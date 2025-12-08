Что изменится при выплате больничных с 1 января 2026 года?

Уже второй год у частных инвесторов есть возможность использовать, в том числе зарубежных брокеров в рамках системы инвестиционного счета, что позволяет не только значительно сокращать расходы на комиссии и иметь доступ к широкому выбору ценных бумаг, но и использовать налоговое преимущество, а также отодвигать уплату подоходного налога на прибыль. Однако чтобы воспользоваться этим правом, необходимо правильно оформить налоговую декларацию.