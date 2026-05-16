  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−1,24%7 408,5
  • DOW 30−1,07%49 526,17
  • Nasdaq −1,54%26 225,15
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,6
Учителя требуют повысить минимальную зарплату до 2300 евро

Союз работников образования Эстонии готовится к официальным переговорам о зарплате учителей, которые начнутся в июне. Профсоюз намерен потребовать от правительства выполнения предвыборного обещания – к 2027 году довести минимальную зарплату учителей до 120% от средней по стране, то есть до 2300 евро в месяц.
По словам председателя союза Реэмо Волтри, 3 июня за стол переговоров пригласят местные самоуправления, представителей министерства и учителей, передает ERR.
«Как и было обещано перед парламентскими выборами, к 2027 году зарплата учителей должна составлять 120% от среднего уровня по стране. Это означает, что мы требуем, чтобы минимальная ставка на следующий год соответствовала 2300 евро», – сказал Волтри.
По словам Волтри, после забастовки 2024 года тогдашний премьер-министр также заявляла, что повышение зарплат будет выполнено к 2027 году.

В январе 2024 года забастовка учителей длилась семь рабочих дней и завершилась соглашением с правительством. Минимальная зарплата учителей была повышена до 1820 евро, хотя профсоюз изначально добивался 1950 евро.
Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

