Современные решения безопасности – роскошь или необходимость?

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Бесспорно, стремительная дигитализация является очень позитивной тенденцией, создающей новые возможности для бизнеса. С другой стороны, вместе с этим растут и киберугрозы. До средств массовой информации доходит все больше и больше информации о кибератаках на предприятия, которые в худших случаях приводят к остановке работы компании, а также наносят финансовый ущерб.

Тщательная оценка рисков, своевременная система обнаружения уязвимостей в системе безопасности и надлежащая защита от вредоносных программ помогут значительно снизить риски и потенциальные последствия кибератак. Мир кибербезопасности развивается очень быстро, атаки становятся все более массовыми, точными и автоматизированными. Поэтому столь же быстро должны развиваться и решения, призванные обеспечить предприятиям надлежащую защиту от киберугроз.

Telia разработала три решения, которые в зависимости от потребностей и специфики предприятия помогают достичь необходимого уровня кибербезопасности.

Вирусы и вредоносное программное обеспечение – одна из самых распространенных киберугроз в цифровом мире. Особое внимание необходимо уделять пользовательским устройствам (компьютерам и смарт-устройствам), которые содержат, среди прочего, конфиденциальные данные о предприятии, сотрудниках, а часто также о клиентах или партнерах. Сегодня важно обеспечить уровень защиты как в офисе, так и при удаленной работе. С помощью услуги «Киберзащита компьютера» можно надежно защитить компьютеры, интеллектуальные устройства, электронную почту и облачные сервисы вашего предприятия от киберпреступников, независимо от того, где физически находится устройство. Программное обеспечение нового поколения блокирует вирусы и вредоносные программы на трех устройствах (компьютер и 2 смарт- устройства) для одного пользователя, а ИТ-специалисты Telia помогут установить его.

Решение подходит, если:

• Предприятию требуется современное и функциональное решение для защиты устройств, чтобы снизить угрозу потенциальных кибератак на предприятие, при этом важно, чтобы его было легко внедрять;

• Предприятие каждодневно не контактирует с т. н. кухней кибербезопасности, и ему сложно найти сотрудников или внешних специалистов, обладающих достаточной компетенцией и знаниями для решения проблем безопасности устройств, управления платформой и регулярных обновлений программного обеспечения и пр.;

• Существует потребность в защитных программах для высокопроизводительных устройств, но в то же время хотелось бы избежать единовременных крупных вложений в покупку программного обеспечения.

Проверка уязвимости систем похожа на техосмотр автомобиля. В ходе проверки контролируют ИТ-системы сети передачи данных предприятия для поиска недостатков в ее защите. В результате предприятиеполучает отчет с предложениями по исправлению и подробными инструкциями по устранению уязвимостей системы безопасности. Смарт-сканер уязвимостей безопасности расставляет их согласно важности, чтобы вы могли сосредоточиться на самом главном. При регулярном использовании решение запоминает предыдущее состояние, что позволяет быстро оценить, было ли что-то предпринято за это время для устранения недостатков.

Решение подходит, если:

•Предприятию требуются периодические проверки, чтобы удостовериться в том, что его системы (например, серверы, платформы виртуализации, интернет-, именные и почтовые серверы, маршрутизаторы, рабочие компьютеры) безопасны, а уязвимости защиты обнаруживаются как можно раньше;

• Имеется необходимость в оценке качества деятельности своего партнера по разработке и управлению;

• Нужно как можно раньше выявлять уязвимости защиты, вызванные человеческой ошибкой или незнанием;

• Предприятию нужна практическая информация о том, как устранять различные уязвимости в системе безопасности, чтобы лучше планировать свою работу в сфере ИТ.

Серверы все чаще подвергаются атакам, киберпреступники становятся умнее, а предприятия – более уязвимыми. Киберзащита сервера позволяет предприятию защитить наиболее важные активы своих ИТ-систем – физические, виртуальные и облачные серверы и облачные платформы. Решение обнаруживает уязвимости системы безопасности и защищает серверы от киберугроз. Решение действует как дирижер, который управляет взаимодействием разных серверов и объединяет как физические, так и виртуальные серверы в одну комплексную систему. Защита обеспечена автоматически, а решение эффективно даже против неизвестных ранее угроз, поскольку использует современные технологии, такие как машинное обучение и виртуальные патчи.

Решение подходит, если:

• Предприятию нужен обзор того, что происходит как на физических, так и на виртуальных серверах, независимо от их расположения;

• Необходима эффективная защита от различных атак, поскольку каждый день изобретаются новые способы кибернападений;

• Существует потребность в системе поддержки, поскольку большая часть бизнеса осуществляется в информационных системах, которые обслуживает широкая сеть серверов, но в то же время необходимо применять общую политику безопасности на всех серверах, чтобы они были одинаково защищены;

• Для обеспечения комплексной защиты важно, чтобы и физические, и виртуальные серверы имели общую политику безопасности, которую можно легко реализовать.