«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США

Предложение о работе они могли получить от знакомого бывшего футболиста, который, согласно тексту обвинения, участвовал в схеме в роли вербовщика и наставника.
Что произошло?
Власти США обвиняют нескольких эстонских граждан в участии в крупном мошенничестве с медицинским страхованием и отмывании почти миллиарда долларов.
На данный момент известны имена 11 обвиняемых, однако формулировка обвинительного акта дает понять, что участников и организаторов схемы было больше.
Официальный обвинительный акт властей США содержит описание ролей, которые эти 11 человек якобы выполняли в рамках схемы.
Одного человека обвиняют в руководстве схемой, восьмерых — в том, что они действовали как номинальные владельцы компаний, подававших в американскую медицинскую систему Medicare фиктивные требования и получавших выплаты либо бумажными чеками, либо переводами. Из них двоих человек дополнительно обвиняют в том, что они вербовали в схему новых участников. Двоих обвиняют в том, что они были курьерами.