Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку
Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покидает свой пост после того, как во время визита эстонской делегации в Казахстан посоветовал президенту Алару Карису исключить из речи антироссийские высказывания.
Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покинет свой пост 1 января.
Foto: Лийз Трейманн
По данным издания Eesti Ekspress, Яаап Ора обратился к президенту Алару Карису после того, как получил от казахстанской стороны обеспокоенные сигналы с просьбой смягчить риторику по теме Украины. В результате Карис изменил несколько фрагментов своей речи, в которой основное внимание уделялось войне в Украине. Выступая перед несколькими сотнями слушателей в Назарбаев Университете, Карис заявил, что «геополитика вернулась», вместо того чтобы упомянуть Россию, и сказал, что «старые конфликты вспыхнули вновь, начались новые войны», вместо прямого указания на вторжение России в Украину.
