KM 27.10.25, 14:12 Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.

Foto: Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik

Почему сегодня всё больше людей жалуются на ощущение песка в глазах, покраснение и усталость после работы за компьютером? Как понять, где проходит грань между временной сухостью и хроническим заболеванием? Что происходит со слёзной плёнкой и почему она разрушается?

В выпуске вы узнаете, какие современные методы диагностики и лечения применяются в клинике Kuiva Silma Kliinik, какие увлажняющие капли действительно работают, а также почему макияж, наращённые ресницы и даже рацион питания могут влиять на здоровье глаз. Анастасия объясняет, как правильно ухаживать за глазами, чтобы сохранить комфорт и предотвратить хроническую сухость — даже если вы каждый день проводите часы перед экраном.

Факторы риска синдрома сухого глаза:

гормональные изменения, менопауза;

хронические и системные заболевания: диабет, синдром Шегрена, глаукома, болезни щитовидной железы, онкология;

рефракционные и хирургические операции на глазах (в том числе блефаропластика);

длительная работа за компьютером или с мелкими деталями, пыльная среда, ношение маски;

приём гормональных, антигистаминных и антибиотических препаратов;

вредные привычки (курение, алкоголь);

ношение контактных линз;

тяжёлый макияж и наращённые ресницы.

Ведущая Алена Стадник.