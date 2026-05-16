Назад ТАЛЛИНН

16.05.26, 11:00 Передовица ДВ: флаг им в руки Правящая в Таллинне коалиция быстро начала реализовывать обещания договора, среди которых – установка гигантского флага на Пирита теэ. Вопрос только в том, что именно он должен прикрыть.

Foto: Алена Ценно

Символ Родины, реющий над городом, кажется весьма эпичной затеей, возможно, не лишенной эстетики. Однако есть несколько моментов, которые настораживают.

Во-первых, чисто практический – не скажется ли это на безопасности движения? Не будет ли флаг отвлекать водителей так сильно, что приведет к столкновениям? Понятно, что это самый крайний случай, но уверенности, что место установки в транспортном смысле выбрано оптимально, действительно нет. Возможно, стоит разместить флаг подальше от проезжей части.

Во-вторых, психологический. Большой флаг, кажется, намекает на какие-то комплексы. Когда власти предлагают всем объединиться вокруг огромного флага, это часто пробуждает не лучшие патриотические чувства, а настороженность. Чего это они вдруг? Почему сейчас? Может, хотят отвлечь внимание от реальных проблем или спрятать за полотнищем свои ошибки и неблаговидные поступки?

Статья продолжается после рекламы

Особенно такая сигнальная система срабатывает у людей, хорошо знакомых с авторитарными режимами. На это указывает и социал-демократ Владимир Свет: «Не так давно бывшие советские республики соревновались друг с другом в том, у кого самый высокий флагшток, самый большой государственный флаг, самая роскошная флаговая площадь. Эстонии удалось вырваться из этого почетного круга, но Таллинн сейчас начинает их догонять».

Хотя тут надо сказать, что выпячивание и поклонение национальной символике распространено и в Соединенных Штатах Америки. Это выглядит красиво и воспринимается хорошо, пока не задумаешься, что за этим часто стоит некое «победобесие».

Ну и, в-третьих, аллегорический. Коалиционный договор об управлении Таллинном – это своего рода брачный контракт. И в этой сине-зеленой паре каждый стремится показать кто сверху. И вот в этом смысле надо показать, что и над центристским Ласнамяэ веет флаг Отечества. Можно было бы пойти еще дальше и повесить его на собор Александра Невского.

В этом случае символическое водружение флага – это не про государственную политику, а про то, кто в доме хозяин. Именно в Таллинне и именно из двоих супругов правящей коалиции, которая, очевидно, претендует на то, чтобы стать правящей на более высоких городских точках. Так что флаг на Пирита теэ – это, конечно, красиво. Но если присмотреться, это не про патриотизм и даже не про Таллинн. Это про то, кто первым застолбил высоту.