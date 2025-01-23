Назад ST 23.01.25, 11:52 Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.

Philip Morrise teadusarenduskeskus Foto: Philip Morris Eesti OÜ

«Компания Philip Morris уже 15 лет назад озвучила свое видение, согласно которому будущее за бездымной продукцией, и в ходе ведения нашего бизнеса, разработки продукции и найма работников, то есть во всех процессах, мы исходим именно из этого», – подтвердила Кай Таммист. Она сравнила смену отправных точек в компании со сменой парадигм, ведь раньше главной целью было достижение определенной доли рынка, и результаты деятельности оценивались именно по этому критерию. «Сегодня признаком нашего успеха являются научные исследования, и они же служат нашим главным конкурентным преимуществом. Поскольку данные продукты предназначены для взрослых курильщиков, которые решили продолжить употребление никотина, основой для таких изделий должна быть наука. Хотя самым правильным было бы вообще отказаться от курения», – объяснила Таммист роль Philip Morris в качестве лидера перемен.

Бездымные продукты

В этом году компания отмечает десятую годовщину IQOS, бездымного продукта в категории продукции, основанной на технологии нагревания табака. По словам Таммист, над этим продуктом было проведено множество научных исследований, чтобы его можно было продавать взрослым курильщикам. «Чтобы мы могли говорить о каком-то изделии, для нас очень важно, чтобы продукт прошел всестороннюю проверку, а наши утверждения были признаны также учреждениями, действующими в других частях мира», – пояснила она. Некоторое время назад компания Philip Morris представила свою научную разработку продукта Управлению по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) с целью получения подтверждения определенных утверждений. В итоге FDA подтвердило три утверждения. Во-первых, данный продукт не горит – дым горящей сигареты вреден, а Philip Morris как раз делает упор на бездымную продукцию. Во-вторых, продукт значительно снижает выработку вредных химических веществ. В-третьих, научные исследования показывают, что полный переход от курения сигарет к основанному на технологии нагревания табака продукту IQOS снижает воздействие вредных химических веществ на организм.

Влияние перемен

Менеджер по продажам Ольга Кравченко, которая работает в компании уже более двадцати лет, отметила, что те, кто думает, что табачная индустрия статична, ошибаются. «Мы работаем в условиях постоянных изменений. Как уже упомянула Кай, если раньше нашей целью было увеличение доли на рынке сигарет, то сейчас все наоборот – мы скорее хотим от нее избавиться», – подтвердила Кравченко. Она пояснила, что неотъемлемой составляющей работы в компании всегда было динамичное развитие – в течение 21 года Кравченко успела поработать в 13 различных должностях. Начав с самой низкой должности в отделе продаж, сегодня она уже является руководителем отдела торговли. Ольга была свидетелем как периода, когда компания следовала бизнес-модели, ориентированной на сигареты, так и внедрения сегодняшнего подхода, основанного на исследованиях и разработках. Это отражается и на повседневной работе менеджера по продажам, который консультирует торговые компании и представляет видение Philip Morris. Продукция ориентирована только на взрослых потребителей, и другие сегменты полностью исключены из каналов продаж. «Для нас абсолютная красная линия – это молодые люди, и мы не хотим обращаться к потребителям, которые не употребляют никотин, – объяснила Таммист. – Такой подход, в свою очередь, требует, чтобы внутри компании существовали строгие стандарты того, как мы информируем потребителей о нашей продукции и ​​как мы доносим наши послания».

Ожидания от персонала

Компания Philip Morris представлена ​​на 180 рынках, и поэтому персонал компании очень интернациональный. По словам Кравченко, это обстоятельство способствует обмену рабочим опытом и профессиональному росту. «Предложить своим работникам такие возможности развития могут лишь очень немногие компании. Мы имеем возможность участвовать в международных курсах обучения и проектах. Культура компании, несомненно, повлияла как на мое развитие, так и на развитие моих коллег. У меня есть возможность проявлять креативность и реализовать свои идеи», – объяснила Кравченко. Она отметила, что цели компании недавно были скорректированы, и теперь главное внимание уделяется не только вопросам «что?», то есть показателям общей эффективности – важной также стала цель «как?» и отношение людей. «Иными словами, для компании важно оценивать поведение ее работников. Кроме того, актуальным стало и обеспечение двусторонней обратной связи. На основе такого подхода мы можем ставить цели как для команд, так и для всей компании, и, соответственно, планировать необходимые курсы обучения и делать выводы для внесения изменений», – сказала она.

«Сегодня мы ищем людей, которые верят в наше видение свободной от табачного дыма среды и хотят внести свой вклад в нашу компанию. Мы также смотрим на то, кем работник хочет видеть себя в нашей компании через пять-десять лет. Мы смотрим на потенциал человека, и именно это является для нас самой большой ценностью, – добавила Таммист. – То есть, как сказала Ольга, для нас важно соответствие нашей культуре. Наше управление персоналом является инклюзивным, мы никого не дискриминируем и оцениваем людей без предубеждений».

Таммист подчеркнула, что для Philip Morris важны культурные правила компании, то есть то, как работают ее работники и как в ней всё функционирует. В компании четко прописаны процедурные правила, они одинаково понятны для всех, предварительно разъяснены и отработаны, в том числе, и с помощью конкретных примеров. Внедрение правильного отношения в коллективе оценивается не только на основе показателей общей эффективности, но и исходя из того, как именно работник достиг определенного результата. Руководство уделяет главное внимание тому, как на работе человек может каждый день быть лучшей версией самого себя.

Постоянное развитие

Сегодня компания получает почти 40% своего чистого дохода от бездымной продукции. По мнению Таммист, этот показатель является хорошей иллюстрацией масштаба изменений. «Сейчас только два завода в Европе производят для нас сигареты, а остальные либо закрыты, либо выпускают бездымную продукцию. Уже сам этот факт достаточно красноречиво свидетельствует об изменении нашего бизнеса», – отметила Таммист. Она добавила, что, тем не менее, порой ее беспокоит проявляемый в обществе скептицизм, когда послания компании не воспринимаются всерьез. «Для того, чтобы донести наши послания за пределы компании, необходим диалог. Если на его основе произойдет хотя бы небольшое изменение понимания наших посланий, я буду очень довольна», – отметила менеджер по связям с общественностью.

Аналогично изменились и ожидания, предъявляемые к персоналу. «Так как организация состоит из людей, мы во многом зависим от того, с кем мы ежедневно работаем. Сейчас у нас работают люди с самым разным опытом: от специалистов по общественному здравоохранению до бывших политиков и активистов гражданского общества. Я очень рада, что сегодня у нас такая разноплановая команда, ведь благодаря этому мы можем многому научиться друг у друга. Эти люди присоединились к Philip Morris, потому что они разделяют наше видение будущего, свободного от табачного дыма», – сказала Таммист.

Важный принцип

По словам Таммист, вся деятельность Philip Morris основана на принципе снижения вреда. «Между нами должен быть налажен диалог, и у людей должна существовать возможность выбора. Я считаю, что принцип снижения вреда очень важен. С одной стороны, потребитель должен получать информацию, а с другой – важно, какой будет наша окружающая среда. Мы ведь прекрасно понимаем, что, будучи табачной компанией, мы являемся частью этой проблемы. И для нас совершенно естественно, что мы должны меняться, – подчеркнула она. – Мы должны что-то сделать, чтобы люди не курили, хотя, конечно, всегда будет оставаться определенное количество людей, продолжающих курить. По данным Всемирной организации здравоохранения, их число может достигать миллиарда человек и даже больше. И вот тут вопрос заключается в том, что мы должны делать в такой ситуации. Мы видим, что нам нужно менять продукт, потому что мы являемся частью решения. С позиции потребителя мы говорим о научно подтвержденных альтернативах, и иной подход сегодня больше не представляется возможным», – отметила Таммист, добавив, что генеральный директор Philip Morris уже выразил мнение, что место сигарет должно быть в музее. Кроме того, в будущем могут появиться страны, полностью свободные от табачного дыма. Пример Швеции также подтверждает данную тенденцию: в этой стране широко используются никотиновые паучи и другие бездымные изделия, а уровень курения в Швеции составляет всего 5%. В Эстонии этот показатель двузначный. В Швеции также снизилась заболеваемость болезнями, вызываемыми курением. «Швеция находится на пути к полностью свободной от табачного дыма среде, и нам есть чему у нее поучиться. Я уверена, что через 10–15 лет Эстония тоже станет одной из стран, свободных от табачного дыма», – поделилась своими ожиданиями Таммист.