Как экономическое чудо Эстонии стало заложником страха

Однако в прошлом десятилетии постепенно Эстония стала больше обращать внимание на минимализацию рисков и меньше на инициативу. Сегодня ключевые проекты по развитию новых технологий, инфраструктуры и энергетики сталкиваются с длительными бюрократическими процессами и регуляциями, которые затягивают их реализацию на годы. Страх ошибки, желание избежать любых рисков и максимальная осторожность – все это затрудняет развитие и тормозит экономику. Это и привело к тому, что более решительная сегодня Литва обошла долго лидировавшую Эстонию по уровню экономического развития, если рассматривать ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности.

Экология как фетиш

Хорошим примером служат энергетические проекты в энергетике. Еще не был провозглашен курс на переход к полностью альтернативной энергетике, а Эстония к середине прошлого десятилетия бодро реализовала несколько проектов ветряных электростанций (ВЭС). Но в 2016 дело встало – и за четыре года не было введено в строй ни одной новой станции. Однако и после 2020-го, даже в эпоху дефицита энергии, темп развития отрасли все еще очень умеренный. Некоторые из ныне открывающихся ВЭС начинали свой путь к строительству в середине прошлого десятилетия. Всему виной – чрезмерная бюрократия процесса согласования проектов.

Если в Финляндии на это согласование проекта ВЭС в среднем уходит 2-5 лет, в Литве – 3-5, в Латвии – 4-7, то в Эстонии – 6-10 лет, а иногда и больше. Одна из основных эстонских проблем – долгие и путанные процедуры по оценке воздействия на окружающую среду, которые в Литве и Финляндии хорошо отлажены и проводятся гораздо быстрее. Экология у нас превратилась в фетиш, который самыми безумными ограничениями способен зарубить любой многообещающий проект.

Неудивительно, что эстонские компании во второй половине прошлого десятилетия, не построив ни одной станции в Эстонии, реализовали несколько проектов в Литве, Латвии и Финляндии.

В то время, как в Латвии и – особенно – в Литве проводят активную политику по привлечению крупных иностранных предприятий, в Эстонии следуют как бы либеральному курсу, который не поощряет индивидуальную работу с инвесторами. Раньше наш лучший инвестиционный климат сам делал свое дело, но сегодня он уже не так хорош, а правительство подает сигналы, которые вынуждают потенциальных инвесторов проявлять осторожность.

Одно лишь намерение ввести вместо нулевой ставки на нераспределенную прибыль двухпроцентный налог чего стоит! К счастью, в последний момент от этого отказались, но сигнал о том, что эстонская налоговая политика может серьезно меняться, уже подан.

Нерешительная политика полумер

Пытаясь выбраться из кризиса, руководство Эстонии вообще выбрало очень плохой вариант из нерешительных полумер. То, что выдается за взвешенную комбинацию из умеренного повышения налогов и привлечения займов, на деле ведет к стагнации. Ведь налоги все равно повышаются, и довольно ощутимо, что затрудняет восстановление бизнеса и снижает привлекательность инвестиций. А даже умеренный рост госдолга ведет к повышению в скором будущем расходов на его обслуживание. Уж лучше было бы набрать больше долгов, но не придавливать ростом налогов бизнес, которому и без того сложно. Наградой стал бы ускоренный рост экономики, который позволил бы затем быстро разобраться с долгами.

Складывается парадоксальная ситуация: государство ищет откуда с миру по нитке набрать средства на латание бюджетных дыр, но до сих пор не в состоянии распорядиться сотнями миллионов евро, выделенных на 2022-2027 годы из евросоюзных фондов на реновацию старых многоквартирных домов. Все, что не будет потрачено в этот срок, придется вернуть. А строительные компании в то же время страдают от нехватки заказов.