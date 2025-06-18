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  • KM
  • 18.06.25, 14:57

Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена

Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Облако Telia T1 – это безопасная и гибкая облачная услуга, которая работает на территории Эстонской Республики и создана специально для работы критически важных для бизнеса приложений и баз данных, а также безопасного хранения конфиденциальных данных. В отличие от международных облачных сервисов, услуга базируется в Эстонии, поэтому обеспечивает также физическую безопасность данных, все более важную для многих организаций.
«В современной геополитической ситуации место хранения данных приобретает все большее значение. Оно должно быть особенно важным, если организация обрабатывает конфиденциальную информацию или ее услуги должны быть доступны в любой кризисной ситуации», – отметил руководитель ИТ-услуг Telia Пеэтер Паю.

Расходы на ИТ под контролем

Одно из основных преимуществ облачной услуги T1 – возможность использовать ровно столько ресурсов, сколько нужно компании в данный момент. Вычислительные мощности по мере необходимости могут быть увеличены или уменьшены, что позволяет компаниям быстро реагировать на изменения потребностей бизнеса.

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«У многих наших клиентов нагрузка иногда возрастает, например в интернет-магазине во время крупной кампании или у поставщика финансовых услуг в отчетный период. При работе с облаком T1 они могут быстро увеличить ресурс серверов, а затем снова его уменьшить», – пояснил Паю.
Еще один существенный плюс – почасовое начисление платы за услугу: клиент оплачивает по счету только тот объем ресурсов, который фактически потребляет. Это позволяет компаниям значительно оптимизировать свои затраты на ИТ, избежав оплаты объема ресурса, которым они фактически не пользуются.
Кроме того, крайне важно обеспечить непрерывную работоспособность критически важных для бизнеса систем. Облачная инфраструктура T1 использует универсальные компоненты и оборудование известных производителей HPE и Juniper Networks.
«Наша цель – предоставлять услуги, соответствующие самым высоким стандартам надежности. А это означает качественное оборудование и круглосуточную техническую поддержку», – подчеркнул руководитель ИТ-услуг Telia. Поэтому пользователям облачной услуги обеспечена круглосуточная поддержка на эстонском, английском и русском языках с ответом на телефонный звонок в течение 15 секунд. Это создает значительное преимущество перед международными облачными провайдерами, которые не отвечают так быстро и могут не владеть нужным языком.

Экономическая эффективность и сокращение потребности в площадях

Одним из основных препятствий для перехода на облачные услуги нередко становится сложность процесса миграции систем. Клиентам Telia в этом помогает техническая команда компании, которая поддерживает как миграцию систем, так и дальнейшее управление.
«Мы неоднократно видели, что в случае облачной миграции поддержка специалистов имеет решающее значение. Наши специалисты помогают клиентам оптимизировать использование ресурсов еще в ходе миграции, чтобы обеспечить наилучшее соотношение цены и производительности», – объясняет Пеэтер Паю.
Помимо экономической эффективности, использование ресурсов совместного доступа помогает сократить воздействие компании на окружающую среду, ее экологический след.
Telia Eesti с 2016 года использует только электроэнергию из возобновляемых источников. Крупнейший в Эстонии дата-центр Telia с конца 2020 года работает на энергии солнечного парка, сократив свой выброс CO2 на 160 тонн в год. При этом Telia внедряет не только возобновляемую энергию, но и принципы экономики замкнутого цикла. «Например, в Таллинне остаточным теплом дата-центров отапливают несколько соседних зданий», – привел пример Паю.
Облако T1 имеет современный веб-интерфейс управления и возможности API, которые отвечают ожиданиям самых требовательных ИТ-команд. Помимо базового комплекта услуг, клиент может заказать дополнительные услуги, например программное обеспечение как услуга (SaaS) и облачные решения для резервного копирования, которые обеспечивают безопасное хранение данных даже в случае непредвиденных обстоятельств.
«Для компании программное обеспечение как услуга означает избавление от таких хлопот, как управление лицензиями и обновлениями: теперь мы будем следить за тем, чтобы нужные лицензии всегда были действительны и актуальны», – пояснил руководитель отдела ИТ-услуг Telia.

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