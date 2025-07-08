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  • 09.07.25, 06:00

Владелец ресторана F.M. Dostojevski о трудностях в бизнесе: дело не в погоде, а в дефиците кадров

«Мы очень-очень ждем летнего сезона», – говорила в мае глава Союза отелей и ресторанов Кюлли Кранер. Лето наступило, но радости предпринимателям в сфере общепита оно не принесло: в дождливую и прохладную погоду террасы посетителей не привлекают. Однако, по словам рестораторов, дожди – это еще полбеды. Рост налогов, удорожание сырья и нехватка работников – вот что на самом деле делает погоду в их бизнесе.
В Эстонии летний сезон в ресторанном деле играет ключевую роль, но лето в этом году не задалось.
  • В Эстонии летний сезон в ресторанном деле играет ключевую роль, но лето в этом году не задалось.
  • Foto:
«Действительно, погода этим летом преподнесла ресторанному и туристическому бизнесу неприятный сюрприз. Но ведь трудные времена для этой сферы наступили уже достаточно давно... Впрочем, сейчас тяжко не только рестораторам, а всем предпринимателям малого и среднего бизнеса, да и политико-экономическая ситуация в мире далека от идеала», – прокомментировал ДВ положение на рынке собственник ресторана F.M. Dostojevski Георгий Прошкин.
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