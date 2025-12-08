Что изменится при выплате больничных с 1 января 2026 года?
Выясняем, как рассчитывается новый верхний предел суммы компенсации за листы временной нетрудоспособности, когда он вступает в силу и в каких случаях работодатель может возместить сотруднику не облагаемую налогом недополученную часть.
Если говорить об отпусках, то больше всего вопросов у работодателей возникает в связи с основным отпуском. Какие права есть у работника и что должен учитывать работодатель? Собственник и налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева приводит десять самых актуальных вопросов об отпуске, с которыми стоит разобраться обеим сторонам трудовых отношений.
Реформа подоходного налога позволит многим работникам начиная с нового года сохранять от каждой зарплаты больше денег, чем прежде. Но для этого придется согласовать с работодателем новую схему учета необлагаемого налогами дохода.
Уже второй год у частных инвесторов есть возможность использовать, в том числе зарубежных брокеров в рамках системы инвестиционного счета, что позволяет не только значительно сокращать расходы на комиссии и иметь доступ к широкому выбору ценных бумаг, но и использовать налоговое преимущество, а также отодвигать уплату подоходного налога на прибыль. Однако чтобы воспользоваться этим правом, необходимо правильно оформить налоговую декларацию.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.