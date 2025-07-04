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  • 05.07.25, 13:08

«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США

«Ну очень жаль ребят», – говорит хороший знакомый братьев, которым предъявлено обвинение об участии в миллиардной афере в США. Он уверен, что молодые люди, работавшие курьерами, не понимали, куда угодили.
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
  • Foto: Reuters/Scanpix
Предложение о работе они могли получить от знакомого бывшего футболиста, который, согласно тексту обвинения, участвовал в схеме в роли вербовщика и наставника.
Что произошло?
Власти США обвиняют нескольких эстонских граждан в участии в крупном мошенничестве с медицинским страхованием и отмывании почти миллиарда долларов.
На данный момент известны имена 11 обвиняемых, однако формулировка обвинительного акта дает понять, что участников и организаторов схемы было больше.
Официальный обвинительный акт властей США содержит описание ролей, которые эти 11 человек якобы выполняли в рамках схемы.
Одного человека обвиняют в руководстве схемой, восьмерых — в том, что они действовали как номинальные владельцы компаний, подававших в американскую медицинскую систему Medicare фиктивные требования и получавших выплаты либо бумажными чеками, либо переводами. Из них двоих человек дополнительно обвиняют в том, что они вербовали в схему новых участников. Двоих обвиняют в том, что они были курьерами.
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