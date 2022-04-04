Дальновидный девелопер строит здание вместе с зарядной инфраструктурой

В зависимости от пакета электроснабжения и привычек потребления, экономия пользователей услуги Enefit Volt может составлять до 50% затрат на зарядку, потому что умное приложение может автоматически планировать зарядку на те часы, когда тарифы самые низкие.

Электромобили уже вокруг нас и набирают популярность буквально с каждым месяцем. Теперь вопрос не в доступности электромобилей – скорее, в возможности их зарядки. А в этом на помощь приходит Enefit Volt.

«Мы разработали ориентированное на будущее комплексное решение интеллектуальной зарядки для коммерческих зданий и многоквартирных домов. С точки зрения пользователя оно простое и выгодное, а с нашей поддержкой и ноу-хау построить его тоже не составит труда», – говорит коммерческий директор Enefit Volt Керт Пяэбо. Это решение удовлетворяет сразу две целевых группы. С точки зрения застройщика, а потом и квартирного товарищества или управляющего зданием важно, чтобы зарядная инфраструктура строилась не по минимальному уровню требований, а дальновидно и с умом. Согласно Строительному кодексу, при возведении здания, для которого предусмотрено более десяти парковочных мест, должна быть проложена электропроводка для зарядки электромобилей. В случае жилого дома вывод должен быть для каждого машино-места, в случае нежилого – минимум один на пять машино-мест плюс минимум на одном машино-месте станция зарядки электромобиля.

Готовность к подключению закладывается еще на этапе планирования

Для соблюдения требований достаточно подвести к парковочным местам кабельный вывод. Но будущим жильцам этого точно будет мало. Поэтому Enefit Volt берет на себя установку умной зарядной системы для подключения будущих умных зарядных устройств, чтобы жителям и пользователям не пришлось уже через два-три года тратить время и деньги на увеличение емкости подключения и сопутствующее делопроизводство. «Дальновидные девелоперы и заказчики думают о полноценной зарядной инфраструктуре еще на этапе планирования, – говорит Пяэбо, – Строительный кодекс требует готовности к подключению зарядки, но в реальности ставят кабельный вывод и считают, что этого достаточно. Однако сам по себе вывод не обеспечивает возможность зарядки. Компания Enefit Volt пошла другим путем: мы прокладываем зарядную проводку и устанавливаем умную панель, которая обеспечивает динамическое управление нагрузкой, то есть учитывает потребление электроэнергии зданием и использует для зарядки электромобилей только оставшуюся свободную мощность. В таком случае квартирным товариществам и девелоперам не придется вкладываться в дополнительную мощность. С нашим решением даже при зарядке 10 и более электромобилей не возникает риск перерасхода электроэнергии, который может привести к сбою снабжения. В большинстве случаев зарядка происходит ночью, когда потребление ниже, а тарифы на электроэнергию и сетевую передачу более выгодны». При наличии готового подключения интеллектуальной зарядки всегда можно быстро, легко и удобно добавить одно, два или более зарядных устройств – их нужно только установить и подключить. При этом пользователь электромобиля оплачивает только стандартную установку зарядного устройства, никаких других действий ни от жильца, ни от товарищества больше не требуется. Помимо этого, интеллектуальная зарядная система позволяет легко вести поквартирный учет, поскольку измеряет потребление электроэнергии каждым зарядным устройством, а Enefit Volt на основе этих данных представляет товариществу точный отчет по зарядным местам.

Клиенты Enefit Volt могут экономить до 50% стоимости зарядки

«В зависимости от пакета электроснабжения и привычек потребления, экономия пользователей наших услуг может составлять до 50% затрат на зарядку, потому что умное приложение может автоматически планировать зарядку на те часы, когда тарифы самые низкие. После первой настройки все, что вам нужно сделать для того, чтобы наше приложение выбирало оптимальное время зарядки, это подключить зарядный кабель», – добавил Пяэбо, – А в будущем добавится возможность продавать излишки электроэнергии сети снабжения, получая дополнительный доход». С точки зрения клиента преимущество решения Enefit Volt – гибкие возможности аренды зарядного устройства, что позволяет в случае переезда вернуть зарядное устройство без каких-либо дополнительных затрат. Кроме того, в цену включается техническое обслуживание, круглосуточная поддержка клиентов и кредит в общественной сети подзарядки Enefit Volt. «Сейчас самое начало перехода на электромобили, поэтому важно принимать правильные решения, чтобы в будущем сократить затраты. Хотя наплыв электромобилей увеличивает потребность в инвестициях в распределительные сети, с помощью нашей интеллектуальной зарядной системы можно использовать существующую сеть по максимуму и отсрочить инвестиции», –объясняет Пяэбо, – Так что единственное возможное решение сегодня – строить инфраструктуру с расчетом на будущее. Задним числом и в индивидуальном порядке инфраструктура обойдется сложней и дороже, а в итоге может не хватить электрической мощности здания».

Выбор в пользу электромобиля и наличие зарядки возле дома

Важно иметь в виду, что если вы хотите вместо полного решения устанавливать зарядные устройства по одному и без умной зарядной системы, каждая зарядная станция потребует отдельного разрешения и одобрения местного самоуправления и энергосбытовой компании. Запросить разрешение и оформить документы за один раз намного проще. «В части строительства инфраструктуры прокладывать кабели по одному обойдется дороже, чем выполнять всю работу сразу, – заметил Пяэбо, –

Хотя, конечно, мы в любом случае помогаем с проектированием, техническими решениями и строительством». Он отметил со слов девелоперов, что общественный интерес к возможности зарядки электромобиля резко возрос. «Здесь играет роль и рост цен на ископаемое топливо, но в целом эстонцы заботятся об окружающей среде и хотят внести свой вклад в сокращение выбросов CO2 и очищение городского воздуха, — говорит Пяэбо. – Обеспечивая больше удобных и доступных возможностей зарядки электромобилей, мы содействуем тому, чтобы это движение набирало обороты». Enefit Volt предлагает комплексное решение зарядки электромобилей – общественные зарядные станции на автозаправочных станциях, в торговых центрах, коммерческих зданиях, гостиницах и многоквартирных домах. Дальновидные управляющие недвижимостью и владельцы коммерческих зданий арендуют умные зарядные устройства, чтобы обеспечить возможность зарядки для своих посетителей. Аренда оборудования предлагается и жителям многоквартирных домов, если у них есть возможность подключения. А в случае переезда или отказа от электромобиля оборудование можно вернуть Eesti Energia. Удобна и оплата через мобильное приложение. Сеть зарядных станций, охватывающая всю Эстонию, постоянно развивается, предлагая сверхбыструю и быструю зарядку электромобилей с европейским (CCS), японским (CHAdeMO) и универсальным Type2 стандартами зарядки.