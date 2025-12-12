Делов-то: президент на дураков не обижается, депутаты грызут нарвские пряники

Этот процесс – торжество справедливости и сигнал пророссийским силам, что Эстония не дремлет? Или, наоборот, нападение на свободу слова и плюрализм мнений? В русскоязычных соцсетях встречается и такая трактовка. Правда, отличить РФ-ботов от живых жителей Эстонии не всегда просто.

Посол Эстонии в Казахстане Яап Ора во время визита в страну президента Алара Кариса предложил главе государства во время выступления смягчить тон в отношении темы Украины. Карис переписал речь, сделав ее более двусмысленной. После визита инцидент обсудили в Министерстве иностранных дел Эстонии, и он закончился отставкой посла. А президент вскоре опубликовал в личном аккаунте Facebook туманное изречение – мол, он больше не может «терпеть чрезмерные требования дураков».

В сюжете – почетный консул Казахстана в Эстонии Денис Бородич. А журналисты ДВ пытаются понять, давно ли за совет быть дипломатичным дипломаты лишаются поста, и не предлагали ли отставку самому президенту. Да и вообще – нужно ли Эстонии дружить с Казахстаном?