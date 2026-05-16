16.05.26, 12:21 Учителя требуют повысить минимальную зарплату до 2300 евро Союз работников образования Эстонии готовится к официальным переговорам о зарплате учителей, которые начнутся в июне. Профсоюз намерен потребовать от правительства выполнения предвыборного обещания – к 2027 году довести минимальную зарплату учителей до 120% от средней по стране, то есть до 2300 евро в месяц.

По словам председателя союза Реэмо Волтри, 3 июня за стол переговоров пригласят местные самоуправления, представителей министерства и учителей, передает ERR

«Как и было обещано перед парламентскими выборами, к 2027 году зарплата учителей должна составлять 120% от среднего уровня по стране. Это означает, что мы требуем, чтобы минимальная ставка на следующий год соответствовала 2300 евро», – сказал Волтри.

По словам Волтри, после забастовки 2024 года тогдашний премьер-министр также заявляла, что повышение зарплат будет выполнено к 2027 году.

В январе 2024 года забастовка учителей длилась семь рабочих дней и завершилась соглашением с правительством. Минимальная зарплата учителей была повышена до 1820 евро, хотя профсоюз изначально добивался 1950 евро.