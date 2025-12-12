Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−0,9%6 838,93
  • DOW 30−0,32%48 547,2
  • Nasdaq −1,39%23 265,93
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,55
  12.12.25, 16:39

Литовские СМИ: BaltCap намерен потребовать от Olympic 200 млн евро

Инвестиционная компания BaltCap, потерявшая миллионы из-за кражи со стороны бывшего руководителя, угрожает подать против Olympic новый и значительно более крупный иск, пишут литовские СМИ.
Olympic находится под давлением. Имущество компании арестовано, а требования BaltCap могут увеличиться.
  • Olympic находится под давлением. Имущество компании арестовано, а требования BaltCap могут увеличиться.
  • Foto: Liis Treimann
Партнер BaltCap Симонас Густаинис заявил литовским СМИ, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. При этом литовское агентство BNS утверждает, что BaltCap все же готовит новый иск. Инвестиционная компания намерена взыскать с концерна Olympic как минимум 215 млн евро компенсации ущерба, уверены источники агентства.
