитель таллиннского ИТ-подразделения Кристьян Уба, менеджер по персоналу Памела Саарон-Юхансон и коммерческий директор Betsson Group в странах Балтии Кайдо Улеев. Фото: Рауль Меэ

По словам менеджера по персоналу Памелы Саарон-Юхансон, предприятие известно в основном благодаря поддержке Betsafe трансляций раллийных гонок Оття Тянака и Мартина Ярвеоя, а также своим онлайн-казино, но на самом деле это крупная ИТ-компания с собственным центром разработок. «У нас 2000 сотрудников в 13 странах мира, в том числе 800 в ИТ-отделах. В Эстонии наш штат насчитывает 80 человек, хотя еще в начале года было 55, так что сейчас мы растем довольно быстро», – приводит она некоторые цифры.

«У нас высоко ценятся внутрикорпоративные челленджи, и потому мы способны проявить большую гибкость, если наши таланты хотят попробовать что-нибудь новое. В компании много примеров того, как QA инженер быстро становится старшим QA-инженером, или разработчиком, или работает поочередно в разных странах. Важно, чтобы человек мог делать то, что ему действительно интересно».

Кайдо Улеев, коммерческий директор Betsson Group в странах Балтии со стажем в компании более шести лет, признает, что высокая оплата труда сегодня привычна для людей, занятых в ИТ-секторе. «Чтобы найти хороших сотрудников, компания должна быть способна предложить нечто большее. Мы давно осознали проблему обострения конкуренции за персонал, ведь ИТ-специалисты становятся все более востребованными буквально в каждом секторе. Так что нам как работодателю нужно бороться за кадры».

«Одна из сильных сторон нашей компании – это, безусловно, глобальность: мы работаем по всему миру, взаимодействие с офисами в других частях света является частью нашей повседневной работы. В последние годы мы значительно расширились, и устойчивость нашего бизнеса в долгосрочной перспективе зависит в первую очередь от того, насколько хорошо защищены наши конечные клиенты, то есть онлайн-игроки. В нашей сфере деятельности нельзя рассчитывать на быстрые деньги, иначе бизнесу быстро настанет конец».

Для Betsson Group очень важна ответственность в игре и забота о клиенте. «Любой бизнес можно вести по-разному, но индустрия азартных игр – один из самых регулируемых секторов онлайн-коммерции. Мы работаем на рынках с разной степенью законодательного регулирования и применяем правила так, чтобы игрок был в еще большей безопасности, чем требуется по закону. Проявляя такую заботу о клиентах, в нашем деле необходимо создавать оптимальные условия и для собственных сотрудников, чтобы точно знать, что им нравится и рабочая среда, и тема, над которой мы работаем. Если отдельные инциденты могут для некоторых людей испортить всю работу, проблема всегда глубже», – говорит Улеев.

Кристьян Уба, руководитель таллиннского ИТ-подразделения со стажем в компании более шести лет, добавляет, что Betsson Group любит не только платить хорошую зарплату, но и предлагать другие бонусы, такие как удобный офис, различные льготы, веселые совместные мероприятия, дружелюбие к детям и животным и, конечно же, внутренние программы наставничества, а также возможности для развития и обучения.

«В такой большой компании есть возможность расти где угодно, мы не можем ограничиваться рамками офиса. Например, мой отдел разбросан по нескольким странам, и мои люди ежедневно работают с сотрудниками группы в других странах. Это международная команда, в которой всегда знают, что происходит в других местах и как идут дела в мире. И, как уже было сказано, для нас важно поддержать сотрудника, который хочет примерить новые роли, но никто не принесет ему результаты на блюдечке. Важно уметь действовать и вносить свой вклад вместе с командой».

Главное – «генетическая совместимость» сотрудника и компании

Согласно прогнозам, в следующем десятилетии потребность в ИТ-работниках вырастет еще больше, а значит, для сохранения конкурентоспособности нужно реагировать немедленно. При этом Betsson Group ищет не только опытных специалистов, но и талантливую молодежь, интересующуюся ИТ. У компании много примеров того, как вчерашний выпускник университета, поступив на работу в Betsson Group, на сегодня уже 4–5 раз сменил карьеру и теперь вместо Эстонии работает, например, в мальтийском отделении предприятия.

Знакомясь с кандидатами, Betsson Group тщательно проверяет их «генетическое» соответствие общей культуре труда, принципам и команде компании. «Только если все хорошо ладят друг с другом, можно поддерживать хорошую атмосферу в коллективе и радость от совместной работы. Однако такая открытость и работа в очень быстро меняющейся среде подходят не всем, – добавил Улеев. – И еще очень важно то, что для наших людей не имеет значения ни бэкграунд, ни национальность коллег. В самых разных национальностях и культурах всегда найдется нечто общее, и это заставляет людей чувствовать себя комфортно и безопасно на работе. Не встретишь в нашей среде и классических формалистов – атмосфера свободная, и мы определенно ценим хороший юмор».

По словам Убы, сотрудников Betsson Group отличает мощная самомотивация, потому что никто здесь не следит по часам, когда вы начали или прекратили работу. За годы работы компании обычным делом стала организация труда по принципу гибридного офиса, где в разное время трудятся в разных местах. «Точно так же от сотрудников ожидается инициатива, то есть предложения и участие: если у тебя родилась полезная для компании идея – будь добр, сделай это!

В большой фирме невозможно четко прописать роль каждого, она определяется навыками, интересами и желаниями людей. Это дает нашей бизнес-команде хорошую возможность испытать свои навыки на разных рынках, предложить отличные решения и поделиться ими с коллегами во всем мире».

В Таллиннском отделении Betsson Group постоянно открыто около 30 вакансий, ждущих своих талантов. «Мы не знаем национальных границ, мы гибки при выборе персонала и очень ценим многообразие, – говорит Саарон-Юхансон, – Приятно отметить, что, поступив на работу в Betsson Group, люди обычно остаются здесь надолго. Работа в крупной технологической компании стабильна и безопасна, о чем свидетельствует высокий индекс удовлетворенности наших сотрудников и низкая текучесть кадров. Гордимся мы и наградами, немало из которых получены в последние два года благодаря нашим сотрудникам. Они повышают мотивацию и служат ориентирами на будущее».

Профильные награды Betsson Group за 2020 и 2021 г.: EGR Marketing & innovation Awards 2021 • Best Native App • Innovation in mobile and tablet • Innovation in horseracing • Mobile marketing campaign (эстонская команда Betsafe Baltikum выиграла эту награду второй год подряд!) • Social marketing campaign (эстонская команда Betsafe Baltikum) EGR Operator Awards 2020: • Affiliate programme • Customer Service Operator • Horse Racing Betting Operator • Mobile Operator SBC Awards 2020: • Football Sportsbook of the Year • Socially responsible Casino of the Year International Gaming Awards 2021: • Safer Gambling Operator of the year • Mobile Operator of the Year EgR Nordic Awards 2021: • Operator of the Year • Mobile Operator of the Year Women in Gaming – Diversity Awards • Diversity & Inclusion