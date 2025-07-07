Как экономическое чудо Эстонии стало заложником страха

Если Эстония хочет отвоевать свой статус лидера экономического развития Балтии, ей нужно вернуть смелость в экономике, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
- Андрей Деменков.
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В 2024 году Эстония столкнулась с парадоксом: несмотря на официальное отсутствие кризиса – ВВП почти не падает, инфляция снижается – экономика застыла в странном оцепенении. Формально стабилизированная ситуация на самом деле скрывает глубокие проблемы, с которыми сталкивается бизнес.
В 1990-е годы Эстония проложила себе путь в мир западной экономики. Основные реформы, которые в других странах могли бы занять десятилетия, были проведены буквально за три года. С открытым рынком, либерализацией экономики и стремлением к инновациям Эстония стала настоящим экономическим чудом. В те годы страна не боялась рисковать – она экспериментировала, быстро внедряла новые технологии и поддерживала предпринимателей. И впечатляла мир стремительными темпами экономического развития, значительно опередив на время даже Латвию и Литву, которые еще не были столь решительными.
С 2000-х годов Эстония начала привлекать внимание крупных иностранных инвесторов, а инновационные проекты, такие как электронное государство и стартапы, стали ее визитной карточкой. Были совершены и ошибки, например, при приватизации Нарвских электростанций и железной дороги. Но общий баланс оказался в большом плюсе. Эстония уверенно двигалась вперед и становилась лидером в регионе, особенно в сфере технологий.
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Однако в прошлом десятилетии постепенно Эстония стала больше обращать внимание на минимализацию рисков и меньше на инициативу. Сегодня ключевые проекты по развитию новых технологий, инфраструктуры и энергетики сталкиваются с длительными бюрократическими процессами и регуляциями, которые затягивают их реализацию на годы. Страх ошибки, желание избежать любых рисков и максимальная осторожность – все это затрудняет развитие и тормозит экономику. Это и привело к тому, что более решительная сегодня Литва обошла долго лидировавшую Эстонию по уровню экономического развития, если рассматривать ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности.
Экология как фетиш
Хорошим примером служат энергетические проекты в энергетике. Еще не был провозглашен курс на переход к полностью альтернативной энергетике, а Эстония к середине прошлого десятилетия бодро реализовала несколько проектов ветряных электростанций (ВЭС). Но в 2016 дело встало – и за четыре года не было введено в строй ни одной новой станции. Однако и после 2020-го, даже в эпоху дефицита энергии, темп развития отрасли все еще очень умеренный. Некоторые из ныне открывающихся ВЭС начинали свой путь к строительству в середине прошлого десятилетия. Всему виной – чрезмерная бюрократия процесса согласования проектов.
Если в Финляндии на это согласование проекта ВЭС в среднем уходит 2-5 лет, в Литве – 3-5, в Латвии – 4-7, то в Эстонии – 6-10 лет, а иногда и больше. Одна из основных эстонских проблем – долгие и путанные процедуры по оценке воздействия на окружающую среду, которые в Литве и Финляндии хорошо отлажены и проводятся гораздо быстрее. Экология у нас превратилась в фетиш, который самыми безумными ограничениями способен зарубить любой многообещающий проект.
Неудивительно, что эстонские компании во второй половине прошлого десятилетия, не построив ни одной станции в Эстонии, реализовали несколько проектов в Литве, Латвии и Финляндии.
В то время, как в Латвии и – особенно – в Литве проводят активную политику по привлечению крупных иностранных предприятий, в Эстонии следуют как бы либеральному курсу, который не поощряет индивидуальную работу с инвесторами. Раньше наш лучший инвестиционный климат сам делал свое дело, но сегодня он уже не так хорош, а правительство подает сигналы, которые вынуждают потенциальных инвесторов проявлять осторожность.
Одно лишь намерение ввести вместо нулевой ставки на нераспределенную прибыль двухпроцентный налог чего стоит! К счастью, в последний момент от этого отказались, но сигнал о том, что эстонская налоговая политика может серьезно меняться, уже подан.
Нерешительная политика полумер
Пытаясь выбраться из кризиса, руководство Эстонии вообще выбрало очень плохой вариант из нерешительных полумер. То, что выдается за взвешенную комбинацию из умеренного повышения налогов и привлечения займов, на деле ведет к стагнации. Ведь налоги все равно повышаются, и довольно ощутимо, что затрудняет восстановление бизнеса и снижает привлекательность инвестиций. А даже умеренный рост госдолга ведет к повышению в скором будущем расходов на его обслуживание. Уж лучше было бы набрать больше долгов, но не придавливать ростом налогов бизнес, которому и без того сложно. Наградой стал бы ускоренный рост экономики, который позволил бы затем быстро разобраться с долгами.
Складывается парадоксальная ситуация: государство ищет откуда с миру по нитке набрать средства на латание бюджетных дыр, но до сих пор не в состоянии распорядиться сотнями миллионов евро, выделенных на 2022-2027 годы из евросоюзных фондов на реновацию старых многоквартирных домов. Все, что не будет потрачено в этот срок, придется вернуть. А строительные компании в то же время страдают от нехватки заказов.
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Причина – десинхронизация с российской сетью
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Наш ухудшающийся инвестиционный климат и слабая работа с инвесторами среди прочего привели к тому, что инновационный завод глубокой переработки древесины стоимостью в 700 млн евро эстонская компания Fibenol будет строить не на родине, а в Латвии. Хотя технология разрабатывалась в Эстонии и один из акционеров в 2022 году допускал, что предприятие будет построено здесь же. Для этого имелись все предпосылки. Но Латвия, как в итоге признало руководство Fibenol, выиграла во многом благодаря более предсказуемой экономической политике и более активной работе по привлечению инвестиций.
На законодательном уровне у нас не прописан потолок стоимости инвестиционного проекта, который местные власти могут рассматривать самостоятельно. Но на практике граница начинается примерно с 10 млн евро. Если речь идет о 20 млн и более, проект точно пойдет по длинному кругу согласований через Таллинн. В Литве у местных властей намного больше автономии, даже 30 млн - не предел: столица может не вмешиваться и в более дорогой проект, если только речь не заходит о неких стратегических интересах государства. Это делает процесс утверждения заметно быстрее, дешевле и более предсказуемым.
При этом в Литве государство создало несколько особых промышленных зон (например, в Каунасе и Клайпеде), развитию которых уделяет повышенное внимание, поощряя направляемые туда инвестиции и предоставляя компаниям специальные льготы.
Если Эстония хочет отвоевать свой статус лидера экономического развития Балтии, ей нужно вернуть смелость в экономике. Речь идет о дерегуляции, ускорении процессов согласования и снижении административных барьеров. Эстонии нужно вернуться к тому, что делало ее успешной в 1990-е годы – действовать быстро, не бояться ошибок и дать больше свободы предпринимателям и чиновникам на местах.
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