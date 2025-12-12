Делов-то: президент на дураков не обижается, депутаты грызут нарвские пряники

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем самые важные новости недели: суету вокруг бюджета и партийную дисциплину, скандал в Казахстане и «княжество» для Ида-Вирумаа, а также дефицит продовольствия и нечестную игру с субсидиями в ЕС.
В студии – главный редактор ДВ Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Рийгикогу в третьем и окончательном чтении принял бюджет на 2026 год. Кажется, обошлось без скандалов, но и восторгов депутаты – даже из правящей коалиции – не выражали. Девять парламентариев, включая одного реформиста, бывшего министра финансов Айвара Сыэрда, отказались голосовать. Четверо членов Рийгикогу и вовсе проигнорировали, кажется, одно из важнейших за год заседаний парламента.
Итог: налоговая нагрузка после всех манипуляций с системой сбора податей снизится с 36,6 до 35,2 процента. Госдолг ощутимо вырастет, но останется в разрешенных ЕС рамках, зато зарплаты учителям, военным и полиции все-таки поднимут. Похвалить наших депутатов или покритиковать? А может, приняли – и слава богу, живем дальше?
Суд признал лидера движения Koos Айво Петерсона, а также бывших деятелей «Ночного дозора» Дмитрия Роотси и Андрея Андронова виновными в государственной измене и ненасильственных действиях против Эстонской Республики и приговорил всех троих к реальному тюремному заключению – сроки от 11 до 14 лет, за убийство меньше дают.
Этот процесс – торжество справедливости и сигнал пророссийским силам, что Эстония не дремлет? Или, наоборот, нападение на свободу слова и плюрализм мнений? В русскоязычных соцсетях встречается и такая трактовка. Правда, отличить РФ-ботов от живых жителей Эстонии не всегда просто.
Посол Эстонии в Казахстане Яап Ора во время визита в страну президента Алара Кариса предложил главе государства во время выступления смягчить тон в отношении темы Украины. Карис переписал речь, сделав ее более двусмысленной. После визита инцидент обсудили в Министерстве иностранных дел Эстонии, и он закончился отставкой посла. А президент вскоре опубликовал в личном аккаунте Facebook туманное изречение – мол, он больше не может «терпеть чрезмерные требования дураков».
В сюжете – почетный консул Казахстана в Эстонии Денис Бородич. А журналисты ДВ пытаются понять, давно ли за совет быть дипломатичным дипломаты лишаются поста, и не предлагали ли отставку самому президенту. Да и вообще – нужно ли Эстонии дружить с Казахстаном?
После муниципальных выборов в Эстонии продолжается перекройка системы местной власти. В столице – без сюрпризов: Таллиннское городское собрание в понедельник избрало мэром Таллинна Пеэтера Раудсеппа, выдвинутого на эту должность партией «Отечество». А вот в Нарве неизвестный депутат сорвал уже, казалось, неизбежное возвращение на пост мэра Кадри Райк: он проголосовал и за нее, и за оппозиционного кандидата Яна Тоотса. В итоге Нарва пока остается без мэра. Что это – игра престолов? Обсуждаем полутона нарвской политики, а также то, можно ли Ида-Вирумаа «залить деньгами» и прочими пряниками.
С яркого бенефиса началась каденция свежеизбранного мэра Кохтла-Ярве, центриста Макса Каура. В своей речи в городском собрании в день голосования он пообещал увеличить население Кохтла-Ярве с нынешних 32 000 до 40 000 человек, а также выдвинуть шахтерский город на звание «Культурной столицы Европы». Очередная пустая болтовня про Нью-Васюки в Ида-Вирумаа? Ищем – и находим – в речах Каура здравое зерно.
Журналистка ДВ Ольга Звягинцева выпустила обзор рынка продуктов питания. Из него следует, что продукты в следующем году, вероятно, уже не будут дорожать – если, конечно, по каким-то причинам не подскочат цены на энергию или сырье. А вот прокормить жителей Эстонии в случае нового кризиса местные пищевики вряд ли смогут: производство, годами сокращавшееся из-за более дешевого импорта, быстро восстановить не получится.
А нужно ли к этому стремиться вообще? Не нарушаем ли мы тем самым правило «руки рынка», которая отсеивает слабых и оставляет на прилавках то продовольствие, которое нам по карману?
