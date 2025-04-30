Назад KM 30.04.25, 09:50 Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году? При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.

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Что такое домен и какую роль он выполняет?

Домен, по сути, объединяет в себе две составляющие – это и ваш адрес, и ваша идентичность в Интернете. Это слово, с помощью которого на сайт, описывающий вашу деятельность, будут попадать ваши уже существующие и потенциальные клиенты, а также просто интересующиеся люди. Домен, например, с именем вашакомпания.ею, подобен уникальному номеру телефона, по которому вы доступны для всего мира. Кроме того, домен является частью «визитной карточки» вашего бизнеса, поскольку он также будет присутствовать и в официальных адресах электронной почты вашей компании (например, info@вашакомпания.ею). Зачастую домен служит первым контактом с вашим брендом, и поэтому он чрезвычайно важен при завоевании доверия и создании видимости в поисковых системах, а также построении профессионального имиджа.

Для чего нужен домен?

Вас будет легче найти. Когда кто-то будет искать название вашей компании в Google, он найдет ваш сайт быстрее, если у вас уникальное доменное имя. Контроль над вашей цифровой идентичностью. С доменом никто другой не сможет использовать ваше название или бренд в своих интересах. Брендинг и признак надежности. Профессионально выглядящий сайт, на который ведет ваше уникальное доменное имя, создает у клиента ощущение, что ваша компания является серьезной. Защита репутации и безопасность. Связанный с вашим собственным доменом сайт является одним из каналов, позволяющих вам создавать и поддерживать свой имидж. Сторонние платформы (например, социальные сети) могут в любой момент изменить свои правила, но ваш домен всегда останется вашим – вы в любой момент можете переместить его туда, где сервис будет работать надежно и стабильно.

Как выбрать подходящий домен?

Найдите короткое и броское название, описывающее ваш бизнес. Слишком длинные или сложные названия доменов (например, innovative-revolutionary-content-solutions.ee) могут сбивать пользователей с толку. Клиенту будет сложнее записать такое доменное имя, и продиктовать его в радиорекламе или по телефону тоже будет не слишком удобно. Поэтому хорошее доменное имя должно быть понятным, коротким, легко произносимым и запоминающимся. Выберите подходящий для вас домен верхнего уровня (.EE, .COM, .EU и т. д.). Для эстонских компаний .EE будет логичным выбором, поскольку он подчеркивает то, что компания является местной, и вызывает больше доверия на внутреннем рынке. Прогнозируется, что к 2025 году локальные домены верхнего уровня (т. н. ccTLD) сохранят свою силу, поскольку они подчеркивают репутацию региона и помогают лучше выделяться в результатах локального поиска. .COM подходит для компании с международными амбициями, но многие доменные имена там уже заняты. Новые домены верхнего уровня общего назначения (New gTLD) (например, .tech, .shop, .media или .online) расширяют возможности нахождения выделяющегося и креативного решения. В последние годы их доля росла почти на 17% в год. Домены с умлаутами (IDN – Internationalized Domain Names). Если название вашего бренда содержит умлауты (например, MööbliÄri OÜ), вы можете также зарегистрировать домен IDN (например, mööbliäri.ee). Такое решение поможет сохранить оригинальное название бренда, однако при этом следует учитывать, что в таком случае определенные платформы социальных сетей или почтовые клиенты будут отображать домен в кодировке Punycode (xn—mbliri-5waa.ee), что для человеческого глаза будет выглядеть неуклюже. Кроме того, для пользователей или клиентов из иностранных государств вводить адрес с умлаутами будет удобно далеко не всегда. Эту проблему можно решить, используя алиасы (псевдонимы) домена (например, moobliari.ee), чтобы как версия с умлаутами, так и версия без них направляла пользователя на один и тот же сайт.

Зачем нужно зарегистрировать свое доменное имя и почему следует не допускать истечения срока действия домена?

Обладание собственным доменом позволит вам не допустить кражи вашей цифровой идентичности и последующих обусловленных этим проблем. Например, известные деятели или предприниматели обычно подвержены большему риску того, что кто-то зарегистрирует их имя и фамилию или фирменное наименование в качестве домена. Некоторым недобросовестным охотникам за легкой наживой в Интернете такая возможность может показаться весьма заманчивой.

Как правило, такой домен создается для захвата трафика, чтобы извлечь прибыль из популярности вашего бренда, или же предпринимается попытка быстро продать имя настоящему владельцу за солидную плату.

В руки любителей легкой наживы могут попасть и те домены, владельцы которых забыли продлить регистрацию. Поэтому крайне важно следить за датой окончания срока регистрации вашего домена и своевременно продлевать регистрацию. Если срок действия вашего домена истечет, вы можете моментально потерять доступ к официальным адресам электронной почты вашей компании, и, в конечном итоге, это способно привести к полной неразберихе в общении с клиентами. Только лишь в 2023 году в Эстонии осталось непродленными более 18 000 адресов с окончанием .EE – все они попали на аукцион доменов, в результате чего конкуренты получили возможность забрать освободившиеся доменные имена себе.

Клиентам Zone предотвратить такую ситуацию помогает хорошо функционирующая система напоминаний – она заблаговременно уведомит вас об истечении срока действия домена. Кроме того, избежать беспокойств по поводу истечения срока регистрации позволяет регистрация домена на максимальный период времени – для некоторых доменов верхнего уровня такой срок может составлять даже десять лет.

Наиболее важные тренды в сфере доменов в 2025 году

Популярность новых доменов верхнего уровня общего назначения растет. Как уже упоминалось выше, .com и .net в значительной степени насыщены, поэтому стартапы все чаще отдают предпочтение другим все более популярным расширениям, таким как .AI, .SHOP, .MEDIA и т. д. Этот тренд продолжится и в ближайшие годы. Например, в настоящее время через Zone вы можете зарегистрировать новые домены общего назначения .ONLINE, .TECH, .WEBSITE и .STORE по невероятно низкой цене. Локальные домены верхнего уровня (ccTLD) тоже становятся все более популярными. Потребители, которые ценят надежность местных компаний, часто выбирают расширения .EE, .FI, .LV и т. д., отдавая предпочтение бизнесу своего региона и рынка (например, интернет-магазину, работающему главным образом в Эстонии). Осведомленность об истечении срока действия домена и управление доменом. Выкуп домена, срок действия которого истек, представляет собой обременительный и дорогостоящий процесс. Поэтому компании уделяют все больше внимания жизненному циклу доменов, используя многолетнюю регистрацию. Например, в третьем квартале 2024 года показатель продления доменов .COM и .NET во всем мире составил около 72%, то есть почти четверть из них были потеряны или перешли в руки другого владельца. Помощь ИИ при генерации доменных имен. Сегодня работающие на основе искусственного интеллекта инструменты способны анализировать вашу сферу бизнеса и предлагать идеи для поиска бесплатных и запоминающихся доменных имен. Важность SEO при выборе доменного имени. Хотя домен верхнего уровня (TLD – Top Level Domain) сам по себе не оказывает существенного влияния на SEO, домен, который сразу же ассоциируется с соответствующей сферой деятельностью и содержит ключевое слово, может обеспечить конкурентное преимущество. Например, пекарня может использовать домен pagaritooted.bakery, чтобы сразу указать на сферу своей деятельности.

Опасности и рекомендации. Коротко и по существу.

Регистрируйте домены с названием вашей компании заблаговременно Если вы ведете деятельность в Эстонии, выберите для своего бренда домен .EE. При необходимости также закрепите за собой свой бренд на .EU, .COM, .NET или других наиболее популярных доменах верхнего уровня. Продлевайте домен вовремя Если вы зарегистрируете домен сразу на несколько лет, то снизите риск забыть об истечении срока его действия. Например, срок действия 2, 3 или до 10 лет позволит вам полностью сосредоточиться на развитии бизнеса без лишних беспокойств. Используйте алиасы доменов Если название вашего бренда содержит умлауты, домен IDN (mööbliäri.ee) может быть очень полезен на местных рынках. В то же время, версию без умлаутов (moobiliari.ee) будет легче рекламировать в международном контексте. Отслеживайте потенциальные нарушения прав на бренд Проверьте базы данных Патентного департамента и EUIPO, чтобы убедиться, что планируемое доменное имя не будет конфликтовать с уже зарегистрированным товарным знаком. Время от времени проверяйте, не пытался ли кто-либо злоупотребить вашим брендом с помощью похожего домена верхнего уровня. Обратитесь за профессиональной помощью Если все нюансы сферы доменов кажутся вам сложными, стоит обратиться к опытным специалистам Zone.ee, которые посоветуют, как безопасно и эффективно заложить столь важный фундамент для вашего бренда в сети.

Заключение

В 2025 году домен уже не является просто техническим адресом – этооснова цифровой идентичности вашего бизнеса, влияющая как на степень доверия и узнаваемость, так и на конкурентоспособность. Независимо от того, есть ли у вас домен с названием бренда или вы только начинаете свой бизнес, отнеситесь к этой теме серьезно.

Как уже упоминалось выше, домен – это фундамент вашего бренда в Интернете. Содержащийся в порядке и надежно защищенный домен позволит вам сосредоточиться на самом важном – развитии своего бизнеса и компании.

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