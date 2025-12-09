Назад 09.12.25, 17:45 Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покидает свой пост после того, как во время визита эстонской делегации в Казахстан посоветовал президенту Алару Карису исключить из речи антироссийские высказывания.

Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покинет свой пост 1 января.

Foto: Лийз Трейманн

По данным издания Eesti Ekspress, Яаап Ора обратился к президенту Алару Карису после того, как получил от казахстанской стороны обеспокоенные сигналы с просьбой смягчить риторику по теме Украины. В результате Карис изменил несколько фрагментов своей речи, в которой основное внимание уделялось войне в Украине. Выступая перед несколькими сотнями слушателей в Назарбаев Университете, Карис заявил, что «геополитика вернулась», вместо того чтобы упомянуть Россию, и сказал, что «старые конфликты вспыхнули вновь, начались новые войны», вместо прямого указания на вторжение России в Украину.