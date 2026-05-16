Назад ПОЛИТИКА

16.05.26, 15:18 США и Израиль рассматривают новые удары по Ирану и операцию по поиску урана США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возможному возобновлению военных действий против Ирана уже на следующей неделе, сообщила The New York Times 15 мая со ссылкой на источники среди чиновников стран Ближнего Востока.

Иллюстративное фото.

Foto: Scanpix

По данным издания, ближайшие помощники Дональда Трампа подготовили план возобновления активных боевых действий к его возвращению из Китая. Документ составлен на случай, если президент США решит выйти из тупика в войне с Ираном с помощью новых бомбардировок.

Американские чиновники сообщили газете, что среди возможных вариантов рассматриваются более масштабные удары по иранским военным объектам и инфраструктуре.

Еще один вариант предполагает наземную операцию с участием спецназа. В этом случае американские военные должны будут найти обогащенный уран, спрятанный под землей на иранских ядерных объектах. По данным The New York Times, в марте на Ближний Восток были направлены несколько сотен бойцов сил специального назначения на случай такого развития событий.

Статья продолжается после рекламы

Источники издания отмечают, что для наземной операции понадобятся тысячи военнослужащих вспомогательных подразделений. Они должны будут обеспечивать периметр безопасности и при необходимости вступить в бой с иранскими войсками. Военные признали, что такой сценарий связан с высоким риском потерь.

По словам помощников Трампа, окончательное решение о дальнейших действиях в отношении Ирана он пока не принял. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что готовы «отвечать на любую агрессию».

Из-за войны с Ираном Трамп сталкивается с давлением как внутри США, так и за их пределами. Президент США заявлял, что конечная цель боевых действий – не позволить Тегерану когда-либо получить ядерное оружие. При этом Вашингтону пока не удалось договориться с Ираном о сделке, которая определила бы будущее ядерной программы страны.

С начала войны Иран фактически перекрыл Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов поставок нефти. Это вызвало резкий рост цен на топливо. По данным The New York Times, представители заинтересованных стран пытаются найти компромисс, при котором Иран открыл бы Ормузский пролив, а Трамп смог бы объявить о победе.