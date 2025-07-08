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  • 08.07.25, 17:09

СМИ: крупнейший порт ЕС ведет подготовку на случай войны с Россией

Крупнейший порт Европы – Роттердам в Нидерландах – начинает готовить свою инфраструктуру на случай военного конфликта с Россией. В частности, в порту резервируют места для кораблей военного снабжения НАТО, а также составляют план поставок грузов в ситуации войны, пишет DW со ссылкой на британскую газету Financial Times (FT).
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Директор порта Роттердам Будевейн Симонс рассказал FT, что в настоящее время он обговаривает с соседним портом – Антверпеном – план действий на случай прибытия кораблей из Великобритании, США и Канады, а также грузов из этих стран. «Не каждый терминал подходит для приема военных грузов», – пояснил Симонс. По его словам, в случае прибытия больших объемов военных грузов его порт планирует обратиться к Антверпену и другим гаваням с просьбой принять на себя часть нагрузки.
Сейчас порт Антверпена, являющийся вторым по величине в Европе, регулярно принимает суда с поставками для войск США, дислоцированных в Европе.
Меры ЕС на случай войны с Россией

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Меры, принимаемые портом Роттердама, – часть подготовки, ведущейся по всей Европе на случай конфликта с Москвой, говорится в публикации. Евросоюз планирует выделить на перевооружение до 800 млрд евро и стать менее зависимым от помощи США в сфере обороны, напоминают авторы.
Нидерланды, как и другие государства НАТО, намерены увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В мае премьер-министр королевства Дик Схоф объявил, что порт Роттердама должен будет предоставить место для работы с различными судами, выполняющими военные перевозки по запросу НАТО.
По данным FT, контейнерный терминал Роттердама – единственное место, где можно безопасно перегружать боеприпасы с одного судна на другое. Ожидается, что в этом порту несколько раз в год станут проводить военные учения, говорится в публикации.
Ежегодно порт Роттердама обрабатывает около 436 млн тонн грузов, принимая 28 000 судов на море и 91 000 судов на реке, прибывающих из Германии и других стран Европы. Кроме того, он используется как хранилище стратегического запаса нефти. В беседе с FT Будевейн Симонс высказался за то, чтобы распространить этот опыт и на другие критически важные ресурсы, включая медь, литий и графит.
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