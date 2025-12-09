Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,18%298,32
  • OMX Riga−0,23%931,38
  • OMX Tallinn−0,24%1 970,46
  • OMX Vilnius−0,06%1 292,31
  • S&P 5000,07%6 851,22
  • DOW 30−0,24%47 623,94
  • Nasdaq 0,24%23 602,47
  • FTSE 100−0,03%9 642,01
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,73
  • 09.12.25, 17:45

Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку

Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покидает свой пост после того, как во время визита эстонской делегации в Казахстан посоветовал президенту Алару Карису исключить из речи антироссийские высказывания.
Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покинет свой пост 1 января.
  • Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покинет свой пост 1 января.
  • Foto: Лийз Трейманн
По данным издания Eesti Ekspress, Яаап Ора обратился к президенту Алару Карису после того, как получил от казахстанской стороны обеспокоенные сигналы с просьбой смягчить риторику по теме Украины. В результате Карис изменил несколько фрагментов своей речи, в которой основное внимание уделялось войне в Украине. Выступая перед несколькими сотнями слушателей в Назарбаев Университете, Карис заявил, что «геополитика вернулась», вместо того чтобы упомянуть Россию, и сказал, что «старые конфликты вспыхнули вновь, начались новые войны», вместо прямого указания на вторжение России в Украину.
Новости
  • 06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
Эстонские компании продолжают торговать с Россией, несмотря на неоднократные призывы политиков отказаться от такого бизнеса. Но так ли уж велика их роль в российской экономике? И можно ли вовсе остановить поток товаров в РФ?
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
Несмотря на репутационные издержки для европейских компаний параллельный импорт не прекратился и после нескольких лет войны, хотя сами компании могут заявлять об отказе от бизнеса с Россией. Но скоро потоку товаров могут положить конец.
Новости
  • 25.05.25, 11:39
Казахстан стал третьим поставщиком нефти для ЕС
Казахстан занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в ЕС по итогам 2024 года, следует из данных Евростата. Его доля составила 11,5%. На полшага впереди – Норвегия (12,1%), а лидером стали США (15,4%), пишет DW.
Интервью
  • 19.03.25, 06:00
Казахстанские дроны хотят долететь до Эстонии
Казахстанский стартап по производству боевых дронов Taharqa Technologies хотел бы наладить выпуск в ЕС и выбирает между Эстонией и Латвией. Руководитель компании Таир Балбаев рассказал в интервью ДВ, что важно тренировать дроны на ландшафте конкретной страны, а также о том, что его пугает сложность сертификации в Эстонии и незаинтересованность чиновников.
