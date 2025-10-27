Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • KM
  • 27.10.25, 14:12

Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  Foto: Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik
  • Foto: Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik
Почему сегодня всё больше людей жалуются на ощущение песка в глазах, покраснение и усталость после работы за компьютером? Как понять, где проходит грань между временной сухостью и хроническим заболеванием? Что происходит со слёзной плёнкой и почему она разрушается?
В выпуске вы узнаете, какие современные методы диагностики и лечения применяются в клинике Kuiva Silma Kliinik, какие увлажняющие капли действительно работают, а также почему макияж, наращённые ресницы и даже рацион питания могут влиять на здоровье глаз. Анастасия объясняет, как правильно ухаживать за глазами, чтобы сохранить комфорт и предотвратить хроническую сухость — даже если вы каждый день проводите часы перед экраном.
Факторы риска синдрома сухого глаза:
  • гормональные изменения, менопауза;
  • хронические и системные заболевания: диабет, синдром Шегрена, глаукома, болезни щитовидной железы, онкология;
  • рефракционные и хирургические операции на глазах (в том числе блефаропластика);
  • длительная работа за компьютером или с мелкими деталями, пыльная среда, ношение маски;
  • приём гормональных, антигистаминных и антибиотических препаратов;
  • вредные привычки (курение, алкоголь);
  • ношение контактных линз;
  • тяжёлый макияж и наращённые ресницы.
В подкасте «Tervisетark» гостья Анастасия Марышева рассказывает о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
Ведущая Алена Стадник.
