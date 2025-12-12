Литовские СМИ: BaltCap намерен потребовать от Olympic 200 млн евро

Olympic находится под давлением. Имущество компании арестовано, а требования BaltCap могут увеличиться.
Foto: Liis Treimann
Партнер BaltCap Симонас Густаинис заявил литовским СМИ, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. При этом литовское агентство BNS утверждает, что BaltCap все же готовит новый иск. Инвестиционная компания намерена взыскать с концерна Olympic как минимум 215 млн евро компенсации ущерба, уверены источники агентства.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Зарегистрированной в Люксембурге Odyssey Europe Holdco – материнской компании казино-сети Olympic и интернет-казино Olybet – грозит неплатежеспособность, если к концу года компания не сможет рефинансировать облигации на сумму 200 млн евро.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.