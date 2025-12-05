Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа

Над тем, чтобы привлечь в регион иностранцев, работает Туристический кластер Ида-Вирумаа при местном центре предпринимательства. Он объединяет около 50 организаций – отелей, ресторанов, музеев и местных самоуправлений. У Похьяранта сотрудничество с кластером совсем не ладится, и он пытается заманить в регион финнов самостоятельно.

Руководитель кластера Кадри Ялонен отмечает, что Ида-Вирумаа специализировался на туристах из России, и финским рынком серьезно занимается лишь три года, в то время как Сааремаа – уже лет тридцать. Сейчас в десять раз больше финнов едут в западную часть Эстонии, чем на Северо-Восток. Тем не менее, она планирует, что уезду в ближайшее время удастся догнать показатели доковидного 2019 года.

Локальная катастрофа

«Если посмотреть на цифры, количество ночевок иностранных туристов в Ида-Вирумаа – 1% уже много лет после ковида. Это ненормально. Если мы посмотрим на другие уезды, то норма – около 10%, а если есть амбиции – 15-17%. За последние годы самые лучшие результаты за месяц у нас – это 2% от всех иностранных туристов. Это ужасно мало, это катастрофа!» – сокрушается Похьяранта и добавляет, что иностранцы могли бы приносить в уезд большие деньги.

Он считает, что если наладить хорошую работу по привлечению финнов, Ида-Вирумаа вполне может охватить и 10% всех иностранных туристов в Эстонии.

Кадри Ялонен рассказала, что два года назад Туристический кластер нанял маркетолога для финского рынка. Микко Вирта участвует в выставках, продвигает регион в соцсетях, налаживает связи с турфирмами, для чего часто ездит в Финляндию. Сейчас, говорит Ялонен, уже 15 финских турфирм продают туры в Ида-Вирумаа, а всего сотрудничают с кластером 30 фирм.

«Мы только выходим на финский рынок, – признается она. – Чтобы занять долю на новом рынке, нужно очень много работы, нужно инвестировать в это, потому что конкуренты уже там. У них хорошие связи с туроператорами. Туристы, которые к ним приезжают, сами делают маркетинг – рассказывают другим людям о своей поездке. Такое сарафанное радио у нас вообще почти не работает, потому что финнов просто слишком мало было».