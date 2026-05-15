Тихий бунт в партии премьер-министра: выборы все ближе, разочарование усиливается, спасителя не видно

Часть членов Партии реформ хотела бы сместить с должности Кристена Михала, при котором рейтинг партии упал до исторического минимума. Сейчас идет напряженная работа по спасению выборов.
- Критически настроенные политики Партии реформ упрекают своего лидера, премьер-министра Кристена Михала, в микроменеджменте, нерешительности и отдалении от народа.
- Foto: Ilmar Saabas/Delfi Meedia/Scanpix
Из Партии реформ доносится много недовольства. Политики партии, мягко говоря, критически относятся к правлению Михала и не верят, что под руководством премьер-министра менее чем через год их ждет успех на выборах в Рийгикогу.
Однако, чтобы добиться своего на выборах, им придется поработать, поскольку «Отечество» во главе с Урмасом Рейнсалу последовательно стремится к креслу премьер-министра, а при нынешнем уровне поддержки «белки» потеряют почти половину своих мест в Рийгикогу.
Как и подобает Партии реформ, одной из ее главных тем на выборах станут налоги, но и здесь много споров – стоит ли за них браться и за какие именно, – поскольку у людей до сих пор осталась заноза из-за их постоянного повышения. И реформисты это хорошо чувствуют.
Перед выборами в Рийгикогу напряжение и колебания вполне естественны, особенно когда рейтинг держится на самом низком за многие годы уровне, говорят реформисты, которые в воскресенье соберутся на общее собрание партии.
Несмотря на это, в партии есть те, у кого терпение иссякло и кто хочет заменить Михала. Но кто мог бы претендовать на его место?
