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EAS

30 октября 2023 в 9:15









Развитие Ида-Виру не останавливается – уникальный момент для инвестиций

Фонд справедливого перехода (Õiglase ülemineku fond, ÕÜF) помогает наиболее уязвимым регионам Европы справляться с вызовами, связанными с климатическими целями. Целевым регионом Эстонии является Ида-Вирумаа, и это прежде всего из-за местной сланцевой промышленности, а также убедительного переходного процесса. Всего Ида-Вирумаа выделено более 300 миллионов евро. На развитие промышленности, информационных технологий и предприятий можно ходатайствовать о трех разных пособиях.

Подать заявку в совместное агентство EAS и KredEx могут все предприятия

«Сейчас наступил уникальный момент, когда с точки зрения предприятий с помощью пособий в Ида-Вирумаа можно инвестировать и развиваться в большем объеме и дешевле, чем где-либо еще. С нами могут связаться предприятия, которые уже работают в этом регионе, а также те, кто планирует сюда расширяться», – говорит Сигрид Харьо, член правления совместного агентства EAS и KredEx.

В случае поддержки прикладных исследований небольших предприятий самофинансирование может начинаться с 20%, в случае же более крупных пособий объем самофинансирования, в зависимости от проекта, составляет 55-75%.

Сейчас наступил уникальный момент, когда с точки зрения предприятий с помощью пособий в Ида-Вирумаа можно инвестировать и развиваться в большем объеме и дешевле, чем где-либо еще. С нами могут связаться предприятия, которые уже работают в этом регионе, а также те, кто планирует сюда расширяться. Сигрид Харьо член правления совместного агентства EAS и KredEx

По словам Харьо, поддержку со стороны фонда получили проекты предприятий в самых разных отраслях промышленности: от производства постоянных магнитов NEO Performance до производства биотоплива Agricom Tehnika и фильтров для воды Aquaphor. «Кроме благоприятных инвестиционных условий, в Ида-Вирумаа есть и необходимая для промышленности инфраструктура: логистические связи и промышленные парки. Есть рабочая сила с производственным опытом, также государство планирует поддерживать переподготовку людей за счет средств ÕÜF», – объясняет Харьо и подтверждает, что целью всех мероприятий является создание в Ида-Вирумаа диверсифицированной, конкурентоспособной и инновационной экономики.

Ида-Вирумаа предлагает 1 миллиард возможностей начать производство необходимого для всей Европы сырья

R-S OSA Service OÜ входит в Ragn-Sells Grupp и развивает в Ида-Вирумаа возможности производства из сланцевой золы сверхчистого карбоната кальция. Для этого предприятие планирует построить в Нарве завод по производству карбоната кальция, который напрямую создаст около 50-100 рабочих мест, а косвенно – еще 200-400 рабочих мест. Общий объем пилотного проекта демонстрационного завода составляет 10,3 миллиона евро, из которых 2,6 миллиона – поддержка ÕÜF.

По словам руководителя предприятия Алара Салусте, целью новых направлений бизнеса Ragn-Sells Grupp является создание новых решений экономики замкнутого цикла. Все материалы, выходящие из каждого налаженного производства, находят применение, а отходы не образуются. Тот факт, что в Ида-Вирумаа скопилось около 1 миллиарда тонн промышленных отходов, из которых около 50% составляет зола, образующаяся при производстве электроэнергии из сланца, стал толчком к переходу на экологически сознательную деятельность. В первую очередь предприятие Ragn-Sells начало использовать в производстве именно этот материал – золу. Помимо карбоната кальция, из золы можно получать соединения магния, алюминия и кремния.

По словам руководителя предприятия R-S OSA Service OÜ, Алара Салусте, целью новых направлений бизнеса Ragn-Sells Grupp является создание новых решений экономики замкнутого цикла. Фото: R-S OSA Service OÜ

Салусте: «В Ида-Вирумаа скрывается новый эстонский Skype – сфера производства экологически чистого сырья, потому что именно там есть большое количество сырья, в котором нуждается вся Европа. Все эти материалы будут на 100% переработаны и помогут уменьшить экологический след. Количество образующихся при производстве сырья отходов составляет около 50% от общего объема выбросов CO2. Без необходимой технологии переработки отходов (которая была бы экологически чистой и сама по себе) эти отходы бесполезны. При полученной от фонда ÕÜF поддержке можно снизить риски внедрения технологии».

Развитие промышленности – это развитие государства в целом

SKS Estonia Textile OÜ, предприятие с почти сотней сотрудников, инвестирует в расширение производства в Нарве более 1,3 миллиона евро, из которых почти 470 000 евро – это поддержка ÕÜF. «Наше предприятие производит техническую нить, которая используется, например, при производстве автомобильных шин, автомобильных и бытовых шлангов, промышленных лент и промышленных фильтров для бумажной промышленности. Новое оборудование помогает нам разрабатывать новые продукты и увеличивать продажи. А для этого необходимо разработать целую серию, открывающую новые рынки и увеличивающую оборот существующих клиентов. Более современное оборудование помогает оцифровывать и наращивать производство», – поясняет исполнительный директор Светлана Петрова.

SKS Estonia Textile OÜ, предприятие с почти сотней сотрудников, инвестирует в расширение производства в Нарве более 1,3 миллиона евро, из которых почти 470 000 евро – это поддержка ÕÜF. SKS Estonia Textile производит техническую нить, которая используется, например, при производстве автомобильных шин, автомобильных и бытовых шлангов, промышленных лент и промышленных фильтров для бумажной промышленности. Фото: Sergei Nehhozhin, SKS Estonia Textile

«Люди хотят жить и работать в Ида-Вирумаа, но для этого нужно предложить своим сотрудникам достойную зарплату, а при поддержке государства мы можем развиваться и в этом направлении – увеличивать объемы производства и снижать затраты», – добавляет она. Петрова однозначно рекомендует подавать заявки на пособия, предназначенные для предприятий Ида-Вирумаа, ведь каждое предприятие нуждается в развитии, и сейчас есть такая возможность: «Я думаю, что развитие промышленности – это развитие государства в целом. Ида-Вирумаа всегда было и может оставаться промышленным регионом. Предлагаемые меры поддержки могут помочь предприятиям нашего региона реализовать свои планы, а региону в целом стать более привлекательным для жизни».