Назад 08.07.25, 14:11 Рэпер-инвестор увеличил портфель до шестизначной суммы всего за четыре года 24-летний рэп-исполнитель и блогер Сэм скромно называет себя инвестором-любителем, который все еще экспериментирует и учится ориентироваться в инвестиционном ландшафте. При этом за четыре года в размеренном темпе ему удалось увеличить портфель до шестизначной суммы.

Несмотря на разнообразный инвестиционный портфель, участие в стартапе и успешную карьеру в качестве блогера, Сэм по-прежнему считает своей страстью музыку.

Foto: Julia Laidvee

Сэм начал инвестировать в 2020 году, когда служил в армии. За две недели он увеличил свой капитал с 2500 до 10 000 евро, купив криптовалюту с кредитным плечом. Воодушевленный и одновременно страдающий от коронавируса на больничной койке, он пообещал матери по телефону, что после окончания службы продолжит инвестировать с тем же энтузиазмом, купит квартиру в Järve Tornid и съедет из родительского дома.

На следующее утро, проснувшись и взглянув на свой банковский счет, он понял, что богатство может и не быть такой уж легкой и быстрой задачей. «Когда я проснулся в 4 утра, оставалось ровно 300 евро. Так что деньги пришли очень быстро и ушли очень быстро. Очень интересный первый опыт в инвестиционной сфере», – вспоминает он.