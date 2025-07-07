Назад 08.07.25, 06:00 Игорь Крупенский: «Через 10 лет проектировщикам, строителям и инженерам будет нечем заняться» Игорь Крупенский больше известен как преподаватель TalTech, эксперт по энергетике и популяризатор науки. Однако он еще и бизнесмен, создавший вместе с партнером успешную компанию HeatConsult . В июле Крупенский сообщил, что ушел из проекта. О том, почему продал этот бизнес, чем планирует заниматься дальше, а также о состоянии эстонских теплосетей и их отличии от российских он рассказал в интервью ДВ.

«Они просто вбили в Google, кто самая лучшая компания, которая проектирует теплотрассы. Вышли мы», – рассказывает Игорь Крупенский о том, как продал свою компанию.

Foto: Личный архив

Недавно вы продали свою компанию. Подводя итоги работы в HeatConsult, что вы думаете о ее успешности – что вам удалось, а что нет?

Когда мы с коллегой основали компанию, нам было примерно по 26 лет, и мы проработали в ней 15 лет, то есть, как мы с ним говорим, отдали лучшие годы жизни этой фирме (смеется).

Наше основное направление – это проектирование теплотрасс и газопроводов. И в какой-то момент у нас было даже примерно около 80% рынка Эстонии, то есть мы были почти монополисты в этой нише. HeatConsult был довольно-таки успешным проектом. Около десяти лет у нас была стабильная прибыль – около 10% от оборота. И деньги нам позволяли развиваться, мы инвестировали в новые идеи.

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Важный момент – когда мы пришли, просто не было необходимого количества специалистов на рынке. И что мы начали делать? Мы начали обучать инженеров сами. Поскольку я работаю также в университете, я смотрел, кто из студентов самый толковый, самый перспективный, самый умный. И мы брали их прямо со школьной скамьи или после того, как они окончили университет, обучали. И, мне кажется, дали им какой-то старт в профессии. Мы посчитали, что выпустили на рынок около 60 инженеров. То есть вы экономили на рекрутере еще? Именно так, мы никогда не пользовались рекрутингом. Пару раз рекрутинговые компании к нам обращались, предлагали свои услуги. Я спросил, как они будут искать. И оказалось, мой вариант проще и надежнее. Я преподаю уже 15 лет, и за это время через меня прошло 700-800 студентов. Я остаюсь на связи со многими – с кем-то дружу в Фейсбуке, с кем-то хожу на обед, с кем-то пью кофе, с кем-то встречаюсь на конференциях. И они меня знают, так что хантить людей мне намного проще. «Проектировщики себя не ценят» Насколько это вообще прибыльный бизнес? Это проблема в Эстонии для компаний-проектировщиков не только в области теплоэнергетики, но и там, где требуется спроектировать архитектурные конструкции, водоснабжение, канализацию. Стоимость проектировочных работ – 3-5% от общей стоимости строительства. Если необходимо построить теплотрассу стоимостью 1 000 000 евро, то проектировщик из этого получит максимум 30 000 евро. Причем из них он примерно 15 000 евро отдаст подрядчикам на геодезию, геологию, дендрологию и другие исследования. На оставшуюся сумму проектировщику необходимо сделать всю инженерную работу, получить согласование владельцев земель, сетевиков, а также разрешение на строительство. То есть это не очень маржинальный бизнес. Для сравнения, в Германии проектировщик получает 10% от стоимости проекта. Большая разница! Горячие новости 05.07.25, 13:08 «Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США 04.07.25, 08:24 Город решил расторгнуть контракт с фирмой, с которой недавно заключил договор 04.07.25, 12:37 «Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным Причина – десинхронизация с российской сетью KM 18.06.25, 14:57 Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена

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Да, проектировщики, они, знаете, как бедные родственники. Все говорят о строителях, а о проектировщиках ничего даже в плане бизнес-моделей.

А получают они так мало, потому что есть небольшие игроки. Считается, что для запуска проектировочного бизнеса никаких инвестиций не надо: нужен только компьютер, можно даже без офиса. И, к сожалению, многие начинающие фирмы, где один-два человека, могут не платить официальную зарплату, не покупать лицензионные программы. И они просят за свою работу очень мало, понижая цены на рынке.

Тут важно понимать, что ошибки в проектировании могут очень дорого стоить на строительной площадке – если вы уже привезли материалы, перекрыли улицу, а тут выясняется, что кто-то там указал неверное количество труб. Поэтому проектировщики могли бы себя ценить немножко больше.

Почему вы пошли в такой не очень маржинальный бизнес?

Как раз у HeatConsult получилось очень неплохо зарабатывать, потому что мы заняли нишу и это позволило увеличить цену, мы брали качеством. Нам удалось, например, стать главными подрядчиками компании Utilitas. Мы заключили договор на несколько лет, где зафиксировали неплохие цены. У нас с финансовой точки зрения все шло лучше, чем у основной массы проектировочных компании в Эстонии.

«Укладка морской части Balticconnector – моя боль»

Какой проект был самым интересным?

Balticconnector – газопровод, соединяющий Эстонию и Финляндию. Мы отвечали за эстонскую наземную часть, 54 км от Кийли до Палдиски. Это один из крупнейших газопроводов Эстонии. Нам необходимо было найти коридор для газопровода диаметром 700 мм и давлением 55 бар, договориться со всеми владельцами, что газопровод пройдет по их участку, ходить к нотариусам, платить сервисную плату вместе с Eesti Gaas. Плюс мы спроектировали две компрессорные станции – первые и единственные в Эстонии.

Причем мы получили на него заказ спустя всего полгода после создания компании, хотя у нас еще не было ни одного референса по газопроводу – я и другой совладелец до этого работали в Eesti Gaas и руководство нам доверяло.

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Прокладка труб для Balticconnector по проекту HeatConsult.

Foto: Личный архив

Я всегда студентам задаю вопрос. Если хотите, вас тоже спрошу. Как вы думаете, сколько времени ушло на то, чтобы построить наземную часть газопровода – это, напомню, 54 км – и сколько – морскую часть, это 70 км от Палдиски до Инкоо?

Думаю, дольше строить морскую часть. Наверное, два года наземную и четыре года морскую.

На самом деле 54 км мы проектировали около семи лет. Потому что главная проблема была именно согласовать с защитой окружающей среды, жителями и так далее. Но три компании (консорциум – две эстонские, одна литовская) построили его всего за полтора года. Все сварщики Эстонии и даже Балтии были свезены туда варить эту газовую трубу. Кроме того, нужно было прорыть траншею, сделать основу для газопровода. В районе Палдиски у нас скала – известняк, который надо долбить.

«Все сварщики Эстонии были свезены на строительство Balticconnector».

Foto: Личный архив

А теперь, внимание, морская часть от Палдиски до Инкоо. Ее строили таким образом: пришел корабль, если не ошибаюсь, с Кипра, на котором робот варит эту трубу прямо на борту, и дальше ее просто сбрасывают в море. И корабль потихонечку движется. Это все заняло… две недели.

Это моя боль. Потому что по проекту срок был три недели. И мы на последнюю неделю арендовали лодку, чтобы буквально на веслах подойти поближе и посмотреть, потому что на корабль этот не пускали. Но они, к сожалению, закончили раньше, и мы не успели. Для меня это был большой сюрприз.

Как вы сейчас оцениваете безопасность подводной части Balticconnector?

В обычных условиях подводная часть надежна. Когда газопровод начали укладывать, было сделано безумное количество разных исследований. Пришлось еще убрать огромное количество мин, бомб, которые там оставались со времен Второй мировой войны. И поскольку все дно было очищено, то никакой опасности для него нет, если только не случается диверсии, например, какое-то судно якорем случайно не попадет прямо в газопровод. Вряд ли это была случайность.

А ведь Balticconnector в какой-то точке еще и пересекается с российским газопроводом «Северный поток»? Как это технически сделано?

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Когда проектируются коммуникации, даже обычные городские, это классическая ситуация, когда мы должны пересекаться с электрическими линиями, с водой, с канализацией, с освещением, с кабелем связи. Инженер предусматривает решение, есть определенные нормы, какое должно быть вертикальное расстояние между коммуникациями и пр.

Если мы говорим про Balticconnector, то он, если не ошибаюсь, проходит сверху. У Nord Stream, «Северного потока», диаметр больше, поэтому он заключен в бетонный короб, иначе газ будет всплывать. У Balticconnector диаметр морской части намного меньше, всего лишь 500 мм, поэтому это обычная стальная труба с небольшой толщиной стенки, и, соответственно, он просто лежит на дне Балтийского моря, и там небольшой узел, который пришлось сделать, чтобы они разошлись между собой.

Кому больше нужен Balticconnector?

Финнам больше, чем нам. Если с Balticconnector что-то случится, то у нас есть возможность получать газ с юга. В Латвии есть Инчукалнс, в Литве – Клайпеда, с терминалом сжиженного газа. Плюс, между Литвой и Польшей тоже уже есть газопровод.

Но у Финляндии теперь есть свой плавучий терминал СПГ.

Да, у них есть терминал в Инкоо. Но, опять же, необходимо учитывать, что если с Balticconnector что-то случится, то это их единственный источник газоснабжения, то есть у них другого источника газоснабжения не было. Причем потребление газа сейчас увеличивается.

Выгодная сделка

Если все так было интересно и, в общем-то, прибыльно, почему такое решение? Почему вы уходите и продаете долю?

Потому что, если проанализировать, то за последние 15 лет очень немногим владельцам эстонских фирм удалось выгодно продать компанию. И основная сложность заключается в том, что наша основная ценность – это люди-инженеры. То есть, если команда уходит, инженеры уходят, то фирма почти полностью теряет свою стоимость. Но у нас были плюсы.

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Первый заключался в том, что мы были довольно-таки крупными, по меркам проектировочной компании в Эстонии, у нас было 20 инженеров. У нас была такая ниша, где мы были, наверное, лучшие в своей области – точно в Балтии, может быть, даже могли конкурировать со Скандинавией. И второй плюс – рамочный договор с Utilitas, который давал уверенность в будущем.

Пять лет назад к нам с моим партнером, с которым у нас равные доли в компании, обратилась одна большая финская инженерная группа. У них была такая бизнес-модель, что они скупали проектировочные компании по всей Финляндии, небольшие компании, и на их основе строили крупную международную корпорацию, в которую входило 500 инженеров. Им как раз не хватало нашей компетенции, у них не было ни одной теплоэнергетической компании.

Как они сказали, они просто вбили в Google, кто самая лучшая компания, которая проектирует теплотрассы. Вышли мы. Они связались с нами, мы начали переговоры, и сначала они купили часть нашей компании, им понравилось то, как мы работаем, как мы зарабатываем прибыль, и два с половиной года назад они нас выкупили полностью. И вот эти два с половиной года мы с коллегой оставались как наемные работники. Но недавно мы поняли, что этот этап пройден и мы хотим двигаться дальше, и на базе того капитала, который мы получили, мы хотим строить новые бизнесы.

Оценка компании раскрывается?

Мы с покупателем договорились, что не афишируем стоимость продажи. Для нас, как бывших совладельцев, это была очень успешная сделка.

Что будет без вас с HeatConsult?

Новые владельцы не скрывают, что хотят собранную крупную группу компаний продать инвестору.

Чем теперь вы будете заниматься?

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Мы подумали, что хотели бы остаться в той же области теплотрасс и газопроводов, но, с одной стороны, мы не хотим заниматься больше проектированием, да и условия продажи нам не позволяют этим заниматься, есть запрет на конкуренцию на определенное время. И теперь мы занимаемся поставкой материалов. Мы привозим в Эстонию трубы, с помощью которых строятся теплотрассы, плюс разное другое оборудование для теплосетей. В основном из Латвии.

Наш рынок – не только Эстония. Для таких стран, как, например, Испания и Франция, теплотрассы – это что-то новое. Они исторически отапливались газом, а сейчас на правительственном уровне принято решение целые регионы переводить на центральное отопление. Мы же поставляем туда материалы, где-то их немножко консультируем. Моя глобальная цель – взять эстонский опыт центрального теплоснабжения, то есть именно котельные, теплотрассы, теплоузлы, и перенести его в западные страны.

А как вы оцениваете вообще ситуацию с теплотрассами в Эстонии? Насколько они современные, хорошие? Сколько работы здесь предстоит?

Тут большой комплимент Эстонии. Здесь реновированы почти все теплотрассы. Общая длина теплотрасс в Эстонии примерно где-то 1500 километров. В Таллинне – примерно 500 км. В советское время теплотрассы строились таким образом, что были большие потери тепла. Выходите, например, зимой, снежок лежит, но какая-то часть земли не покрыта снегом.

Да, да, и там обычно бездомные животные сидят.

Животные или даже люди. Потому что были камеры – помещения под люками, и если на улице было минус 25, то в камере – плюс 20. И они часто открыты. И сами трубы, несмотря на то, что их обшивали минеральной ватой, потом какими-то хомутами обвязывали, теряли 25-30% тепла.

Если в Таллинне перерыли улицу для реновации теплотрасс, то это почти наверняка спроектировано HeatConsult.

Foto: Личный архив

В 90-е годы пришла новая технология предизолированной теплотрассы, где в стальную трубу уже встроена изоляция и есть пластиковая наружная оболочка. Их потери – 5-7%, в зависимости от диаметра. И уже встроены сигнальные провода, которые соединяются между теплотрассами, когда их варят, и позволяют владельцу теплосетей удаленно отслеживать утечки. Срок службы у них – 30-40 лет.

Такие теплотрассы в Эстонии начали устанавливать в конце 1990-х. И сейчас примерно 70% уже реновированы. Оставшиеся 30% будут закончены к 2035 году. Это хорошо для пользователей, но инженеры, проектировщики и строители понимают, что через десять лет у них закончится работа. Поэтому мы развиваем новые направления.

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Знаете ли вы, что происходит с теплотрассами в России? Насколько я знаю, там до сих пор коммунальщики жалуются на теплопотери.

В России очень мало предизолированных теплотрасс. Если у нас в Эстонии это 70%, то в России мы говорим всего лишь о нескольких процентах. И если бы не война, то это было бы гигантское окно возможностей. Сейчас по политическим соображениям это невозможно.

Но такая же возможность есть в Украине, где теплотрассы тоже не реновировали. Когда война закончится, для эстонских инженеров там тоже будет очень хорошая возможность применить свои навыки.

Причем мы будем иметь преимущество перед скандинавскими и немецкими инженерами. Почему? Потому что у них никогда не было вот этих старых систем, канальных теплотрасс, они не знают, как их реновировать. Это уникальный инфраструктурный элемент постсоветских стран.

Как вы оцениваете возможные последствия глобального изменения климата? Это повлияет на температуру в Эстонии и, соответственно, на востребованность теплотрасс?

Ну, здания обогревать нам надо будет все равно. Хотя климат меняется, это факт. И еще меняется энергоэффективность зданий, и первое, на чем мы экономим, это, конечно, отопление.

Тут есть интересный момент – помимо теплотрасс, так называемого центрального отопления, есть также технология центрального охлаждения.

В Эстонии 70% теплотрасс – новые с потерей не более 7%. Оставшиеся 30% поменяют к 2035 году.

Foto: Margus Vilisoo

Море прохлады

В чем его идея? Им вы тоже занимаетесь?

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Может быть, вы видели, сейчас перекопана улица Ластекоду, а до этого были улицы Пронкси и Лийвалайа. Там как раз прокладывают по новой технологии, которую мы помогали Utilitas развивать, мы обучались этому в Швеции. Это центральное охлаждение. Если мы говорим про центральное отопление, то вы укладываете в землю две трубы, подача и обратка. На подачу у нас примерно 100 градусов, на обратке – 60. При центральном охлаждении прокладывают в земле еще две дополнительные трубы, на одной 6 градусов, на обратной – 16. Потенциально все офисные здания, все коммерческие здания можно оборудовать такой системой.

Этот холод мы можем производить не с помощью кондиционеров, а с помощью энергии моря, так называемый free cooling, бесплатное охлаждение: провести трубу к морю, уйти чуть подальше от берега и со дна моря брать постоянную температуру.

А море не нагреется таким образом?

Вот это хороший вопрос. Но, понимаете, объем Балтийского моря настолько огромен, что мы никак на него не повлияем. Когда мы этот проект запускали вместе с компанией Utilitas, у нас была идея использовать озеро Юлемисте. Потому что в квартале Юлемисте все здания хотят и отопление, и охлаждение. И мы общались с компанией Tallinna Vesi. Но проблема в том, что озеро небольшое и есть риск повлиять на его температуру воды. А из него мы, жители Таллинна, берем питьевую воду – мало кому понравится, если она вдруг станет теплой.

У нас уже есть центральное охлаждение в Тарту и Пярну, там они используют реки – проточная вода это идеальное решение.

И вот в Таллинне мы прокладывали трубы, потому что у нас появился первый якорный клиент, это квартал Arter. Он уже охлаждается с помощью новой сети. Помимо Arter мы уже подключили отель Radisson на Рявала пуйестеэ, сейчас подключаем главное здание SEB на Торнимяэ, и дальше шаг за шагом Utilitas будет подключать.

Для охлаждения вы тоже поставляете трубы?

Да, там используются точно такие же трубы.

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Как вы совмещаете бизнес, преподавание и общественную деятельность в виде детских лагерей Enerhack?

Тут я бы поблагодарил шахматы, которыми занимался с самых юных лет. Папа научил нас с братом, и у нас была здоровая, а порой и нездоровая шахматная конкуренция. Участвовали с ним в одних турнирах, в чемпионатах Эстонии, одно время даже, мне кажется, были на одном уровне. Сейчас брат ушел далеко вперед, я смотрю на его пятки.

Но шахматы научили меня системности и продуктивности.

Я стараюсь не делать лишних вещей, умею говорить «нет», если мне не интересно или я не вижу пользы. Если я работаю, то работаю максимально продуктивно. Мой восьмичасовой рабочий день (иногда десятичасовой) я стараюсь насыщать максимально эффективными делами.

Не думаю, что преподавание и бизнес – совсем разные сферы. Когда я читаю лекции студентам, я стараюсь делиться с ними практическими примерами, своим предпринимательским опытом, могу кого-то проконсультировать по поводу потенциального бизнеса. Минимум 10 моих бывших выпускников уже основали свои собственные компании и стали более успешными предпринимателями, чем я.

И в бизнесе статус работника университета и докторская степень в области энергетики упрощают переговоры, я вижу, что мне доверяют заказчики и партнеры.

Плюс, я подметил такой интересный момент – я пишу научные статьи в области теплоэнергетики и, соответственно, должен часто ездить на научные конференции. И там я получил довольно много инженерных заказов. Ты на кофе-брейках общаешься на научную тему, потом переходишь на какие-то инженерные кейсы, у кого-то какие-то проблемы, может быть, или кому-то какой-то сложный проект надо сделать, и если я обладаю какой-то компетенцией, то мы это, скажем так, переводим уже и на бизнес-структуру.

Но проект Enerhack, детские лагеря, которые вы делаете несколько лет, это уже некоммерческая история. Как вы к ней пришли? И здесь у вас предпринимательская жилка не работает, почему не пытаетесь заработать, за хорошие лагеря родители отдают большие деньги.

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Enerhack запустился четыре года назад. Он как раз совпал с тем временем, когда я продал первую долю в HeatConsult, получил определенный капитал и, может быть, даже определенную такую финансовую независимость. Скажем, не до конца жизни, но на какой-то определенный период.

И тогда, знаете, я понял, что хочу сделать что-то хорошее для общества. И проект пока не коммерческий, он про миссию. Наш главный проект – энергетический лагерь, который мы проводим два раза в год. Летом мы проводим лагерь, который сейчас как раз проходит, он для мальчиков и для девочек, в этот раз собралось 700 участников. А в январе мы проводим лагерь только для девочек, чтобы увеличить долю девушек и женщин в инженерной области. Причем мои коллеги даже мне запрещают приходить туда: у нас лагерь для девочек, все лекторы – тоже женщины, не появляйся, пожалуйста.

Несмотря на то, что проект некоммерческий, он требует довольно больших вложений. Вот эти два лагеря, общим бюджетом примерно 100 000 евро. Это зарплата команды (вожатые, преподаватели, тренеры по шахматам, фотограф и т.д.), а также очень много материалов для практических опытов, поскольку основная учеба, которую мы проводим – это практические опыты, и небольшие призы, сувениры и так далее.

Примерно половину от этой суммы Enerhack зарабатывает сам тем, что обучает энергетике инженеров по всему миру. А на вторую половину суммы у нас есть партнеры и спонсоры. Такая бизнес-модель гарантирует, что если вдруг наши партнеры или спонсоры со дня откажутся нас поддерживать, то мы все равно будем продолжать делать эти мероприятия, просто в чуть меньшем объеме.

Есть мысли сделать его коммерческим – как франшизу для других стран. Потому что, когда я приезжаю, опять же, на конференции, меня спрашивают про Enerhack и говорят «мы бы тоже хотели».

Но для эстонских детей все останется бесплатно?

Пока да.