  05.12.25, 06:00

Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа

Три десятка лет назад Ойва Похьяранта приехал в Нарву в поисках места для практики русского языка, а в итоге нашел здесь жену и обзавелся бизнесом. Теперь он возит финских туристов в Эстонию, чаще всего – в Ида-Вирумаа. По словам Похьяранта, это очень необычный регион, но с привлечением финских туристов дела здесь обстоят очень плохо.
Ойва Похьяранта много лет возит финских туристов в Ида-Вирумаа.
«Полюбил жену тридцать лет назад», – объяснил Похьяранта, почему поселился в Нарве.
«Я изучал русский язык в 1992-93 году в университете города Куопио. У меня был маленький курс по русскому. Мне нужно было много говорить. В школе я его не учил, только в университете, – рассказал он. – Я подумал: это очень трудно, где бы найти такое рабочее место, где можно практиковаться. Я нашел финскую фирму, которая работала в Нарве, послал туда бумаги. Мне ответили: “А вы знаете, что Нарва – такое особенное место, где говорят только по-русски?” Я ответил, что знаю, мне такое место и нужно, потому что я учу этот язык».

Сам себе маркетолог

Ойва Похьяранта – совладелец турфирмы Heino Tours в Нарве и партнер турфирмы Heino Tours Finland в Котка. Он отмечает, что из всех иностранных туристов, приезжающих в Эстонию, лишь 1-2% приезжают в Ида-Вирумаа и остаются здесь на ночевку. Остальные предпочитают другие регионы, прежде всего Таллинн и запад Эстонии. Как в августе писали ДВ, цифры в турсекторе на Северо-Востоке действительно маленькие, но быстро растут.

Над тем, чтобы привлечь в регион иностранцев, работает Туристический кластер Ида-Вирумаа при местном центре предпринимательства. Он объединяет около 50 организаций – отелей, ресторанов, музеев и местных самоуправлений. У Похьяранта сотрудничество с кластером совсем не ладится, и он пытается заманить в регион финнов самостоятельно.
Руководитель кластера Кадри Ялонен отмечает, что Ида-Вирумаа специализировался на туристах из России, и финским рынком серьезно занимается лишь три года, в то время как Сааремаа – уже лет тридцать. Сейчас в десять раз больше финнов едут в западную часть Эстонии, чем на Северо-Восток. Тем не менее, она планирует, что уезду в ближайшее время удастся догнать показатели доковидного 2019 года.

Локальная катастрофа

«Если посмотреть на цифры, количество ночевок иностранных туристов в Ида-Вирумаа – 1% уже много лет после ковида. Это ненормально. Если мы посмотрим на другие уезды, то норма – около 10%, а если есть амбиции – 15-17%. За последние годы самые лучшие результаты за месяц у нас – это 2% от всех иностранных туристов. Это ужасно мало, это катастрофа!» – сокрушается Похьяранта и добавляет, что иностранцы могли бы приносить в уезд большие деньги.
Он считает, что если наладить хорошую работу по привлечению финнов, Ида-Вирумаа вполне может охватить и 10% всех иностранных туристов в Эстонии.
Кадри Ялонен рассказала, что два года назад Туристический кластер нанял маркетолога для финского рынка. Микко Вирта участвует в выставках, продвигает регион в соцсетях, налаживает связи с турфирмами, для чего часто ездит в Финляндию. Сейчас, говорит Ялонен, уже 15 финских турфирм продают туры в Ида-Вирумаа, а всего сотрудничают с кластером 30 фирм.
«Мы только выходим на финский рынок, – признается она. – Чтобы занять долю на новом рынке, нужно очень много работы, нужно инвестировать в это, потому что конкуренты уже там. У них хорошие связи с туроператорами. Туристы, которые к ним приезжают, сами делают маркетинг – рассказывают другим людям о своей поездке. Такое сарафанное радио у нас вообще почти не работает, потому что финнов просто слишком мало было».

Руководитель Ида-Вируского туристического кластера Кадри Ялонен отмечает, что финских туристов в регионе мало, но их становится все больше.
Кадри Ялонен рассказала, что в прошлом году количество ночевок финских туристов выросло в Ида-Вирумаа на 13%.
«База, конечно, очень низкая – это правда. Но эти 13%, если посмотреть на всю Эстонию, – это самый высокий рост в Эстонии. Так что тенденция правильная. Это консервативный рынок, и на него потребуется время», – сказала Кадри Ялонен.

По расчетам кластера, в следующем году, если не по итогам этого, удастся вернуть доковидные 20 000 ночевок финских туристов в год, а в 2027 году удвоить их количество – при том, что в других уездах цифры падают.

Зачем финны едут в Ида-Вирумаа?

Кадри Ялонен считает, что большинство финских туристов привлекают в Ида-Вирумаа спа-отели. «У нас пока есть семь спа, а в Пярну – девять. Так что шансы хорошие», – сказала она.
По ее словам, финским туристам нравится местная природа, пользуются спросом велосипедные путешествия, вызывает интерес местная история и культура. Из автобусных туров хорошо продается круговой маршрут, когда можно в одной поездке посетить Тойла, Силламяэ, Нарву и Нарва-Йыэсуу.
Похьяранта констатирует, что часть его клиентов едут в Нарву и Нарва-Йыэсуу посмотреть на Россию. Есть и финны, которых интересует Саатсеский сапожок и вообще юг Эстонии, а также военный музей в Синимяэ.
«Можно даже сделать маршрут вдоль российской границы, это было бы интересно, – добавляет Похьяранта. – Есть туристы, которые любят такие милитаристские темы, им интересно, как граница работает». Он замечает, что в последние годы финских туристов, которые интересуются военной историей и вообще военной тематикой, становится больше.
«Самое лучшее место для финнов – это Нарвский замок. Замок и река Нарова – это такое же место, как Китайская стена, – это край света, – говорит Ойва Похьяранта. – Здесь культура с востока и европейская культура в одном месте. Это уникальное место, очень интересное для туристов. Если мы сможем правильно про это говорить, сделаем это интересно, они приедут и второй, и третий раз».
